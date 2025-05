Cuando Tierra venció a La Araña Negra

¡Extraño título este, que parece de una fábula de guerras intergalácticas! Pero no. Es muy terrenal, y tanto, que se refiere a un deporte llamado balompié o fútbol, el cual se juega sobre el césped, con los pies, y a punta de patear una bola para meterla en un marco anclado al suelo. Eso sí, dicho título alude a un memorable hecho histórico, que honra hasta hoy al fútbol de Costa Rica y, en particular, a la Liga Deportiva Alajuelense, el equipo de mis amores.

En efecto, esa hazaña ocurrió hace 63 años, el domingo 20 de mayo de 1962 en el antiguo Estadio Nacional. Para entonces, residente mi familia en los alrededores del llano de La Sabana, no muy lejos de ese recinto deportivo, yo estaba cerca de cumplir diez años de edad.

Para los futboleros del mundo entero, ese 1962 fue un año excepcional, pues entre fines de mayo y mediados de junio se disputaría la Copa Mundial, en Chile. Y, además, había grandes expectativas con la selección de la hoy extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), una de las favoritas para alzar la célebre copa Jules Rimet, pues dos años antes había ganado la Copa de Naciones de Europa (Eurocopa), y seguía creciendo.

Cabe destacar que, con gran previsión para conocer ambientes y posibles adversarios, ya en noviembre de 1961 dicha selección había estado en Suramérica, donde derrotó a sus homólogas de Argentina, Chile y Uruguay con marcadores de 2×1, 1×0 y 2×1, respectivamente, Y ahora, antes de partir de nuevo hacia América, entre fines de abril e inicios de mayo de 1962, había vapuleado en Moscú 5×0 a la Selección Nacional de Uruguay, y dos veces al Gremio de Brasil, con marcadores de 5×1 y 4×0.

La llegada de la selección soviética

A pesar de mis búsquedas en los periódicos de esos días, no está claro por qué ni en qué momento, en ruta hacia Chile, los soviéticos eligieron Costa Rica para jugar. Eso sí, el contrato para hacerlo fue realizado por el Orión Sociedad Anónima —como empresa futbolística—, pero no para que su rival fuera el Orión F.C., sino la Liga Deportiva Alajuelense, quizás debido a su inmenso prestigio, pues en años recientes había sido tricampeón nacional, al obtener las copas correspondientes a 1958, 1959 y 1960. Además, tras alcanzar este último cetro, de setiembre a diciembre de ese año emprendió una exitosa gira internacional de casi tres meses, denominada “vuelta al mundo”, la cual se inició en las Antillas Holandesas y Surinam, para después saltar a Holanda, Inglaterra, Checoslovaquia, Israel, Irán, Singapur, Indonesia, Malasia y Hong Kong. Después de disputar 24 encuentros, el saldo fue muy positivo, con 14 triunfos, tres empates y siete derrotas, para un rendimiento del 63%, según los estándares actuales de puntuación.

Ahora bien, la delegación soviética, de 44 personas, voló desde Moscú hasta Panamá con la empresa holandesa KLM, para lo cual hicieron escalas en Ámsterdam, Frankfurt, Zúrich, Madrid, Lisboa, Santa María —una de las islas Azores—, Caracas y Curazao; desde Panamá, 12 de sus integrantes que no eran futbolistas continuaron hacia Chile.

Se esperaba que la selección arribara a Costa Rica el viernes 18 de mayo a la una de la tarde, pero se retrasó tanto, que no lo hizo sino hasta pasaditas las once de la noche. De Panamá sería transportada por un avión de la recordada Pan American World Airways (Pan Am), pero al final tomaron uno de nuestra entrañable y muy eficiente Líneas Aéreas Costarricenses (LACSA).

Ya en el aeropuerto de El Coco —hoy Juan Santamaría—, fueron recibidos por Rodolfo Jiménez Borbón, presidente del Orión, más otros dirigentes deportivos, como el célebre español Ramón (Moncho) Coll Jaumet, así como por Fritz Leer, representante de la empresa KLM, a quien se les sumó Pablo Gordienko Kovalenko como traductor. Aunque en el diario La Nación se lee que, tras arribar al aeropuerto “fue rápido el trámite, ya que a los pocos minutos los visitantes pasaron a la aduana y de allí a una camioneta especial que los trasladó al Hotel Royal Dutch”, la historia fue muy distinta. En efecto, la efusividad inicial, matizada por una alegre multitud de fanáticos que deseaban verlos y saludarlos, pronto se convirtió en un suplicio para los visitantes.

