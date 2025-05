¿Para qué EXAMEN DE EXCELENCIA ACADÉMICA?

De previo aclaro que, al momento de mi incorporación en el año 1998, no era requisito para incorporarse, realizar dicha prueba. Incluso, tampoco era requisito tener la especialidad de Notariado, para ejercer como Notario Público.

Es a partir de la Asamblea General Extraordinaria 02-2014, celebrada el 8 de diciembre del 2014, que se implementó el EXAMEN DE EXCELENCIA ACADEMICA, como parte del proceso de incorporación profesional, con el objetivo de garantizar la idoneidad académica y ética de los nuevos profesionales en derecho.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica aplicó el 31 de agosto del 2015 el primer examen de conocimiento del Derecho, que forma parte de los requisitos para incorporarse al Colegio.

Se trata del “Examen de Excelencia Académica”, mediante el cual el Colegio de Abogados pretende mejorar la calidad de los profesionales en derecho, gracias a un examen más integral y completo al que se aplicaba con anterioridad.

En el contexto de la aplicación de dicha prueba manifestó Eduardo Calderón, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, en dicha data, que “la sociedad costarricense requiere un ejercicio de las ciencias jurídicas de calidad, tanto en la función pública como en el campo liberal. El objetivo de esta prueba es fortalecer la idoneidad de las personas colegiadas y promover el debido ejercicio profesional”.

Desde entonces, han existido múltiples divergencias en cuanto a la forma en que se estructuraba la prueba a realizar, conformada al inicio de 75 preguntas de diversas áreas del derecho. Divergencias que siempre determinaron que la forma en que se realizaban las preguntas eran incorrectas o ambiguas, e incluso prueba a prueba y año a año, se determinó por el Comité de Evaluación, que debía acogerse la apelación respectiva, situación que determinaba con claridad las falencias existentes.

Debido a que desde la fecha en que se aplicó la prueba, se convirtió en muchos postulantes, la misma un obstáculo para poder acceder a la Colegiatura, es que muchos postulantes, se quejaban de manera constante con las autoridades del Colegio, sin recibir respuesta alguna. Ello conllevó incluso el apoyo de profesionales incorporados, como el suscrito, para buscar solución al conflicto. Se presentaron dos proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa, para regular y determinar con claridad las competencias del comité de evaluación y la forma en que debía realizarse la misma.

Es a partir de este año 2025, por cierto electoral, donde la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, mediante un acuerdo, que se considera contrario a derecho, determinó variar la nota mínima de aprobación y con ello posibilitó la incorporación masiva de más de 1100 profesionales, que no habían logrado el umbral de la nota mínima, pero que con dicha decisión aplicada de manera retroactiva, les permitió su incorporación.

Decisión del ente Colegiado, Junta Directiva, que ha sido duramente criticado e incluso ha sido objeto de acciones judiciales que pretenden determinar la ilegalidad y nulidad de lo actuado.

Siempre desde la mención, de que quienes adversan lo actuado, incluyendo a mi persona, no estamos en desacuerdo en la INCORPORACION DE PROFESIONALES, que incluso por más de 10 años o menos han visto truncadas, sus posibilidades de ejercer como los profesionales que son. El desacuerdo está, en la forma irregular y contraria a derecho en que se ha realizado, incluso dando tintes de carácter político a ello y procurando que quienes se incorporen por dicha acción, les apoyen en sus próximas intenciones de perpetuar a INNOVACION en el poder.

Sabemos, que muchos de estos recién incorporados, saben que quien les puso en tal condición, fueron las autoridades del Colegio, que desde el 2015, no daban soluciones adecuadas y no prestaban atención a su malestar. Y no es con la presión de los proyectos de ley y el accionar de valientes postulantes, que fecha a fecha pedían soluciones y exámenes que cumplieran con los requerimientos de excelencia propugnados, que se les brinda una espuria solución.

Hoy día, luego de aplicarse, la primera prueba del examen de excelencia, donde la nota mínima de aprobación es 70, se realiza una prueba que nos indican, no ha dado los resultados de aprobación pretendidos y una cantidad de los postulantes, no llegaron a esa nota mínima.

Prueba en la cual, se indica se volvió a generar el problema del planteamiento de las preguntas y entonces vuelven las apelaciones.

Nos enteramos, que un miembro de Junta Directiva, que se encuentra agregado a un grupo de WhatsApp, denominado “Apelaciones 60-70” ha informado a dicho grupo, que: “… Para que estén al tanto la semana pasada presente una moción de revisión de 16 preguntas… Hoy se conoce el criterio legal…” (Esperamos ver esa acta de Junta Directiva, para conocer los criterios y la validez de dicho accionar).

Luego de ello y de haber accionado según su decir les indica: “…logramos 16 preguntas si no me equivoco. Recuerden somos una junta de cambio y oportunidad…” “… Bueno solo me falta, incorporarlos(as)…”

Ante esta información, me cuestiono:

¿Seguimos con el mismo problema de la formulación del examen?

¿Las evaluaciones no están bien planteadas?

¿Estaban las preguntas bien formuladas y mal contestadas?

¿Tiene facultad el director, para estar gestionando en nombre de los presuntos afectados o será algo éticamente no permisible?

Las respuestas a ello me indican, que entonces a la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, les interesa más, llevar a cabo evaluaciones no ajustadas a una buena técnica profesional y con ello procurar que los postulantes, aprueben sin que con ello se logre el fin de la razón de ser del examen de excelencia profesional.

Véase al respecto, entonces que, a sabiendas de las falencias existentes, se han generado una serie de capacitaciones, cuyo llamado está encaminado a brindar herramientas para el adecuado ejercicio de la profesión, lo cual no critico, porque soy de los que procuran capacitación y actualización por una buena praxis legal.

Por lo expuesto, me cuestiono, si no será entonces mejor dejar de realizar el examen de excelencia profesional y preocuparnos más, porque las Universidades cumplan con sus programas de estudios de una manera más adecuada, actualizada y con el personal docente idóneo para ello.

Que, en lugar de un examen de excelencia, se deba cumplir con una capacitación de al menos un programa de 40 horas, que lleven al profesional de la teoría a la práctica y que sea el Colegio de Abogados y Abogadas, quien genere dichas capacitaciones con profesionales de excelencia, de los diversos ámbitos del derecho. Ello al menos garantizara al postulante ese conocimiento que se espera adquirió y pueda llevar a la práctica. Porque la Universidad, hace al licenciado, pero la práctica constante determina al profesional de la abogacía.

(*) Lic. Rafael A. Rodríguez Salazar, Abogado y Notario