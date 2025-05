Algunas ideas visionarias de José Mujica sobre el desarrollo latinoamericano

El 19 de agosto del 2015, el Sr. José –Pepe- Mujica ofreció la conferencia Cambios y perspectivas de Latinoamérica en el S. XXI, en las instalaciones de la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica. La siguiente es una síntesis de las principales ideas que ese día expuso el distinguido visitante. Con motivo del fallecimiento de don José Mujica, El País.cr se permite ofrecer en forma exclusiva este material inédito, preparado por el profesor Gabriel Vargas Acuña.

Varios cientos de personas, principalmente jóvenes, se reunieron aquel 19 de agosto del 2015, en las instalaciones de la Ciudad de la Investigación, para escuchar a José -Pepe- Mujica. La conferencia estuvo precedida de palabras de motivación del presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad, quien describió al Expresidente como representante de una nueva forma de hacer política en América Latina. Por su parte, el rector Henning Jensen, se refirió a su huésped como una persona de actitud humilde, pero de gran sabiduría, lo cual ya era reconocido en importantes publicaciones regionales y mundiales.

Durante el acto, un pequeño porcentaje del auditorio disfrutó de asientos desplegables, pero la inmensa mayoría permaneció con gran disciplina sentada en el césped o de pie durante unos 80 minutos. Por su composición y aspecto, la congregación semejaba un concierto de música rock, sólo que la multitud, en lugar de vociferar y bailar, permanecía concentrada y pensativa sobre las razones que iba dando el conferenciante.

Don José Mujica, poco proclive a los protocolos, simplificó su saludo al no detallar las distintas personalidades presentes en el acto y, a su auditorio, lo calificó como “compatriotas”. Esto último se entiende por cuanto, según su opinión, todos tenemos una gran patria que es el Continente. Transcribo, en estilo directo, lo fundamental de su mensaje.

El mensaje de José Mujica

Estamos en una época nueva. Internet nos integra. Cada vez más personas dominan dos idiomas. Es época en la cual tenemos más información que nunca, pero, a la vez, carecemos de capacidad de procesar esa información.

Esta época también se caracteriza porque la naturaleza nos pasa la cuenta de nuestros abusos. El capitalismo, que puede hacer muchas cosas, no tiene capacidad para poder parar. Su majestad el mercado nos domina y nos obliga a seguir en lo que estamos haciendo. En otras palabras, nunca hemos tenido más recursos que ahora, pero nunca hemos tenido menor capacidad para detener lo que no está correcto. Esa incapacidad se debe a la política.

La problemática ambiental que nos preocupa requiere que tomemos acuerdos planetarios. No obstante, aunque los científicos nos adviertan de las consecuencias, la dirección política está sorda e insiste en seguir produciendo. Nunca se ha producido tanta comida en el mundo y nunca se ha botado tanto.

Desde la antigüedad los estados han usado las aduanas como medio de poder. Por allí pasan los bienes y se genera el dinero, por lo cual hay que desarrollar ejércitos y por tanto concentrar poder. Las aduanas significan separación entre los países. Nos interesan las aduanas porque estamos atados al mercado y, al atarnos al mercado, no solo comprometemos lo económico sino también todo lo demás incluyendo la cultura.

Valores fundamentales como la independencia y la libertad no se regalan. Deben conquistarse por medios como el conocimiento y el capital. No obstante, los países centrales nos llevan ya enorme ventaja. Por medio de la formación profesional logramos obtener conocimiento, pero con frecuencia nuestros profesionales emigran a los países centrales y los perdemos. Esto se debe a que nos les podemos pagar y no los sabemos tratar.

Integrar la inteligencia es una condición para lograr desarrollo. Debemos sembrar inteligencia (formar profesionales) por doquier.

Los Estados Unidos y lo China son ejemplos de países que nos llevan una gran ventaja en el conocimiento y en el cultivo de la inteligencia. Para lograr acercarnos a ellos requerimos ponernos de acuerdo nosotros.

Sabemos que vamos hacia un mundo multipolar. Esto quiere decir que va a haber varios grupos de países. Si América Latina no busca acuerdos no va a constituir ni siquiera uno de esos polos de desarrollo.

A veces los presidentes van a reuniones. Los hoteles y las líneas aéreas ganan mucho alojándolos y transportándolos. No obstante, casi nunca se logran acuerdos.

No hay acuerdos, entre otras razones, porque cada país defiende sus propios intereses y no se preocupa por los otros. Debemos saber que no basta con que los presidentes se esfuercen por sus pueblos si nos les interesan los otros. Hay que construir una clara voluntad política de integrarnos.

