Diez frases de José Mujica que serán recordadas

Montevideo, 13 may (Xinhua) — A continuación diez frases del expresidente de Uruguay, José «Pepe» Mujica, fallecido hoy martes a los 89 años, dejando una trayectoria que lo tuvo como líder guerrillero, preso durante más de una década, presidente de la República, crítico del consumismo y referente de la izquierda latinoamericana.

1) «Yo no soy pobre. Pobres son los que precisan mucho para vivir, esos son los verdaderos pobres, yo tengo lo suficiente».

2) «Soy austero, sobrio, ando liviano de equipaje porque para vivir no preciso más equipaje que eso. Peleo por la libertad y la libertad es tener tiempo para hacer lo que a uno le gusta».

3) «Qué alivio. Es como cuando te ponés un par de zapatos nuevos y te lo sacás. Qué alivio. Es espamento (aspaviento), es vanidad» (sobre su sensación al abandonar la Presidencia).

4) «Cuando se termine esta changa (trabajo) que tengo ahora de presidente me voy a dedicar a hacer una escuela de oficios rurales en esta zona» (sobre sus planes al finalizar el mandato).

5) «Yo no abdico de mi manera de ver el socialismo, de lo que abdico es de la manera ingenua y pueril que teníamos» (sobre su pasado en la guerrilla tupamara).

6) «El mejor dirigente no es el que hace más, sino el que deja una barra que lo suplante con ventaja».

7) «A mi edad, el amor es una dulce costumbre, es un desesperado intento de escapar de la soledad».

Pepe Mujica y su esposa Lucía Topolansky. Archivo

8) «En mi vida más de una vez anduvo la parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando todos estos años. Esta vez viene con la guadaña en ristre» (al anunciar que tenía un tumor en el esófago en abril de 2024).

9) «El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta» (al revelar que tenía metástasis en el hígado y que no continuaría con tratamientos).

10) «Venimos de la nada y vamos a la nada, pero ojalá me equivoque y exista un más allá y todo lo demás, pero no creo. Cuando muera me van a quemar y enterrar ahí (en su chacra)».