Al respecto, debe recordarse que en aquella época de la Guerra Fría, ni los deportistas se libraban de las requisas, y fue así como los funcionarios del Servicio de Inteligencia, no satisfechos con esculcar las maletas de cada uno de los miembros de la delegación, empezaron a ingresarlos uno por uno en un pequeño cuarto, donde “al parecer, allí se les hacía desprender de las prendas de vestir, cuyos bolsillos eran registrados”. ¿Qué esperaban encontrar, con tan ridícula y hasta humillante medida?

Ante este descortés proceder, surgió la airada protesta del jefe de la delegación, de apellido Bagulev, quien incluso amenazó con cancelar el partido y continuar su viaje hacia Chile al día siguiente. Para vergüenza de Costa Rica, ellos alegaron que nunca les había ocurrido nada así en ningún país del mundo. Ante esta actitud —que iba realmente en serio—, los organizadores del partido debieron intervenir, por lo que de inmediato hicieron una llamada telefónica al ministro de Seguridad Pública, que era Frank Marshall Jiménez, tras la cual el Oficial Mayor, Fernando Figuls Quirós, ordenó a sus subalternos prescindir de la revisión personal. No obstante, el examen de las maletas continuó, quizá con la avidez de hallar y decomisar la propaganda comunista que pudiera venir en ellas.

Agotados por el extenso periplo desde Europa, más este injustificado, inesperado y enojoso retraso, no fue sino hasta la una de la madrugada que pudieron descansar, en el hotel Royal Dutch según lo informaron dos diarios, aunque otro indicó que fue en el Balmoral. A pesar de las escasas horas de reposo, a las once de la mañana del sábado ya estaban reconociendo la cancha y efectuando un entrenamiento —abierto a la prensa— en el Estadio Nacional.

Conviene destacar que, mientras varias selecciones ya habían llegado a Chile —de acuerdo con lo captado en la prensa—, los soviéticos decidieron jugar su partido de fogueo en Costa Rica apenas diez días antes de enfrentarse a Yugoeslavia, en la sede de la ciudad de Arica. Aún más, pactado su partido para las once de la mañana del domingo 20 contra el equipo rojinegro de la Liga y, concluido éste, acordaron —de manera más bien improvisada— jugar otro a las siete de la noche del día siguiente contra los morados del Deportivo Saprissa.

Por cierto, ese infausto lunes 21, el equipo morado fue vapuleado 6×2, y por un cuadro alternativo, pero la víspera había ocurrido lo realmente portentoso, pues, contra todo pronóstico, los rojinegros habían empatado 1×1 con el elenco titular soviético, encabezado por Lev Yashin, quizás el mejor guardameta de todos los tiempos, por entonces con 32 años de edad. Cabe indicar que contra el Saprissa actuó como portero Vladimir Maslachenko, quien recibió dos golazos del muy hábil Rubén (Rata) Jiménez.

El esperado encuentro contra la Liga

A propósito del equipo alternativo que enfrentó al Saprissa, un detalle a destacar es que, al arribar al país, cuando el entrenador Gavril Kachalin fue entrevistado y se le preguntó por los suplentes, replicó: “En mi equipo no hay suplentes. Tengo un cuadro fuerte, y el otro es el más fuerte; con este último voy a salir a la cancha en el partido de mañana”.

Como en aquella época se jugaba el sistema 1-3-2-5 (portero, tres defensas, dos volantes y cinco delanteros), contra la Liga alinearon los mejores entre los mejores jugadores, al decir de Kachalin. Ellos fueron: Yashin de arquero; Eduard Dubinski, Anatoli Maslyonkin y Georgi Chokheli de defensas; Valeri Voronin e Igor Netto de volantes; y Slava Metreveli, Valentin Ivanov, Viktor Ponedelnik, Aleksei Mamykin y Mikhail Meskhi de delanteros. A ellos se sumaron Viktor Kanevski y Gennadi Gusarov como reemplazos.

