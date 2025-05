Costa Rica en estado de hipnosis

La decadencia de un país no siempre llega con guerras o colapsos económicos.

A veces se instala de forma más sutil y peligrosa: en el lenguaje, en el estilo del poder, en la manera en que una sociedad acepta la mentira, celebra la agresión y normaliza la vulgaridad.

Lo que hoy vivimos en Costa Rica no es solo una crisis política. Es la señal de un colapso más profundo: la destrucción de nuestra identidad y el vaciamiento de nuestra conciencia histórica y colectiva.

Cuando más urge invertir en una educación de calidad, pertinente y conectada con la realidad actual para salir del terrible apagón educativo que vivimos desde hace ya varios años, el gobierno la castiga con el presupuesto más bajo en 25 años; con un 4,92% del PIB.

¿Será que el verdadero interés del gobierno es mantener a la población incapaz de pensar críticamente, de cuestionar lo que dice el presidente, y reducida a consumidores pasivos de informaciones falsas y, esclavos de algoritmos?

El estado de conciencia del pueblo ha sido alterado, no por accidente, sino por diseño, y no es algo nuevo: hoy simplemente asistimos a su agudización.

Hemos sido sometidos a un poder hipnótico que combina distracción mediática, manipulación emocional y falsificación sistemática de la realidad.

El presidente no gobierna; impone con prepotencia. No representa; agrede con sus palabras. Y no lo hace solo por temperamento, sino como parte de una estrategia calculada: silenciar el pensamiento crítico, reemplazar la deliberación por la emoción y aniquilar toda forma de disidencia razonada.

Costa Rica, otrora modelo democrático en la región, ha sido reducida a un espectáculo de confrontación. Se hace política desde redes sociales con insultos, desde conferencias con mentiras, desde el desprecio con soberbia.

No se transforman las estructuras de desigualdad, por ejemplo, contra los grandes evasores fiscales, ni se combate el modelo de exclusión; se manipula la narrativa para que los verdaderos problemas queden sepultados bajo una guerra simbólica permanente.

Pero la mentira tiene límites. Y el poder hipnótico se resquebraja cuando una parte del pueblo, aún pequeña, pero creciente, se atreve a pensar, a leer, a contrastar.

Esa es la mayor amenaza para quienes usan la política como escudo de su vanidad y no como instrumento de transformación real.

Costa Rica necesita despertar. Un poder que no respeta realmente al pueblo ni a la verdad solo se sostiene en la ignorancia y la violencia. Y los pueblos no se salvan con cantos de sirena, sino con ciudadanos despiertos.

(*) Mauricio Ramírez Núñez, Académico