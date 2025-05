Regresividad y Mercantilización en la Reforma de Jornada Laboral

El proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo N.° 24.290 —el que propone jornadas laborales excepcionales de hasta doce horas diarias— debe examinarse con una lupa constitucional y humana. No se trata solo de una propuesta más en el papel. Estamos hablando de una modificación que toca de frente los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, los pone en riesgo, y si no se detiene a tiempo, puede convertirse en una vía abierta para legitimar el desgaste físico y mental como parte del contrato laboral.

La Constitución Política de Costa Rica es clara. Sus artículos 20, 21, 56, 57, 58, 66 y 74 no son adornos declarativos; son límites al poder. Imponen un estándar mínimo de respeto a la libertad, la vida, la salud y la dignidad de las personas. A la luz de estos principios, el texto del proyecto es problemático. Y cuando se lo confronta con la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 23), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 6 y 7), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 6), las alarmas se multiplican. Estas normas no son ornamentales: son compromisos asumidos por el Estado costarricense para garantizar condiciones de trabajo dignas, remuneraciones suficientes, protección contra el desempleo, respeto a la libertad de trabajo y a la integridad física y mental de la persona trabajadora.

La idea de permitir jornadas de doce horas como una “excepción muy calificada” suena técnica, pero en realidad es una grieta peligrosa. La redacción tan abierta, que remite la regulación a decretos ejecutivos, convierte lo excepcional en regla, y el principio de jornada limitada en un recuerdo distante. Esa “flexibilidad” legal puede usarse para normalizar turnos extenuantes con el visto bueno del Estado. ¿Dónde queda el principio de legalidad? ¿Quién protege a quienes no pueden decir que no sin miedo a perder su empleo?

Y no es solo una cuestión jurídica. Es una cuestión de salud pública, de humanidad básica. El artículo 21 de la Constitución consagra la inviolabilidad de la vida. No se refiere solamente al derecho a no ser asesinado, sino también al deber del Estado de no someter a las personas a condiciones que deterioren lenta pero inevitablemente su salud. Jornadas así lo hacen. El estudio de Inzunza Robles et al. (2021) lo demuestra: la fatiga se acumula, las capacidades se erosionan, los riesgos ergonómicos aumentan. El 63,78% de los puestos analizados mostraron riesgo alto. La gente no se recupera del trabajo, y el cuerpo pasa la factura.

Este mismo patrón lo confirman Haro-García et al. (2006): trabajar más de ocho horas al día eleva el riesgo de errores, reduce la alerta, rompe el ritmo del sueño, y puede derivar en patologías graves como hipertensión, infarto o síndrome metabólico. La famosa “karoshi”, o muerte por exceso de trabajo, no es una exageración retórica. Es una realidad documentada.

¿Y qué pasa con el marco internacional? El artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que toda persona tiene derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, a igual salario por trabajo igual y a una remuneración suficiente para una existencia conforme a la dignidad humana. El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reafirma el derecho a trabajar en condiciones libremente elegidas, mientras el artículo 7 insiste en que el trabajo no puede implicar una renuncia a la seguridad, la higiene, el descanso ni al equilibrio entre la vida personal y laboral. Y si todo eso no bastara, el artículo 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe explícitamente el trabajo forzoso u obligatorio, recordando que nadie debe ser constreñido a trabajar en condiciones que degraden su dignidad.

Y cuando alguien defiende estas jornadas con el argumento de que habrá mejor salario, vale hacerse una pregunta: ¿vale la pena cambiar salud por dinero? Porque ese es el punto. El artículo 57 constitucional exige que el salario garantice una existencia digna. Pero si se obtiene a costa del cuerpo, del sueño, de la familia, de la salud, ese salario no es justo. Es un pago anticipado por la pérdida de lo irrecuperable.

No se trata de impedir toda forma de innovación laboral. Pero sí de no permitir que bajo el rótulo de “voluntariedad” se introduzca una lógica donde el trabajador acepta condiciones que deterioran su vida porque no tiene otra opción. Ese consentimiento es ficticio. En condiciones de necesidad, el “yo acepté” es muchas veces un “no tenía alternativa”. Y el derecho, en particular el constitucional, no puede prestarse a validar esa ficción. El artículo 20 lo prohíbe cuando protege la libertad como un bien irrenunciable.

El artículo 66 también está en juego. El deber del patrono de garantizar condiciones de higiene y seguridad se vuelve una ilusión si las jornadas impuestas duplican la carga física y mental, y la fiscalización estatal no da abasto. Lo que se promete en papel se desvanece en la práctica. Y cuando la práctica se repite lo suficiente, se convierte en norma.

¿Y qué pasa con el artículo 74? Los derechos laborales no pueden ser renunciados. Punto. Ni con contrato, ni con consentimiento. La dignidad humana no es transable. Y esta reforma se presenta como una elección libre, cuando en realidad abre la puerta a que esa elección se imponga desde las condiciones del mercado. Desde el miedo. Desde la desigualdad.

Lo que propone este proyecto no es menor. Es una vuelta atrás. Es abrir una brecha jurídica para que la jornada limitada deje de ser la regla. Y esa brecha puede convertirse en abismo si se institucionaliza. Porque lo que hoy se vende como excepción en pocos sectores, mañana puede reclamarse como precedente para todos.

El proyecto de ley, pese a sus mejoras en comparación con versiones anteriores, incurre en una peligrosa expansión del concepto de «excepcionalidad», relativiza el principio de jornada limitada consagrado en la Constitución, y permite —aunque formalmente lo niegue— una mercantilización progresiva del trabajo humano. Sin controles estructurales más robustos, su aplicación práctica podría conducir a una regresividad material en el goce de derechos laborales fundamentales. Desde una lectura integral de la Constitución Política de Costa Rica, el dictamen en su forma actual resulta incompatible con los artículos 20, 21, 56, 57, 58, 66 y 74, así como con el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales consagran el derecho al trabajo digno, libremente elegido, debidamente remunerado, con limitación razonable de la jornada, respeto a la salud, y prohibición del trabajo forzoso o degradante.

No estamos hablando de escenarios hipotéticos. Las consecuencias están documentadas. No faltan pruebas. Faltan decisiones valientes. Este proyecto, aunque trae mejoras respecto a versiones anteriores, sigue siendo incompatible con la Constitución y con los tratados internacionales que protegen el trabajo como un derecho y no como una mercancía. Si se aprueba, Costa Rica no solo violaría su propio orden jurídico. Estaría legitimando que la fatiga, el deterioro y la enfermedad formen parte del contrato laboral.

Y eso no se puede permitir.

(*) Lic. Edward Cortés García es Abogado