Debo aclarar que los nombres aquí anotados son los correctos, tomados de la página oficial de la FIFA, que pude consultar, pues en la prensa hay abundantes errores. Por ejemplo, a Maslyonkin se le consigna como Maslokin o Maslenkin; a Chokheli como Chokeli, Tchojeli o Cheoev; a Ivanov como Pivanov; a Ponedelnik como Ponedebnik, Ponodebnik o Ponceolnik; a Mamykin como Mamikin, Mamkin, Hamykin o Mamyain; a Gusarov como Gusaro o Sabov; a Meskhi como Meski, Menski o Metchi; y a Kanevski como Kanenski, Caneski o Cañeski. ¡Se salvó el entrenador Gavril Kachalin de que su apellido no fuera convertido en Chacalín —aunque sí en Hatchalin— por algún cronista distraído!

Por su parte, la Liga alineó a Felipe Induni Arquín de guardameta; Orlando Chambers Johnston, Mario (Catato) Cordero Brenes y Alex Sánchez Cruz de defensas; Edgar Zúñiga Rojas y Rodolfo Madriz Mora de volantes; y Rigoberto (Feo) Rojas García, Juan José Gámez Rivera, Guido Peña Pons, Álvaro Murillo Rojas y Guillermo (Tierra) Acuña Piedra de delanteros; en la única permuta habida, Guido Alvarado sustituyó a Peña.

En realidad, esta Liga reforzada era casi una Selección Nacional, pues entre los titulares y los suplentes hubo más jugadores de otros equipos que de la propia Liga, como sucedió con tres del Saprissa (Induni, Catato y Feo), tres del Orión (Peña, Murillo y Edwin (Cabina) Rivera) y uno del Club Sport Cartaginés (Madriz). De hecho, un diario relató que algunos críticos —o, más bien, criticones—, decían que “era una ensalada rusa para jugar contra rusos”, pero este fue un requisito exigido por los empresarios del Orión, para que la Liga fuera más competitiva. Como una curiosidad, aunque Saprissa le cobró al Orión 2000 colones por prestar a Induni y a Feo, en la prensa no se menciona pago alguno por Catato.

En dicha alineación llama la atención la ausencia de Juan Ulloa, uno de los más emblemáticos goleadores en la historia de nuestro balompié; de hecho, en la gira mundial de la Liga había anotado nada menos que 23 goles. Ello obedeció a que había que cuidarlo de alguna posible lesión, pues el lunes 21 por la noche partía hacia España, contratado por el Betis de Sevilla, conjunto en el que ya militaba el muy destacado exfutbolista herediano Danilo Montero. De hecho, tampoco había jugado con la Liga el miércoles 16, en un partido del campeonato nacional en que ésta perdió su invicto, al caer vencida 2×1 por el Saprissa, con goles de Feo Rojas y Edgar Marín por los morados, y Guido Alvarado por los rojinegros. Esa noche la Liga había alineado a Álvaro Sancho de portero; Chambers, Zúñiga y Alex de defensas; Walter Fonseca y Eduardo (Albella) Salas de mediocampistas; y Álvaro Solera, Gámez, Alvarado, Juan (Tribilín) González y Tierra Acuña en la ofensiva.

Cabe hacer una digresión para indicar que, además de verlos jugar en los estadios, con los años tuve la fortuna de conocer en persona a casi todos —excepto a Sancho, Chambers, Fonseca, Albella, Solera, Alvarado y Tribilín—, y hasta de recibir un apretón de manos de parte de ellos, pues eso era algo que de niños representaba casi un galardón, ya que admirábamos mucho a los futbolistas, independientemente del equipo al que pertenecieran.

En el caso de Induni, a veces llegaba a visitar a sus tíos, Aida Induni Hidalgo y Pedro León (Lolón) Solano Arrieta, en una casa colindante con la nuestra, cuando vivimos en barrio Bolívar, antes de mudarnos a Sabana Sur. Zúñiga, a quien me referí en el artículo Edgar Zúñiga, siempre grande (Semanario Universidad, 15-III-2002), era casi de nuestro barrio, Calle Morenos, pues vivía casi al frente del Gimnasio Nacional; su hermano Ronald es hasta hoy un entrañable amigo mío, e incluso me aportó información y algunas de las fotos que ilustran el presente artículo. Por su parte, Alex —coterráneo nuestro, nacido en Naranjo— era esposo de Sara María Arroyo Espinoza, profesora de inglés en nuestro colegio, el Liceo de San José. En el caso de Madriz, oriundo de Cartago, su hermano Luis Fernando es biólogo y nos conocemos desde la época de estudiantes universitarios.

