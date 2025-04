El sermón de Jorge Mario Bergoglio

El homo sapiens es el único animal que tiene la posibilidad, a través del lenguaje, de construir y completar el mundo que recibe al nacer. Somos la suma de nuestras palabras y nuestras obras; las primeras determinan las segundas, y lo que se dice dura incluso más que lo que se hace o construye. Atenas, Roma y Jerusalén pueden desaparecer. La voz de Platón, de Virgilio y de Pablo de Tarso sobrevivirá a la destrucción.

Las palabras del papa Francisco se inscriben en la lista de los grandes sermones de los religiosos que han pasado por América Latina: Las Casas, Montesinos, Pedro Claver, Monseñor Romero, Ernesto Cardenal, y otros, cuya actitud frente a los no bautizados se resume en las palabras de Martín de Porres: “Prefiero un infiel libre a un cristiano esclavo.” Bajo esta concepción, la libertad no es una opción dada por la cultura, es un dato antropológico otorgado a todos por Dios.

Francisco, un papa que viene del fin del mundo

“El deber del cónclave era dar un obispo a Roma; parece que mis hermanos cardenales fueron a buscarlo al fin del mundo”, fueron las primeras palabras que Jorge Bergoglio pronunció en su papel de Sumo pontífice el 13 de marzo de 2013 en la plaza de San Pedro. Inmediatamente la prensa mundial señaló el origen tercermundista del sucesor de Benedicto XVI. Se dijo que el nuevo pontificado iba a ser diferente a todos los precedentes e iba a tener una impronta latinoamericana. Y así fue.

Por las encíclicas, por la diplomacia y por las obras, cada papa aporta una respuesta a los desafíos de su tiempo. Juan Pablo II fue el hombre del fervor tradicionalista y también el compañero de viaje en la caída del muro de Berlín; Benedicto XVI fue el filósofo, el intelectual que en 1999 se preguntaba en la Sorbona qué sería de nosotros si Dios no existiera y que afirmaba que la fe cristiana se basa en el conocimiento. Esta clase de reflexiones al papa Francisco le interesaban poco; lo suyo era dar testimonio del Evangelio. Y para esta misión, el jesuita se volvió franciscano. Al tomar el legado de Francisco de Asís, Jorge Bergoglio enarboló las tres principales banderas del santo de Asís: la de la paz, de la naturaleza y de los pobres del mundo. Estas preocupaciones se enriqueceran con el contexto y el pensamiento latinoamericano.

Aparte de los evangelios y de la vida de Francisco de Asís, que son las dos grandes fuentes del sermón de Jorge Bergoglio, hay otras que obedecen a la geografía e historia de America latina. A continuación me concentraré en cuatro: el Concilio Vaticano II, la sociología de la dependencia, el boom de la literatura latinoamericana y la teología de la liberación.

El Concilio Vaticano II

El cristianismo es un movimiento espiritual que apareció hace dos mil años y que se vuelve religion oficial del imperio romano en el año 380. Desde ese momento, ha tenido dos caras. Una ha sido la alida incondicional del poder temporal, mientras que la otra ha florecido en el sufrimiento de los mártires, ha caminado en el desierto y en la periferia de las ciudades.

Francisco es el último gran papa del Concilio Vaticano II, el cual fue convocado por Juan XXIII hace 50 años. Los concilios se concentran en la definición de la fe en función de las escrituras y de las demandas seculares. Si el Concilio de Trento (1542–1563) buscaba una respuesta al protestantismo, Vaticano II (1962–1965) busca responder a los nuevos desafíos de la Iglesia católica en un mundo caracterizado por la modernidad, la cual conlleva a una petrificación de los corazones, al calculo racional (Max Weber) y a instalar el sistema capitalista como religión (Walter Benjamin, 1921).

El Concilio Vaticano II (Puebla y Medellin) diseca la modernidad, alerta sobre los efectos perversos (alienación, exclusión, violencia) y reconoce los aspectos positivos del progreso y la aspiración a la justicia y a la libertad inherente al mundo moderno.

Durante este concilio, los obispos se preguntan cuál debe ser la compenetración entre la ciudad celeste y la ciudad terrestre, entre la Iglesia y el Estado, entre los clérigos y los laicos, entre la vida en la santidad y la vida profana. Vaticano II se esfuerza por evitar los maniqueísmos, viendo la modernidad como un proceso ambivalente.