Corresponde a los políticos buscar acuerdos para que no sigamos atomizados, como hojas al viento. Hablar de desarrollo de los países es hablar de integración. Todo lo demás es utopía.

Nuestros países tienen que empezar por integrarse. Esa es la única manera de que podamos negociar adecuadamente con el mundo rico. El progreso de un país es un fenómeno social; no pueden progresar los individuos ni los países solos.

Integrarnos es una acción problemática. No obstante, vivir es tener problemas. Caminar significa descubrir problemas. Durante milenios la humanidad ha resuelto problemas. Esas soluciones construyeron nuestra ventaja. Es nuestra obligación ofrecer soluciones a las generaciones venideras.

Construir la integración es actuar sobre nosotros mismos. Hemos vivido convencidos de que las personas pueden actuar sobre las cosas; pero no sobre ellas mismas. Es necesario meditar en nosotros mismos. Les digo a los jóvenes que si no meditan sobre el lugar a donde van, el mercado los va a arrastrar.

El egoísmo es un instituto que nos da la naturaleza para asegurar nuestra supervivencia. Pero la historia nos ha dado la civilización, que significa el compromiso con el otro.

No siempre he pensado así; pero ahora reconozco la gran capacidad de producir que tienen los ricos. Pero también sé que muchos de esos ricos serían capaces de arrancarnos el pellejo.

En nuestro mundo, más que la capacidad productiva, es el capital financiero el que decide. Puede verse esto en el caso de Grecia.

A nadie, menos a los jóvenes, les conviene dejarse dominar por la cultura capitalista. Debe entenderse que para consumir tenemos que trabajar y endeudarnos de manera que todos esos bienes los pagamos con la vida.

A los jóvenes les digo que no dejen que les quiten la libertad con el consumo. Hay que trabajar; pero, sobre todo, hay que vivir. Debemos mantener a nuestros hijos; pero tenemos que saber que ellos no sólo necesitan cacharros sino tiempo libre de sus padres, el cual no pueden dar los que están trabajando 12 horas. El amor precisa tiempo. No hay desarrollo sin felicidad humana.

Por ejemplo, el personal de salud de mi país ha logrado que le reduzcan la jornada a seis horas. No obstante, por la demanda social de sus servicios, las empresas lo contratan para trabajar otra seis, con lo cual muchos han vuelto a la jornada de 12 horas.

Tenemos que luchar por tener tiempo para nosotros. Debemos buscar la felicidad, pero saber que la felicidad nuestra no excluye la de los otros. Debemos ser solidarios porque no podemos vivir solos. Siempre hay alguien que nos da el pan, la salud, la atención de los niños…

Las sociedades deben ser solidarias, no austeras. Ya no me gusta la palabra austeridad porque algunas empresas y países despiden personas de sus puestos con el argumento de lograr “austeridad”.

Una de las razones por las cuales no nos conviene el consumismo de lo innecesario, es porque los países tienen que acumular capital para invertir.

El progreso social del mundo lo debe dar el desarrollo tecnológico, no el mercado. No podemos convertirnos en máquinas de comprar.

Tenemos que desarrollar herramientas políticas para resolver nuestros problemas. Tenemos que saber que la prosperidad no se regala. Las herramientas no son hombres fenomenales sino equipos, porque sólo los esfuerzos colectivos permiten enfrentar los problemas. Estos equipos se llaman partidos políticos.

La democracia representativa para funcionar requiere de partidos políticos que sigan causas definidas. Los partidos deben ser fuertes y permanentes, y los ciudadanos deben participar intensamente. Sus causas no perecen. Los partidos no son para lograr puestos sino para participar.

Es muy hermosa la vida militante porque no se buscan premios. La militancia es la lucha. Sólo está derrotado el que baja el brazo y deja de luchar.

Hay que saber que no hay triunfo definitivo.

Nuestra América Latina es rica en recursos y en cultura. Llegamos tarde al desarrollo; pero podemos avanzar reconciliándonos con nosotros mismos. La política nos puede ayudar a unirnos para luchar por nuestros intereses. No nos juntemos sólo por fútbol. La patria es nuestro pueblo. Por ese pueblo vale la pena vivir.

Concluida la conferencia, aplaudimos de manera entusiasta, y seguimos esperando no sé qué. Vuelve Pepe Mujica al estrado para saludar, de manera similar a los grandes artistas a los que no quiere soltar el público. Comentando, tal vez meditando, empieza un lento retiro de la multitud.

(*) Gabriel Vargas Acuña, profesor universitario