Finalmente, a Catato, Feo, Murillo y Peña los conocía de sobra, pues el Saprissa y el Orión entrenaban en unas canchas que había en el costado norte del Estadio Nacional y a veces los iba a ver con mis amigos. Además, algunos de ellos tomaban el autobús de Sabana-Estadio, cuyo itinerario coincidía con la hora de nuestro regreso del colegio, cerca del mediodía; por cierto, en aquella época, para entrenar, los futbolistas no disponían más que de la pausa del almuerzo en sus trabajos.

Ahora bien, con Gámez y Tierra, la situación fue diferente. En el primer caso, como lo relato en mi artículo Gámez (Semanario Universidad, 17-X-1997), era usual que, como laboraba en la Municipalidad de San José, jugaba para su equipo en el torneo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), que se realizaba en La Sabana en una época del año, los sábados por la tarde. Por cierto, en ese equipo alternaba con conocidos futbolistas, como los hermanos Errol y Floyd Daniels, más Eduardo (Chino) y Gonzalo Bastos, así como el muy diestro veterano Rodrigo (Osito) Solano, que militara en el Atlas de México, y Eduardo Sancho González, hábil delantero que estuvo cerca de jugar en primera división, y que años después llegaría a ser magistrado.

En el segundo caso, aunque residente en Sabana Sur, cursé la secundaria en el Liceo de San José —como recién indiqué—, ubicado en Barrio México. En este vecindario, cuna del Deportivo Nicolás Marín, llamado después Asociación Deportiva Barrio México y también Municipal San José, había verdaderas estirpes de notables futbolistas, como los Hernández Astorga (Memo, Ica, Piolo y Carate), los Gallardo Zamora (Rorro y Urraca), los Bastos Venegas (Chino y Gonzalo) y los Acuña Piedra (Asdrúbal y Tierra), al igual que jugadores tan destacados como el célebre goleador Roy Sáenz, el defensa Didier (Zorro) Castro, el portero Juan Gutiérrez y, después, el muy fino mediocampista José Manuel (Chinimba) Rojas. Todos ellos militaron en el equipo local.

La pequeña plaza de ese barrio —auténtico vivero futbolístico—, así como la cancha de nuestro liceo, eran espacios naturales en los que a veces uno se topaba con esos jóvenes, así como con otros más. Al vuelo, recuerdo a algunos como Nicolás (Ruso) Swirgsde, Rubermán Aldana, Walter (Gilera) Chaves, Jorge (Curro) Roldán, Claudio (Cabo) Chaverri y José Luis (Tosca) Granados; por cierto, los dos últimos jugaron para el Morenos F.C. y el Turcios F.C., respectivamente, equipos de Calle Morenos, que competían en el muy fiero Torneo de Barrios Capitalinos. Como una curiosidad, aunque nunca me lo topé allí, años después, Carlos (Foche) Villalobos Solé se convertiría en biólogo marino en la Universidad de California, y sería mi profesor de esa materia y de moluscos marinos (malacología) en la Universidad de Costa Rica.

Para retornar a Tierra, es pertinente indicar que, aunque era oriundo de Cartago, creció y se formó en ese entorno futbolero y, en particular, en la citada plaza. De tanto “mejenguear” a todas horas, sin importarle que fuera invierno o verano, andaba su cuerpo invariablemente impregnado de lodo o de polvo. Fue por ello, que, sin pila bautismal de por medio, de verlo llegar así tan a menudo a su negocio, un pulpero del vecindario le endosó el apodo “Tierra”, de manera jocosa y cariñosa, y así se quedó para siempre.