Los concilios han debatido siempre sobre las falsas religiones. En Vaticano II, un sector preconiza la necesidad de aceptar el ecumenismo, que será fomentado más tarde por el papa Francisco, quien afirma: “Todos somos hijos de Dios”; los católicos no tienen el monopolio de la santidad.

Vaticano II propicia un espacio de debate en donde las cuestiones teológicas se combinan con las ciencias humanas que estaban en auge en ese momento (la sociología, la psicología, la antropología). Vaticano II fue una apertura de la Iglesia hacia el mundo y también la primacía de la función política sobre la mística. He aquí uno de los grandes interrogantes que se abren sobre la orientación del próximo pontificado.

La teología de la liberación

Aunque Jorge Bergoglio no haya militado por las tesis de la teologia de la liberacion, éstas tuvieron una gran influencia en la elaboración de su filosofia personal. Los teologos de la liberación se inspiraron en el marxismo y por supuesto de las vidas de los martires y cristianos que en vida habían sido excluidos de la iglesia por su radicalidad y que luego fueron fueron canonizados.

En América latina, la Independencia no fue una revolución. Las estructuras sociales no cambiaron y tras las indepencias la pobreza no ha dejado de crecer. En el siglo XX, pensadores como José Carlos Mariátegui leyeron a Marx desde la realidad del continente, ya que la cuestión indígena planteaba interrogantes a los que el marxismo no había pensado.

Ante la pervivencia de estructuras sociales injustas, muchos teólogos se sintieron atraídos por el socialismo y la revolución. Incluso algunos llevaron su radicalidad hasta la lucha armada. Fue el caso del colombiano Camilo Torres. La violencia fue una respuesta individual, nunca institucional. Sin embargo ante el sufrimiento palpable del pueblo se necesitaban alternativas. Una de las respuestas de la teologia de la liberación se encontró en la necesidad de una praxis fiel a la realidad y no a los textos. Ya no se trataba, como en épocas remotas de evangelizar, lo importante era vivir los evangelios, acompañar a los pobres en la persona concreta del indígena, del obrero, del campesino, del emigrante. Es así como la teología de la liberación preconiza la toma de partido por los pobres. Se desarrollan movimientos apostólicos, comunidades de base e incluso los religiosos entran en la escena política.

Tradicionalmente, la Iglesia había estado en el centro, con las élites; ahora una parte importante se separa del centro y va las periferias. La promesa escatológica es la liberación, la nueva alianza de Abraham y Moisés. La promesa del Reino de los Cielos se debe convertir en destino de los pueblos. Basta con repasar el título de algunos libros publicados en los años 1970-80 para entender el mensaje y los objetivos de la teología de la liberación:

Leonardo Boff, Francisco de Asís, fuerza y ternura. Una lectura desde la perspectiva de los pobres; Gustavo Gutiérrez, La liberación por la fe; La fuerza histórica de los pobres; Hugo Assmann, La idolatría del mercado; A. Cussianovich, Desde los pobres de la tierra;

M. Rocha, Proyecto de vida radical; y siguen decenas y decenas de libros en los que el rostro del pobre es el de Cristo en la cruz. En los años 1990, el Instituto de teología de la Universidad de Estrasburgo constituyó un équipo de traducción, del cual formé parte, y publicó unos veinte tomos en una colección que llamó “Collection Libération”.

¿Qué hacer con la pobreza?

El pobre es, según el Evangelio, el prójimo por excelencia. Es a partir de esta premisa que se construye la teología de la liberación. Se concibe como una nueva manera de ser hombre y de vivir el cristianismo. La pobreza deja de ser una fatalidad. El pobre es el explotado, el oprimido, el desposeído del fruto de su trabajo. En este sentido, para salir de esta situación, el cristiano no está llamado a la generosidad, sino a ser actor de cambio, a construir un orden en donde la justicia oriente la política. No se trata de piedad, sino de justicia. De Maquiavelo a Weber, la ciencia política ha visto siempre en el poder una dimensión negativa, en donde sobresale el ejercicio de una dominación. Autores como Enrique Dussel conciben el poder en su dimensión positiva, de protección de los debiles y de contención de los poderosos. Bajo esta optica, el quehacer político, siempre tan desprestigiado, adquiere un cariz de servicio a la comunidad. El poder es legitimo cuando se pone al servicio de los pobres.

