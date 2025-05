Apple probablemente no existiría sin lazos con China, dice New York Times

Nueva York, 1 may (Xinhua) — A pesar de años de presión, los negocios de Apple todavía dependen tanto de China que el gigante tecnológico no podría operar sin ella, se indicó en un artículo publicado hoy en The New York Times.

«Varios años antes de que Donald J. Trump entrara a la política, Apple y sus socios construyeron fábricas masivas en toda China para ensamblar iPhones. El Sr. Trump primero hizo campaña por la presidencia prometiendo a sus simpatizantes que obligaría a Apple a fabricar tales productos en Estados Unidos», añadió el artículo.

Cerca de una década después, poco ha cambiado. En lugar de trasladar su manufactura al país, Apple trasladó parte de su producción de China a India, Vietnam y Tailandia. Casi nada es fabricado en Estados Unidos y se calcula que alrededor del 80 por ciento de los iPhones son fabricados en China, destacó.

«Las medidas de la administración Trump para modificar el comportamiento de Apple corren el riesgo de dañar a la compañía en bolsa más valiosa del mundo. Y cualquier esfuerzo serio para trasladar la producción de Apple a Estados Unidos, en caso de que si eso fuera posible, requeriría un esfuerzo titánico tanto de la compañía como del Gobierno federal», agregó.

En los cuatro días luego de que el presidente Trump anunciara impuestos de 145 por ciento a las exportaciones chinas el mes pasado, Apple perdió 770.000 millones de dólares en capitalización de mercado. Apple recuperó parte de las pérdidas luego de que Trump diera a los fabricantes de electrónicos de consumo en China una suspensión temporal, añadió.