Desde muy joven, Tierra sobresalió como puntero izquierdo, lo que hizo posible que en 1960, cuando frisaba los 19 años de edad, el Nicolás Marín lo vendiera a la Liga por 5000 colones, a solicitud del célebre entrenador chileno Hugo Tassara Olivares. Además, tuvo la fortuna de integrarse al elenco que, bajo la dirección de Tassara, ese mismo año efectuó la ya mencionada “vuelta al mundo”, en la cual contabilizó cuatro anotaciones. Puesto que, años después trabajaría —estudió administración de recursos humanos— para la Caja Costarricense del Seguro Social, jugaba con su equipo en el torneo de la ANEP.

Tierra y Edgar Zúñiga en Puntarenas, en marzo de 1962, poco antes de cumplir 21 años ambos, pues Tierra era exactamente tres meses mayor que Edgar. Cortesía: Ronald Zúñiga.

El asombroso gol de Tierra Acuña

Una lectura de la prensa de mayo de 1962 revela la inmensa expectativa que había a raíz de la visita de la selección de la URSS, aunque lo cierto es que lo que más se anhelaba era ver atajando al fornido y casi invencible Yashin, por entonces de 33 años.

Conocido como “La Araña negra”, pues siempre vestía de negro rígido, su atuendo contrastaba con el muy elegante y sobrio uniforme del resto de los jugadores, que consistía en una camiseta rojo escarlata, pantaloneta blanca y medias rojas; en el pecho portaban en blanco las letras CCCP, equivalentes a las de URSS en ruso o cirílico. Por cierto, en su partido contra la Liga vistieron un uniforme diferente; a juzgar por las fotos en los periódicos, no tenía la inscripción CCCP, y pareciera ser completamente rojo, o tal vez la camiseta era roja, con pantaloneta y medias azules. A propósito de estas iniciales, algún chistoso en México dijo que ese acrónimo significaba Cu Curru Cucú Paloma, nombre del bello huapango que se canta hasta hoy en toda América Latina. Asimismo, como en la Copa Mundial los soviéticos pasarían verdaderos apuros contra Colombia, de manera burlona, en dicho país gozaban diciendo que esas siglas significaban Con Colombia Casi Perdemos.

Por su parte, en cuanto al uniforme de la Liga, los jugadores no vistieron el usual de entonces, que era camiseta roja, pantaloneta negra y medias blancas. Para evitarle confusiones al trío arbitral, encabezado por Juan Soto París, utilizaron camiseta blanca, pantaloneta negra y medias blancas, es decir, el uniforme alternativo.

Ahora bien, en relación con el partido, no lo pude presenciar, pues el precio del boleto era desmesurado para mi escuálida buchaca infantil, por lo que tuve que escucharlo por radio; los precios eran de 10, 12, 20 y 50 colones en sol, media sombra (para mujeres y niños), sombra y palco, respectivamente. Aunque, por vivir tan cerca del Estadio Nacional, solíamos “segundear”, es decir, ingresar cuando abrían los portones al iniciarse el segundo tiempo, ese día ni siquiera lo intenté, debido al mar de gente que rodeaba el estadio desde temprano, para entrar de gratis apenas los abrieran. Aprendí la lección del año anterior, cuando el 15 de agosto de 1961 el Real Madrid abatió 4×2 al Saprissa; de tan colmados que estaban los alrededores ese día, pude entrar cuando el partido ya había concluido, tan solo para sentir —a pesar de ser seguidor del F.C. Barcelona—, que por ahí recién había pasado aquella tromba elegante e impecablemente blanca encabezada por los maravillosos Alfredo Di Stéfano, Luis Del Sol, Paco Gento y Ferenc Puskas.

Para conocer lo ocurrido en el partido, he aquí una síntesis nuestra, que he elaborado a partir de lo relatado por los cronistas deportivos de los cinco periódicos de entonces: La Nación, La República, el Diario de Costa Rica, La Prensa Libre y La Hora.

Algo extraño fue que, en vez de efectuarse a las once de la mañana —como era lo usual—, el partido se programó para 20 minutos antes, quizás porque recién se había iniciado la estación lluviosa, y el riesgo de un aguacero era alto para el segundo tiempo. Al iniciarse el cotejo, a la Liga le correspondió jugar de oeste a este, es decir “contra viento”, aunque en mayo el viento no representaba un factor crítico en el Estadio Nacional, como sí lo era siempre en diciembre, con los vientos alisios de la temporada.

