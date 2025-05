Ataque hutí deja enorme cráter en el aeropuerto más importante de Israel

El Cairo, 4 May (Sputnik).- Un misil balístico lanzado por los hutíes impactó esta mañana en el Aeropuerto Internacional de Ben Gurión, en el centro de Israel, dejando un enorme cráter junto a una vía de acceso en las afueras del complejo aéreo, informa Al Jazeera.

El cráter, de aproximadamente 25 metros de diámetro y varios metros de profundidad, ha llamado la atención de las autoridades israelíes por su magnitud y proximidad a una de las zonas más sensibles del país.

The massive crater created by the Houthi ballistic missile impact this morning near Ben Gurion International Airport in Central Israel. The missile impacted next to an access road outside the airport, with the crater measured to be 25 meters across and several meters deep,… pic.twitter.com/VhmLvWNkmJ

