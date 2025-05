Tribunal Electoral de Bolivia confirma que Evo Morales no fue registrado como candidato

Santa Cruz (Bolivia), 20 may (Sputnik).- El expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), no fue registrado como candidato a presidente para las elecciones del 17 de agosto, debido a que no cuenta con un partido político vigente, luego de perder la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS) por un fallo judicial en 2024, confirmó el secretario de cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Fernando Arteaga.

«Evo Pueblo no tiene personería jurídica y el partido Pan-Bol, con quién firmaron una alianza, está inhabilitada», afirmó Arteaga en conferencia de prensa la madrugada de este martes.

El plazo para la inscripción de candidaturas a presidente, vicepresidente, senadores y diputados concluyó a la medianoche del lunes 19 de mayo y al menos 10 partidos políticos lograron el registro de sus postulantes.

El TSE inscribió hasta el lunes 19 de mayo a los candidatos de 10 partidos y alianzas políticas para las elecciones generales del próximo 17 de agosto, confirmó Arteaga.

“Cinco alianzas y cinco partidos, en total son 10 las organizaciones inscritas para las elecciones generales”, informó, tras el cierre del plazo.

Ahora, el Tribunal Electoral revisará las listas de candidatos a presidente, vicepresidente, senadores y diputados, para luego informar si todos cumplieron con los requisitos o serán inhabilitados.

“Hasta el 26 de mayo se tendrá un informe y el 6 de junio se tendrá la lista de habilitados”, indicó Arteaga.

Los campesinos seguidores del expresidente Morales advirtieron con un bloqueo de carreteras si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazaba inscribir su candidatura.

La lista oficial de candidatos habilitados para los comicios será publicada por el Tribunal Electoral el próximo 6 de junio, de acuerdo con el calendario electoral. (Sputnik)