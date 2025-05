Psicología de masas: “a las masas no les interesa la verdad, sino alguien que les ofrezca ilusiones”

En periodos de crisis nacionales, por no decir casi siempre, “a las masas no les interesa conocer la verdad o la realidad, sino algo o alguien que las ilusione”. La frase entre comillas viene del médico, antropólogo y psicólogo social francés, Gustave Le Bon (1841-1931). Una de las tesis de Le Bon es que, las masas son moldeables y fáciles de manipular. La mercadotecnia comercial y los políticos populistas apelan a las emociones, a las ilusiones y a los temores más profundos de las masas para seducirlas y moverlas hacia los intereses de la agenda oculta de su propaganda.

Cuando las personas actúan como grupo, pierden su identidad personal y su capacidad crítica porque desarrollan una “mente colectiva”. Una vez que cualquier propaganda ha instalado una narrativa en la “mente colectiva” y la seduce, la misma pierde pensamiento crítico y no distingue la verdad del error, envuelto y oculto en promesas y soluciones mágicas.

Un ejemplo que ilustra lo recién dicho es cuando la propaganda nazi de Hitler mató a millones de judíos y a otros grupos humanos, ante los ojos de los alemanes con altos niveles de cultura intelectual, pero ni la verdad ni la realidad del horror del holocausto les preocupó para nada, porque estaban hechizados por una ideología y agenda racista y xenofóbica. La historia nos enseña también que, cuando a la colectividad se la ha programado y adoctrinado con una idea fija, es capaz de quemar herejes y a brujas (aun cuando no lo sean) sin ningún “remordimiento de conciencia”, a pesar del amor al prójimo que la religión predica. Una vez que el demagogo o propagandista logró burlar las defensas del pensamiento crítico, las masas actúan irracionalmente.

La vocación de quienes estamos en la docencia es aportar herramientas al pueblo para que sepa discernir y hacer decisiones informadas. Cada uno es libre de comprar lo que quiera o votar por quien desee. Lo importante es que no se deje manipular.

Evidentemente que existen mujeres y hombres en la actividad política con los motivos y por las razones correctas. Con todo, la historia demuestra que desde la antigüedad emperadores, reyes, lideres religiosos y políticos han utilizado la manipulación y el control de masas para llegar o para perpetuarse en el poder. Ya sea Tzun Zu con su libro El arte de la guerra o Maquiavelo con El Príncipe, entre otros, que sería largo mencionar, han ofrecido técnicas para engañar al enemigo o a las masas.

Estos autores presentan principios de sabiduría que, más bien llamaríamos “astucia”, para saber cómo neutralizar al adversario y cómo seducir a la colectividad. Procedo ahora a hacer una lista incompleta de algunas de esas estrategias de manipulación, con el propósito de que sepamos cómo es que nuestras mentes pueden ser manipuladas con esta psicología oscura de masas. La lista es una síntesis y, algunas veces, una paráfrasis de lo que los ideólogos de estas estrategias de control mental y de manipulación han aconsejado a los que quieren el poder.

Primero, esconda sus verdaderas intenciones; así el enemigo no sabrá cómo preparar una defensa. Segundo, busque llamar la atención a cualquier precio. Muéstrese más grande, más atractivo y más exitoso que sus rivales. Muéstrese fuerte (como un matón). Tercero, haga que otros trabajen para usted para que lleven a cabo el trabajo sucio, pero usted aparezca como un modelo de honestidad; llévese siempre los elogios. Cuarto, evite a los perdedores y desdichados. Conéctese solamente con los ganadores y exitosos. Quinto, aunque usted sea malo, aparente ser bueno ante la opinión pública. El príncipe, aunque sea deshonesto, debe lucir como bueno. Sexto, muéstrese como un amigo leal, pero actúe como un espía. Séptimo, aplaste por completo a su enemigo. Si deja una brasa encendida, puede volver a encenderse y buscará venganza. Destrúyalo por completo física y espiritualmente. Difámelo. Octavo, mantenga el suspenso. Sea impredecible. Así confundirá y agotará a sus rivales, quienes no sabrán cuál será su próximo movimiento. Noveno, haga promesas a todos, pero no se comprometa con nadie ni con ninguna posición o causa, excepto con la suya. Décimo, juegue con la necesidad de la gente de tener fe en algo. Presénteles una causa o una nueva convicción, pero llena de promesas vagas. Juegue con los sueños y fantasías de las masas. Aunque usted no crea en nada, utilice la fe y la religión del pueblo a su favor. Undécimo, revuelva las aguas para asegurar una buena pesca. Aproveche la distracción de la confusión y el caos para avanzar sus verdaderos planes. Duodécimo, muerto el perro, se acabó la rabia. Neutralice a su adversario. Elimínelo fulminantemente. Trigésimo, haga maniobras de distracción para hacer que la gente se mueva hacia donde usted quiere. Provoque caos para distraer. Invente problemas nacionales o internacionales y ofrézcale al pueblo sus soluciones pre-empaquetadas.

Invente una guerra como distracción. Entre tanto, usted está avanzando, por otro lado, su verdadera agenda oculta. El pueblo no lo sabe. Manipule. Engañe. Nunca diga la verdad. Seduzca.

Como dije antes, existen políticos honestos, pero más de lo que nos imaginamos, si no estamos alertas podemos ser víctimas de estas astucias y esquemas de control mental. ¿Cómo nos protegemos? Por ahora solo ofrezco tres recomendaciones. Primero, si un novio, pareja, político o partido político de cualquier signo ya ha tenido la oportunidad de demostrar que pudo hacer algo, dentro de las circunstancias, para mejorar la relación, las condiciones de vida o para cumplir las promesas y no lo ha hecho, probablemente estemos frente a un manipulador. Segundo, esté alerta al “juego de la carnada”. Quien te quiere manipular, te presenta algo atractivo que te crea ilusiones, pero detrás de las promesas tiene una trampa oculta. Esto es lo que le pasa al pez. Solo mira al camarón que sirve de carnada, pero no mira el anzuelo oculto. Tercero, hay que estar alerta a las excusas de las promesas no cumplidas. Comúnmente se alega: “…no pude cumplir porque otros son los culpables, …necesito más tiempo, …no me apoyaron, etc.

Es verdad que algunas veces hay razones válidas por las que no se pudo cumplir una promesa; pero si ya se ha tenido la oportunidad de hacer mejoras visibles con los recursos que se disponen y no se han hecho, hay algo que no está bien en ese escenario.

En la actualidad, es necesario estar alerta al argumento de “la meritocracia” en política. El gobierno de los más aptos –se dice. Esto es un engaño. Es solo una manipulación semántica para hacer limpieza de los que tienen opiniones diferentes y así eliminarles del grupo. Pero al oído de las masas “meritocracia” suena a eficiencia en la gestión pública. La realidad es que se trata de un exterminio de la disidencia o de grupos marginales. Son mecanismos para silenciar el derecho a la libertad y a la disidencia decente. Pero la libertad de pensar por uno mismo es algo que no se debe entregar ni a las ideologías ni a ningún sistema político.

Los estudios culturales y la psicología de masas nos permiten ver una realidad que no se ve a simple vista. La idea no es desanimar ni pintar un cuadro negativo. El propósito es ofrecer herramientas de análisis racional y crítico de procesos sociales y políticos que son de la mayor importancia. La política, bien entendida, es para facilitar el bien común. Para trabajar juntos por una prosperidad solidaria. Es para servir al pueblo, no para engañarlo.

(*) Dr. Guillermo Flores, profesor de teología y estudios culturales