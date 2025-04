Leí tu carta, y lloré

Lloré porque el dolor de una madre no tiene nombre ni medida.

Lloré porque tu pérdida es una herida que ninguna palabra, protesta o gesto podrá cerrar jamás.

Lloré también porque, aunque nuestras historias son diferentes, al final del día somos simplemente eso: madres que sufren.

Yo también tengo un hijo. Está vivo, sí, pero no sabes cuánto duele verlo pagar sus errores lejos de nosotros, aislado, enfermo, humillado, sobreviviendo a la violencia, a la tortura, a la desesperanza.

Mi lucha no es por liberarlo de su condena, sino porque, en medio de su castigo, no lo despojen de su humanidad.

Ninguna madre sueña con ver a su hijo en malos pasos. Ninguna madre educa para eso. Damos lo mejor que tenemos, les enseñamos valores, les sembramos amor. Pero en el camino, ellos también se enfrentan a un mundo que a veces arrastra, que a veces corrompe, que a veces rompe lo que quisimos construir.

No estamos exentas del error. Ni ellos, ni nosotras. No somos perfectas. Somos humanas. Y a veces el destino nos golpea sin piedad.

Mi hijo cometió un crimen, y está pagando. No pido impunidad, no pido premios. Pido que, aun condenado, no se le niegue el derecho de ser tratado como un ser humano. Pido poder verlo, poder abrazarlo, poder recordarle que, a pesar de todo, su vida todavía importa. Porque creo, profundamente, que nadie cambia a golpes ni con odio, sino con dignidad, con conciencia y con amor.

Tú abrazas a tu hijo en tus recuerdos. Yo abrazo al mío temiendo que mañana ya no esté.

No te escribo para enfrentarte. Te escribo porque entiendo tu dolor, aunque el mío sea distinto.

Te escribo porque sé que, en el fondo, a las dos nos une lo mismo: un amor que no se apaga, una herida que no cierra, y una esperanza rota que tratamos de recomponer cada día.

De madre a madre: que nunca más tengamos que llorar así. Que nuestros hijos, todos, encuentren un camino mejor, aunque ya no podamos caminarlo junto a ellos.

Te abrazo desde mi llanto, con respeto profundo a tu pérdida.

Una madre.

(*) Sonia Calderón Céspedes