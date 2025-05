Tres de cada 10 brasileños son analfabetos funcionales, según Indicador de Alfabetismo

Brasilia, 5 may (Xinhua) — Tres de cada 10 brasileños con edades comprendidas entre los 15 y los 64 años no saben leer ni escribir o saben muy poco, al punto de no conseguir comprender pequeñas frases o identificar números de teléfono o precios, es decir, corresponden a los llamados analfabetos funcionales, según el Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf) divulgado hoy lunes en Brasil.

De acuerdo con el Inaf, este grupo de analfabetos funcionales corresponde al 29 por ciento de la población total del país sudamericano y es el mismo porcentaje que en 2018.

El estudio estuvo coordinado por la organización Acción Educativa y la consultoría Conocimiento Social, con la colaboración de la Fundación Itaú, la Fundación Roberto Marinho, el Instituto Unibanco, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Entre los jóvenes, el analfabetismo funcional ha registrado un aumento, al pasar del 14 por ciento entre personas de 15 a 29 años en 2018, al 16 por ciento en 2024.

Según los responsables del estudio, este aumento pudo haber ocurrido a causa de la pandemia del nuevo coronavirus, debido al cierre de las escuelas y a que muchos jóvenes se quedaron sin clases en ese período.

El indicador clasifica a las personas conforme a su nivel de alfabetismo, en el que los niveles más bajos (analfabeto y rudimentario) tienen correspondencia con el analfabetismo funcional, seguidos por el nivel elemental y los más elevados (intermedio y adelantado) que corresponden al alfabetismo consolidado.

El estudio indica que el 36 por ciento de la población brasileña está en nivel elemental, lo que significa que comprende textos de extensión media y resuelve problemas que involucran operaciones matemáticas básicas como suma, resta, división y multiplicación.

Otro 35 por ciento se encuentra en el nivel de alfabetismo consolidado y solo el 10 por ciento de la población brasileña está en el adelantado.

El 40 por ciento de los trabajadores del país sudamericano corresponde a niveles consolidados de alfabetismo, el 34 por ciento a nivel elemental y el 27 por ciento a analfabetos funcionales.

Se registran también diferencias y desigualdades entre grupos sociales de la población, ya que entre brasileños blancos, el 41 por ciento se ubica en consolidados y el 28 por ciento en analfabetos funcionales.

Entre la población negra esos porcentajes son el 31 y el 30 por ciento, respectivamente, mientras que entre indígenas alcanza el 47 por ciento (analfabetos funcionales) y 19 por ciento (consolidados).

El Inaf volvió a realizarse después de seis años de interrupción y en la presente edición contó con la participación de 2.554 personas de 15 a 64 años que realizaron las pruebas entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, en todas las regiones del país.