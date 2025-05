Viceprimer ministro chino insta a China y EEUU a extender lista de cooperación

Ginebra, 11 may (Xinhua) — El viceprimer ministro de China, He Lifeng, instó hoy domingo a China y a Estados Unidos a encontrar soluciones adecuadas para los problemas, y a extender la lista de cooperación.

He, responsable de la parte china para asuntos económicos y comerciales China-Estados Unidos, sostuvo una reunión de alto nivel durante el fin de semana con el responsable de la parte estadounidense, el secretario del Tesoro Scott Bessent, y con el representante comercial de Estados Unidos Jamieson Greer.

Las dos partes mantuvieron una comunicación profunda, sincera y constructiva sobre la implementación de los importantes consensos alcanzados el 17 de enero por los jefes de Estado de los dos países, y alcanzaron una serie de importantes consensos.

He dijo que China y Estados Unidos comparten extensos intereses comunes y tienen amplio margen para la cooperación, y añadió que las relaciones económicas y comerciales China-EEUU son de naturaleza mutuamente benéfica y de ganancia compartida.

Como dos grandes países con distintas etapas de desarrollo y sistemas económicos, es normal que China y Estados Unidos tengan diferencias y fricciones en la cooperación económica y comercial, dijo He, quien enfatizó que la clave es tomar el importante consenso alcanzado por los jefes de Estado de los dos países como guía y encontrar soluciones adecuadas para los problemas con base en los principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación de ganancia compartida.

No hay ganadores en una guerra comercial, indicó He, quien añadió que China no desea una guerra comercial, pero no le teme a una. Si parte estadounidense insiste en infringir los derechos e intereses de China, China tomará represalias de manera decidida y tomará parte.

He enfatizó que mantener un desarrollo estable de las relaciones económicas y comerciales China-Estados Unidos favorece los intereses fundamentales de los dos países y sus pueblos, y también facilita el desarrollo económico global.

He exhortó a ambas partes a explorar más potencial para la cooperación, extender la lista de cooperación, hacer más grande la tarta de la cooperación, promover el nuevo desarrollo continuo de las relaciones económicas y comerciales China-Estados Unidos e inyectar más estabilidad y certeza al desarrollo de la economía mundial.

China y Estados Unidos también acordaron establecer un mecanismo de consultas económicas y comerciales, así como mantener la comunicación sobre sus respectivas preocupaciones en materia económica y comercial.