Obviamente, nadie esperaba que la Liga jugara de tú a tú contra esa potencia mundial, pues ello hubiera sido suicida, pero su entrenador, el español Eduardo Viso Abella, hizo un planteamiento estratégico y táctico que le resultó exitoso, y que la prensa le alabó sin reparos. De alguna manera, el diario La Hora acertó, pues su cronista deportivo había sugerido lo siguiente, para evitar la debacle: “Para esta justa de mañana, aplicar la táctica “estampilla” de la defensa, o sea, la marcación de hombre a hombre, sería injustificable error, si se toma en cuenta que en el físico cifra la escuadra rusa la mayor parte de su poderío. Cabe, pues, creer que, a lo más que podremos llegar, siempre aplicando virtudes criollas, sería atender a un futbol defensivo de zona, y veloz, muy veloz adelante. Sacrificar, si preciso es, el ataque, sustrayéndole hombres para consolidar la retaguardia. Así, quizá, no habrá goleada”.

Llegada la hora del tan esperado cotejo, los jugadores de la Liga empezaron muy nerviosos, dado el prestigio del adversario, pero poco a poco le fueron perdiendo el miedo. Aunque casi todo el primer tiempo fue de dominio soviético, “que llevó el cuero de pie a pie con maestría y exquisito don colectivo”, y que en un tramo de apenas 18 minutos cobró seis tiros de esquina, la Liga supo defenderse de tal forma —con cuatro defensas en vez de tres, a cuál más de bueno—, que obligó a los rusos a tirar de lejos a marco, lo que facilitó la labor del arquero Induni, quien jugó un excelente partido, con atajadas espectaculares.

Además, se lució Álvaro Murillo, que mantuvo a raya al gran creativo Netto, lo que mermaba el poder ofensivo del cuadro rival. Asimismo, cuando le era posible, la Liga emprendía contragolpes a gran velocidad, para tratar de sorprender a los soviéticos. Fue entonces cuando se notó que, a pesar de su gran calidad, el goleador orionista Guido Peña se mostraba lento, y desentonaba del ritmo del equipo, lo que explica que, al iniciarse el segundo tiempo, fuera sustituido por su tocayo Alvarado.

No obstante, antes de que esta permuta fuera realizada, los contragolpes ya habían dado sus frutos, pues en uno de ellos, y en una jugada muy bien hilvanada, la meta del corpulento Yashin resultó perforada por el extremo izquierdo Tierra Acuña —por entonces cerca de cumplir 21 años—, lo que provocó el delirio de la afición que colmaba el estadio, así como de quienes escuchábamos el partido por radio en todo el país. En nuestra casa, tan desbordado júbilo fue gratamente aderezado por la batahola o barullo emergente de unas 15.000 gargantas que, al unísono, gritaron ese gol a todo pulmón y galillo en el muy cercano Estadio Nacional.

Debo decir que, aunque por entonces yo era saprissista y no liguista —bueno…, nadie es perfecto—, lo celebré con inmensa alegría. Y, desde ese día, cada vez que “segundeaba”, contemplaba ese marco, ubicado frente a la inmensa cruz de cemento que hasta hoy se yergue ahí —aunque ahora cuesta verla—, y me imaginaba a Tierra venciendo una y otra vez, en imágenes reiterativas y relampagueantes, al legendario Yashin.

En relación con dicho gol, indeleble hasta hoy en la mente de los liguistas y los costarricenses, Óscar Montero Arias, redactor deportivo de La Prensa Libre, acotó lo siguiente: “En los últimos 15 minutos de la primera parte reaccionó el equipo local, y a los 41 Gámez y Acuña se llevaron el balón, burlando Acuña a Dubinski y a Yashin, y con tiro suave y colocado anotó el primer tanto”.

Por su parte, el célebre Luis Cartín Paniagua, cronista del diario La República, destacaría que “a los 41 minutos, un balón servido por Gámez para Tierra Acuña, que se había internado, fue interceptado por el zaguero derecho soviético Dubinski, pero no pudo rechazar a tiempo, robándoselo al portero Yashin, que había salido del arco”.

Más descriptivo fue Juan Rafael Meoño, del Diario de Costa Rica, al señalar que corría el minuto 41 del primer tiempo, cuando Tierra “recibió un servicio adelantado y se encarreró hacia la portería contraria, burlando de paso la salida del mundialmente famoso guardavallas Yashin, para con un medido toque impulsar la esférica hasta el fondo de las mallas”.

