Estos simples hábitos matutinos podrían ayudarle a despertar mejor

Washington, 13 May (Sputnik).- Un grupo de expertos de universidades estadounidenses, citados por The New York Times, brindó una serie de recomendaciones para que las personas establezcan hábitos matutinos saludables que les permitan mejorar la calidad del despertar.

Mariana Figueiro, de la Escuela de Medicina Icahn de Monte Sinaí, consideró que el levantarse a una hora fija cada día y ver la luz solar por la mañana son claves de una buena rutina para despertar mejor.

Establecer horarios fijos

Los ritmos circadianos regulan los cambios en las funciones físicas y mentales que tienen lugar en el transcurso de un día, como el metabolismo, el estado de ánimo, la temperatura corporal y la función cognitiva.

Helen Burgess, de la Universidad de Michigan, explicó que despertarse a una hora constante contribuye a que estas funciones corporales funcionen correctamente. Por el contrario, el levantarse más temprano o más tarde de lo acostumbrado podría causar somnolencia o dificultades para concentrarse.

La luz solar, un buen aliado

Figueiro aconsejó abrir las persianas y encender las luces al momento de despertar. También aconsejó a las personas salir una hora después de levantarse para recibir la luz del Sol. Katherine Sharkey, profesora de la Universidad de Brown, detalló que esta acción indica a nuestro cuerpo que es de día.

Esto se debe a que, cuando la luz incide en los ojos, se activa un mecanismo entre el cerebro y las glándulas suprarrenales que señala al cuerpo que libere cortisol, una hormona que incrementa el estado de alerta y, al mismo tiempo, el estado de ánimo. A pesar de que se recomienda pasar una hora bajo la luz matutina, 15 minutos podrían ser suficientes.

Evitar prolongar el sueño

Por su parte, la profesora Ann Rogers, de la Universidad Emory, aseguró que posponer la alarma para despertar no es una buena manera de comenzar el día, ya que esto señala al cuerpo que se necesita dormir más.

Los expertos aconsejan programar la alarma para que suene más tarde y poder levantarse en ese momento, en caso que tengan flexibilidad en su horario para iniciar el día. De esta manera, el cuerpo obtiene el descanso que necesita, sin interrupciones. (Sputnik)