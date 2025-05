Abraham Lincoln: de un plumazo borró 300 años de esclavitud en EUA

Mentira…simplemente un mito más de los muchos que ha creado este imperio, es posible un día sí y otro también leer o escuchar en cualquier medio gringo o en cualquiera que pertenezca a la oligarquía mundial, decir que por ejemplo George Washington y Thomas Jefferson fueron dos grandes humanistas y demócratas que creían en la igual de derechos para todas las razas, sin embargo, y esto sí es obviar el elefante en el cuarto, ambos “poseían esclavos”. O que los EUA ganaron la Segunda Guerra Mundial en el momento en que lanzaron las dos bombas atómicas sobre poblaciones civiles en Japón, donde asesinaron cientos de miles de personas con dos bombazos, nada de esto sería posible sin en el apoyo de una maquinaria mediática de mentiras y propaganda a nivel mundial de 30 h al día y claro no debemos olvidar a Hollywood que logró que Rambo solito ganara la guerra de los gringos contra el pueblo de Vietnam.

El honesto Abe, que en realidad debiera ser conocido como el mentiroso Abe, fue un racista que creía en la superioridad de los blancos, se refería a los negros usando ese muy ofensivo y despreciable término nigger y su política de preferencia en cuanto al “problema negro” era la deportación de éstos, siempre apoyó un sistema basado en (leyes Jim Crow) el cual definía a los negros como ciudadanos de segunda clase y le negaba los derechos básicos de un ciudadano, su profundo racismo quedó mejor demostrado cuando le pidió al Congreso comprar los esclavos y deportarlos.

El primero de enero de 1863, día de la proclama de emancipación de los esclavos en EUA ni uno solo fue liberado y Lincoln lo sabía muy bien, esa fue siempre su intención, lo que su documento hacía era “liberar” los esclavos que se encontraban en los estados confederados donde él no podía hacer nada por ellos, pero al mismo tiempo mantenerlos esclavizados en los estados que eran parte de la Unión donde sí podía haber hecho algo, pero no movió un dedo para ello.

Transcribo parte de uno de sus discursos “I Will say then that I am not, nor ever have been in favor of bringing about in any way the social and political equality of the white and black races, that I am not nor ever have been in favor of making voters or jurors of Negroes, nor of qualifying them to hold office, nor to intermarry with white people; and I will say in addition to this that there is a physical difference between the white and black races which I believe will for ever forbid the two races living together on terms of social and political equality. And inasmuch as they cannot so live, while they do remain together there must be the position of superior and inferior, and I as much as any other man am in favor of having the superior position assigned to the white race. -Abraham Lincoln”.

«Diré entonces que no estoy y nunca he estado en favor de conseguir en ninguna forma la igualdad social y política entre blancos y negros. Que no estoy y nunca he estado en favor de que los negros puedan votar o ser jurados ni habilitarlos para cargos públicos, ni para casarse con gente blanca y diré además que hay una diferencia física entre blancos y negros, lo cual yo creo por siempre prohibirá que las dos razas vivan juntas en términos de igualdad social y política. Y puesto que ellas no pueden vivir así, mientras ellas permanezcan juntas, debe existir la posición de superior e inferior y yo tanto como cualquier otro hombre estoy a favor de tener la posición superior asignada a la raza blanca». Abraham Lincoln.

Se le atribuye a Lincoln el haber dicho “no se puede engañar a todos, todo el tiempo”, fuera él quien lo dijo o no, si alguien ha estado cerca de lograrlo fue él mismo.

(*) Julio César Madrigal Mora, Ciudadano Costarricense