Ponerse del lado de los pobres es oponerse a las diferentes dominaciones que subyugan a los pueblos. En este proceso, se le pide al cristiano tomar conciencia de su papel, integrarse en las comunidades, ser solidario, convivir con el pueblo pobre, apoyándolo en sus luchas culturales, sociales y políticas. Para teólogos como Gustavo Gutiérrez se trata de un verdadero proceso de conversión evangélica. Es decir, de salir de sí mismo y de abrirse a Dios y a los otros. En tal proceso, la conversión no se traduce por una actitud intimista, privada o idealista, sino que es más bien un proceso de pensamiento y acción, condicionado por el entorno económico, cultural y social por transformar.

Es así que se opera un verdadero encuentro con Cristo a través del marginal y del oprimido.La teología de la liberación trata de salir del esquema tradicional que encerraba al cristiano en una cierta valorización de la pobreza, en donde unos dan limosna y otros medio viven con las migajas que reciben. El teólogo de la liberación rechaza la pobreza como ideal cristiano, ya que esta degrada, oprime y humilla al ser humano. Idealizar la pobreza mantiene y justifica el statu quo y la injusticia, que son las causas de la pobreza en América Latina.

Con la teologia de la liberacion, la manera de vivir y pensar la pobreza cambia. Se preconiza la solidaridad con el pobre, el compromiso a favor de la liberación de las clases explotadas y la entrada en el campo político de los cristianos bajo la orientación de los evangelios. De tal manera que la pobreza evangélica se va a vivir como un acto de amor y de liberación hacia los pobres de este mundo, como una protesta contra la pobreza en la que vive el pueblo, como una identificación de intereses con las clases oprimidas y, finalmente, como un rechazo de la explotación de la cual son víctimas los pobres.

La pobreza –fruto de la injusticia social– se asume, no como ideal de vida, sino para dar testimonio del mal que esta representa, escribe Gustavo Gutiérrez. Así, dar testimonio de la pobreza es imitar a Cristo; en lugar de alejarnos del mundo, pone al cristiano en el centro de la situación de despojo y de opresión. Es desde este lugar que se anuncia la liberación y se proclama la plena comunión con Jesucristo. La pobreza espiritual se vive como disponibilidad total a Dios.

“Si la Iglesia se desentiende de los pobres”, declaró Jorge Bergoglio en 2020, “deja de ser la Iglesia de Jesús y revive las viejas tentaciones de convertirse en una élite intelectual o moral”. La iglesia cristiana debe ocupar las perferias y salir de la torre de marfil del centro.

La sociología de la dependencia

La sociología de la dependencia es otra de las fuentes de inspiracion en el pensamiento de Jorge Mario Bergoglio. En los años 1960, Sociólogos y economistas latinoamericanos (André Gunder Frank, Theotonio dos Santos, Enzo Faletto y Fernando Henrique Cardoso) diagnostican la situación del continente, señalando que la expansión del capitalismo mundial ha creado relaciones de dependencia y de dominación entre las naciones (F. H. Cardoso), y demuestran cómo las sociedades latinoamericanas han entrado en un sistema de interdependencia desde el momento de la Conquista y cómo este proceso continúa (A. Quijano).

Uno de los conceptos clave es el del vocablo “centro-periferia”, el cual traduce el vinculo que mantienen las economías dentro de una estructura global de relaciones internacionales. Se necesita partir de una perspectiva histórica, en relación con los países desarrollados (del centro) que explotan a los otros (de la periferia), sin olvidar que el colonialismo destruyó las estructuras sociales y los sistemas de producción tradicionales, y sobre todo, que la existencia de desigualdades internas es la causa de los problemas, por lo que se necesita la intervención de los Estados.

Javier Cercas en una novela sin ficción El loco de Dios en el fin del mundo (2025) consagrada a Jorge Bergoglio, recuerda que durante un discurso pronunciado ante los cardenales reunidos en precónclave en marzo de 2013, Francisco afirmó que “la Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas sino también las existenciales: las del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria”.

