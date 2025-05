Registran fuertes enfrentamientos armados en Libia

Naciones Unidas, 12 May (Sputnik).- En Trípoli se produjeron tiroteos, el aeropuerto de la ciudad no acepta vuelos y las autoridades han pedido a los residentes que no salgan de sus casas.

Enfrentamientos entre grupos armados se están produciendo en la capital de Libia, Trípoli, reportan los medios locales. Se informa que fue asesinado el jefe del Aparato de Apoyo a la Estabilidad de Libia, Abdul Ghani al Kikli, conocido como Ghniwa. Según una fuente, el asesinato se produjo en el cuartel general de la 444.ª Brigada de Combate de la Zona Militar de Trípoli. Supuestamente el asesinato de Ghniwa desencadenó un conflicto armado entre el Aparato de Apoyo a la Estabilidad, encabezado por él, y una coalición de la Fuerza Conjunta de Misrata, la Brigada de Combate 444, la Brigada 111 y la Fuerza de Apoyo a la Dirección. En videos publicados en las redes sociales se puede ver supuesta presencia militar en la ciudad e intercambio de fuego. El medio Al Wasat afirmó que los residentes de la capital oyeron disparos y lanzamientos de municiones en varios barrios. A medida que se extendía la violencia, las autoridades adoptaron medidas de emergencia. Por ejemplo, el Ministerio del Interior hizo un llamamiento a todos los ciudadanos para que no salgan de sus casas, y la Universidad de Trípoli ha suspendido indefinidamente toda actividad académica, al igual que el resto de instituciones educativas de la ciudad. Al menos seis personas resultaron heridas en los enfrentamientos, comunicó una fuente a Al Arabiya. Hay también reportes de que el suministro eléctrico fue interrumpido en algunos barrios de Trípoli. Por su parte, el Ministerio de Defensa del Gobierno de Unidad Nacional, coalición creada para unir las fuerzas rivales en Libia, afirmó que una operación militar en la capital «finalizó con éxito», agregando que había «dado instrucciones para completar su plan en la zona» del enfrentamiento armado «para garantizar la sostenibilidad de la seguridad y la estabilidad». Reacción de la ONU Por su parte, la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) expresó su preocupación por los enfrentamientos en la capital. «La UNSMIL está alarmada por el desarrollo de la situación de seguridad en Trípoli, con intensos combates con armamento pesado en zonas civiles densamente pobladas«, reza el comunicado del organismo. La UNSMIL llamó a todas las partes a que «cesen inmediatamente los combates y restablezcan la calma, y recuerda a todas las partes su obligación de proteger a los civiles en todo momento», destacando que los «ataques contra civiles y objetos civiles pueden constituir crímenes de guerra». La Embajada de EE.UU. en Libia se unió a la ONU en los llamamientos a la desescalada de la situación en el país africano. (Sputnik)