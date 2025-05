EEUU: Ucrania no podrá regresar a sus fronteras de 2014.

Washington, 2 May (Sputnik).- Ucrania no podrá regresar a sus fronteras de 2014, declaró la portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Tammy Bruce, al reafirmar que «no hay una solución militar» para el conflicto.

«El presidente [Donald Trump] y el secretario [de Estado Marco Rubio] han dicho repetidamente que no hay una vía militar para ganar esta guerra. No vamos a llevar a Ucrania a donde estaba en el 2014 y antes. Esto es algo en lo que ambas partes van a tener que llegar a un compromiso», afirmó este viernes a Fox News.

Asimismo, subrayó que deben ser Rusia y Ucrania «los que decidan que van a comprometerse en ese tipo de resolución». «No hay una resolución militar para esto. […] Ahora está en sus manos y estamos haciendo lo que podemos», concluyó.

Previamente, el jefe de la diplomacia estadounidense reiteró que la crisis ruso-ucraniana no tiene una solución militar. «Esta es una guerra que comenzó bajo [el gobierno de] Joe Biden, se prolongó durante tres años, no hicieron ningún esfuerzo para llevarla a una conclusión. Es una guerra que no tiene solución militar. En esencia, [el presidente ruso, Vladímir] Putin no puede tomar toda Ucrania, Ucrania no puede empujar a los rusos todo el camino de vuelta a donde estaban en 2014», dijo Rubio.

Por su parte, el enviado especial de EE.UU. para Ucrania, Keith Kellogg, reveló este miércoles que Washington podría acceder «parcialmente» a las demandas territoriales de Moscú como parte de la solución del conflicto ucraniano. En ese contexto, subrayó que «los ucranianos ya han dicho que están dispuestos a ceder territorio a los rusos, pero no ‘de jure’, para siempre, sino ‘de facto'», y «han aceptado eso».

Demandas territoriales

Crimea se reunificó con Rusia en marzo de 2014, después que 96,77 % de la población de la península votara a favor de convertirse en sujeto de la Federación Rusa. Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las provincias de Zaporozhie y Jersón se incorporaron a Rusia después de consultas populares en 2022.

Ucrania, al igual que sus aliados occidentales, no reconocen los resultados de esas consultas. El líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, ha manifestado en varias ocasiones que no aceptará nada que no implique la devolución de todos los territorios que quedaron bajo control ruso desde 2014. El 23 de abril, afirmó que Ucrania quiere alcanzar la paz con Rusia por la fuerza y pidió a EE.UU. que utilice su poder e influencia para presionar a Moscú. La semana pasada, dijo que «Ucrania no reconocerá» Crimea como parte de Rusia y agregó: «Aquí no hay nada de qué hablar».

Sin embargo, cada vez son más las voces que señalan que un retorno de Ucrania a las fronteras de 2014 parece más improbable. Así, The Washington Post informó ya en 2024 que «a medida que Rusia avanza en la zona de operación militar especial, Zelenski tiene cada vez menos espacio para maniobrar con éxito, y mucho menos para ganar un conflicto con Rusia». «Las personas inteligentes saben que eso no es realista», dijo un legislador ucraniano, añadiendo que el liderazgo político de su país «debe ajustar esa retórica en algún momento».

«Rusia no negocia la integridad de su territorio»

Moscú ha precisado en repetidas ocasiones que los nuevos territorios son parte integral de Rusia y ha descartado la posibilidad de abandonarlos.

«Los territorios que se han convertido en súbditos de la Federación Rusa, que están inscritos en la Constitución de nuestro país, son parte integrante de nuestro país, Rusia. Este es un hecho absolutamente indiscutible, un hecho no negociable», afirmó en febrero el portavoz presidencial Dmitri Peskov. También el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, reiteró la semana pasada que «Rusia no negocia la integridad de su territorio», añadiendo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, lo entiende.

Desde la Casa Blanca reconocieron que la mayoría de los habitantes de Donbass y Crimea han expresado su deseo de unirse a Rusia. «Son de habla rusa. Ha habido referendos en los que la abrumadora mayoría de la población ha indicado que quiere estar bajo gobierno ruso», dijo en marzo el enviado especial de Trump, Steve Witkoff. «Creo que esa es la pieza clave del conflicto», añadió. (Sputnik)