A esas dos periferias —la geográfica (los centros alejados de la metrópoli) y la religiosa (los lugares donde Dios es un Dios ausente, un Deus absconditus)—, Francisco aún añadiría una tercera: la periferia social, el lugar de los desheredados de la tierra. Esa triple periferia es el núcleo de la Iglesia de Francisco, concluye Cercas.

El Boom de la literatura latinoamericana

Recordemos aquí que Jorge Bergoglio, además de teólogo, fue profesor de psicología y literatura. En una de sus charlas cuenta la visita de Jorge Luis que Borges a uno de sus talleres de escritura. Jorge Luis Borges incluso escribió un prefacio para el libro redactado por los estudiantes del taller. El futuro papa Francisco crece en un ambiente que favorece la lectura y se aficiona por la literatura, estando siempre al tanto de las publicaciones. En América latina, la onda de choque que constituyó la Segunda Guerra Mundial, provocada por una ideología racista y sistemáticamente asesina, sacudió violentamente las conciencias del continente, el cual había rendido siempre una gran reverencia a la cultura europea.

Las obras literarias que aparecen en la segunda mitad del siglo XX en América Latina tienen, un eco del desencanto con la cultura europea y una decidida afirmación de la identidad plural del continente. Citar a Carpentier, Arguedas, Asturias, Neruda, Onetti, Roa Bastos, Donoso, Amado, Borges, García Márquez, Vargas Llosa, Fuentes, Paz, resuena con la misma fuerza y autoridad que citar en la cultura griega a Homero, Sófocles, Eurípides, Esquilo, Aristófanes, o a Virgilio u Ovidio, en la romana. Los escritores latinoamericanos ofrecen un espejo con múltiples colores y dimensiones multiculturales en el que los ciudadanos de más de veinte países pueden, por fin, verse. La visión “descolonizada” del mundo de Jorge Bergoglio le debe mucho a la literatura. “Un artista es un apóstol de la belleza que ayuda a los otros a vivir”, anota el papa francisco.

A modo de conclusion: “El futuro tiene un nombre, ese nombre es la esperanza.”

Jorge Bergoglio tuvo la ambiciosa y dificil aspiracion de ser coherente entre su pensamiento y su acción. Dos grandes fuentes de inspiración guiaron su pensamiento y acción. En un plano superior de la divinidad, su brújula fue la imitación de Cristo. A un nivel más humano fue la imitación de la vida y obra de Francisco de Assis. Por ser latinoamericano estuvo inmerso en una cultura y en una época en la que los debates de vaticano II, la literatura del Boom, la sociología de la dependencia y la teología de la liberación, fueron las gramáticas con las que se pensaban los grandes desafíos de la humanidad.

Jorge Bergoglio muere en una coyuntura en la que necesitamos una voz de esperanza. Pues vivimos en una época en la que hay empresas politicas que prosperan vociferando el odio al otro (pobre, emigrante, homosexual, extranjero), y que se rehusan a reconocer la grave situación en la que se encuentra nuestro planeta. Y, para colmo, se atreven a negar la correlación entre los daños que sufre la madre tierra y el sistema económico.

Jorge Bergoglio nos deja la mayor y primera gran encíclica sobre el cuidado de la madre tierra Laudato Si’. En una entrevista con el cineasta Wim Wenders, el papa dice que el papel del cristiano es aliviar el dolor de los que sufren, y que hoy el mayor dolor lo está padeciendo la madre tierra, y agrega que las primeras víctimas del cambio climático son los pobres, obligados a abandonar sus casas y sus países.

Escuchar hoy el mensaje de los evangelios, de Francisco de Asís y del papa significa dignificar al ser humano, defender en la vida cotidiana la vida en todas sus manifestaciones (mineral, vegetal, animal, humana) y en la dimensión política combatir las ideas extremistas que se lucran con el miedo de la gente. Otra gran lección de Jorge Mario Bergoglio es la invitacion recurrente a cultivar la alegria, la belleza de la sorisa y el buen humor, y este proposito citaba a menudo la oración del buen humor de Tomas Moro: /…/ Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. La sonrisa de Jorge Mario Bergoglio, fue savia viva que compartió generosamente urbi et orbi.

(*) Enrique Uribe Carreño es profesor en la Universidad de Estrasburgo, Francia.