Trump no descarta enviar tropas a Groenlandia para apoderarse de su territorio

Washington, 4 may (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que no descarta el uso de la fuerza militar para apoderarse del territorio de Groenlandia, argumentando que Washington lo necesita por razones de seguridad internacional.

«No lo descarto. No digo que lo vaya a hacer, pero no descarto nada. No, no ahí. Necesitamos Groenlandia con urgencia. Groenlandia tiene una población muy pequeña, de la que cuidaremos y la valoraremos, y todo eso. Pero lo necesitamos por razones de seguridad internacional», declaró Trump en una entrevista con NBC News respondiendo a la pregunta correspondiente.

Groenlandia fue una colonia de Dinamarca hasta 1953, y actualmente sigue siendo parte del Reino danés, pero desde 2009 tiene autonomía, capacidad de autogobernarse y libertad para tomar decisiones independientes en asuntos de política interna.

El presidente del país norteamericano ha repetido en diversas ocasiones que la incorporación de Groenlandia a EEUU es un asunto de seguridad nacional y tiene importancia para la paz mundial.

Además, el pasado 3 de febrero Trump sugirió que Canadá debería convertirse en el estado 51 de EEUU, para así evitar los aranceles y recibir protección militar.

Trump igualmente afirmó en su discurso ante la sesión conjunta del Congreso del 5 de marzo, que su administración ha iniciado esfuerzos para recuperar el control estadounidense sobre el Canal de Panamá. (Sputnik)