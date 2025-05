Sheinbaum rechaza tropas de Trump y defiende soberanía de México

México, 5 may (Xinhua) — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este lunes su rechazo a cualquier acuerdo que vulnere la soberanía nacional, y explicó que por esta razón rechazó la propuesta de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de enviar militares a territorio mexicano para combatir al narcotráfico.

Durante su habitual conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, la mandataria recordó que durante una de las seis conversaciones telefónicas que han mantenido, Trump le dijo que quería ayudar a México en su combate al narcotráfico, con tropas o lo que fuera necesario, a lo que ella se negó.

«No, presidente Trump. Eso no. Podemos colaborar en muchas otras cosas dentro del marco de nuestra soberanía y de la territorialidad que a cada uno de nosotros nos corresponde», le dijo.

Las declaraciones de Sheinbaum se dan tras los recientes dichos de Trump, quien aseguró que su homóloga mexicana teme tanto a los cárteles del narcotráfico que rechazó su propuesta de enviar tropas estadounidenses para combatirlos.

«Cada quien tiene su manera de comunicar (y) no quisiera que (esto) se volviera un debate a través de los medios de comunicación con el Gobierno de los Estados Unidos», expresó.

Agregó que «a veces no estamos de acuerdo, pero se dice en la llamada de teléfono, y ha habido respeto (…) Mejor lo dejamos ahí para que no haya un tema de un debate a través de los medios».

Insistió en que se está «trabajando muy fuerte para disminuir, detener, el tráfico de fentanilo de México hacia Estados Unidos y de otras drogas».