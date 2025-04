Opositor venezolano Henrique Capriles confirma candidatura a diputado

Caracas, 25 abr (Sputnik).- El opositor y exaspirante presidencial venezolano Henrique Capriles confirmó el jueves su candidatura como diputado a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) para las elecciones regionales y legislativas del próximo 25 de mayo.

«No queremos que Venezuela sea Cuba ni Nicaragua, queremos que Venezuela sea un país democrático con oportunidades y esa es el pensamiento por el cual yo voy a la Asamblea Nacional, yo no voy a la Asamblea Nacional porque tengo la aspiración de tener un curul, no, voy allí a defender al pueblo venezolano», expresó Capriles durante una entrevista virtual con medios internacionales.

Al respecto, el dirigente señaló que fue habilitado para participar en estos comicios.

«Con el tema de mi inhabilitación esto no importa, si yo estoy habilitado o inhabilitado eso no va a cambiar mi posición, si (Nicolás) Maduro me habilita, él tendrá su agenda de por qué me habilita o habilita a otro, pero yo tengo la mía», comentó.

El 14 de abril, el partido Primero Justicia expulsó a Capriles de esa organización tras considerar que «traicionó la unidad» al participar en los comicios del mes que viene.

Dos semanas antes de ser expulsado del partido, Capriles presentó la Red Defensa Ciudadana de la Democracia (DECIDE), la cual busca priorizar la participación electoral como herramienta de resistencia democrática.

Capriles pasó cuatro meses detenido en el 2004, tras ser acusado de invadir la Embajada de Cuba en Caracas, posterior al intento de golpe de Estado de 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez (1998-2013). (Sputnik)