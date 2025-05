Sarampión cruza fronteras y genera brotes en Canadá, EEUU y México

Nueva York, 1 may (Xinhua) — Los tres brotes más grandes de sarampión de América del Norte siguen creciendo y actualmente hay más de 2.500 casos conocidos, informó hoy The Associated Press (AP), la cual señaló que en Estados Unidos han muerto tres personas y en México, una.

El brote «comenzó en el otoño en Ontario, Canadá. Después se presentó a fines de enero en Texas y Nuevo México para posteriormente extenderse rápidamente al estado de Chihuahua que suma 786 casos desde mediados de febrero», señaló el reporte.

«Este virus es importado y ha viajado de un país a otro», dijo Leticia Ruiz, directora de prevención y control de enfermedades de Chihuahua, México, según informes.

Los países de América del Norte y del Sur han batallado para mantener una tasa de vacunación de 95 por ciento en contra del sarampión, el nivel necesario para evitar brotes, señaló Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud.

Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud señala que la actividad del sarampión en la región de América ha aumentado 11 veces en relación con el mismo período del año pasado y que el nivel de riesgo es «alto» en comparación con el nivel «moderado» del mundo.