UNA trabaja en protocolo para monitorear cocodrilos con drones

San José, 4 May (DNP).- ¿Cuántos cocodrilos hay en Costa Rica? A la fecha no hay estudios recientes que indiquen la cantidad de cocodrilos que hay en el país, y si bien los especialistas apuntan a la recuperación de las poblaciones, no hay datos exactos para determinar si existe o no sobrepoblación.

El Instituto Internacional de Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional (Icomvis-UNA), en conjunto con la Escuela de Topografía Catastro y Geodesia, trabajan en el diseño de un protocolo de conteo y monitoreo de cocodrilos utilizando drones.

Realizar un monitoreo manual, donde los investigadores deben recorrer el río durante la noche y alumbrar con sus linternas hacia los ojos de los cocodrilos para contar y estimar el tamaño del animal, representa riesgos y un alto costo económico en equipo y personal entrenado.

“Ahora lo que hacemos es establecer algunas zonas en el río donde podamos hacer los despegues y aterrizajes del dron, captamos información durante el día y luego descargamos las imágenes para procesarlas, esto nos permite contar los cocodrilos, ver su distribución en el río, y estimar su población y estructura por medio de las tallas. Lo anterior es muy importante porque nos permitiría contar con datos científicos que respalden las decisiones de manejo”, explicó Laura Porras, investigadora del Instituto Internacional de Manejo y Conservación de Vida Silvestre de la Universidad Nacional (Icomvis-UNA).

Este es un proyecto pionero en el país, y a nivel mundial es incipiente, por ello, la estandarización de los datos es, de acuerdo con la investigadora, lo que les lleva más tiempo

“Tenemos que estandarizar los datos de vuelo, tomar en cuenta la hora por la luminosidad del sol en los cuerpos de agua, una altura que no altere la vida de los animales, y otros factores como la lluvia o el viento. Todos estos parámetros son los que van a quedar descritos en este protocolo para que las autoridades correspondientes puedan utilizar para hacer este monitoreo en distintas zonas del país”, detalló Porras.

Los crocodílidos son considerados especies clave en los ecosistemas que habitan debido a su posición en la cadena trófica y al efecto positivo que causan sobre el ambiente, ya que, por su actividad, la cual incluye depredación selectiva de peces y otras especies, reciclaje de nutrientes y mantenimiento de la humedad durante las épocas de sequía, mantienen la estructura y función de dichos ecosistemas. Son los mayores depredadores en su hábitat, y están siendo afectados por pérdida de hábitat, contaminación de las aguas y cacería. La pérdida combinada del hábitat y de alguna especie de crocodílido representa una significativa pérdida de biodiversidad, potencial económico y estabilidad del ecosistema.

Hasta 1960, en Costa Rica, así como en el resto del mundo, se cazaban cocodrilos, pero la Ley de Conservación de Vida Silvestre, los declaró—en 1992—como especie en peligro de extinción, y por lo tanto esta práctica es ilegal.