Sin embargo, fue más detallista el comentarista de La Hora —de identidad desconocida, pues usaba el pseudónimo “Arquero”—, al relatar que, cuando más atacaban los soviéticos, “precisamente en esos fieros y lejanos despejes de los defensores alajuelenses, de Zúñiga, cuando la pelota atravesó el campo y llegó a botines de Feo Rojas, que de inmediato habilitó a Tierra Acuña, que se había centrado, frente a Manslenkin [Maslyonkin], éste quedó “espaciado” le dio media vuelta Tierra, salió el meta Yashin, y entonces metió el botín, suave, como quien no quiere la cosa, rodando el balón al fondo del presunto marco amurallado de la visita rusa”.

Finalmente, aunque Danilo Arias Madrigal, reputado cronista de La Nación, fue muy lacónico, al narrar tan solo que “a los 42 minutos [Tierra Acuña] inauguró el marcador, al sacarle una bola al defensa, para batir a Yashin”, compensó con creces esta carencia, al entrevistarlo al final del partido. Para ello, ni siquiera esperó a que Tierra se bañara. Ingresó a los vestidores, lo cual era común en aquella época, cuando, aspirando la mezcla de los olores del linimento, la embrocación, el sudor y el jabón, hasta los chiquillos nos metíamos con toda naturalidad a saludar a los jugadores, algunos de ellos en paños menores y otros desnudos. Al aproximarse a Tierra, Arias detalló que “el muchacho, apenas tiene 20 años. Está sentado en la banqueta del vestuario, con la sudada camiseta en la mano, preparándose para pasar a la ducha”.

Y, ya al abordarlo, Tierra expresó que “el gol fue algo que nunca olvidaré. Yo estaba frente al defensa central ruso, cuando vino el pase de Feo Rojas. Creí que el defensa despejaría, pero se confió mucho y yo le di la vuelta. En ese momento salió el portero Yashin, y toqué el balón para incrustarlo en la portería. Ellos gritaban cosas pero, como eran en ruso, yo no entendí nada”. De inmediato, el periodista le preguntó: “¿Y después?”, a lo cual replicó con estas palabras: “Me quedé anonadado. Cuando vi el balón en la red, sentí algo que no puedo explicar. Como que se me infló el corazón, de emoción. Luego mis compañeros me cayeron, para felicitarme. Yo me sentí muy feliz. Y todavía lo estoy”.

Esta entrevista disipa las dudas en cuanto a discrepancias entre las cuatro crónicas previas, al confundir la participación de Gámez o de Feo y de Dubinski o de Maslyonkin. Es decir, es claro que ni Gámez ni Dubinski intervinieron en tan crucial jugada, sino Feo y Maslyonkin. Eso sí, de manera explícita o implícita, todas coinciden en que, al llegarle la bola, Tierra no estaba en su posición habitual —por la banda izquierda—, sino que se había desplazado hacia el centro de la cancha. Ahí, tras encarar a un defensa (Maslyonkin), que titubeó al despejar el balón, lo evadió y, al toparse con el inmenso Yashin, con un toque suave y bien colocado a la derecha de éste, envió el balón al fondo de la red.

Del momento en que la bola está a punto de cruzar la línea de cal del marco oriental, el atento y oportuno fotógrafo I. Artavia, de La Hora, dejó un imperecedero testimonio gráfico —una verdadera instantánea— para la posteridad. Dicho profesional de la cámara se llamaba Inocente (Chente) Artavia Alvarado, y era oriundo de Cinco Esquinas de Tibás, según me lo comunicaron dos personas que lo conocieron y lo trataron; por entonces de 43 años de edad, había trabajado en Panamá por 17 años, dedicado a su profesión.

Consumado el gol, y acicateados por tal hazaña, los liguistas se volcaron sobre el arco soviético, pero ya quedaba poco para que concluyera la primera etapa. Y, ya en la segunda mitad del juego, se lucieron para frenar y también inquietar a sus rivales, en un juego de emociones alternas.

En efecto, en esa etapa, según una de las crónicas, “los rusos indudablemente demostraron un conjunto más incisivo; sus avances eran planeados con mayor habilidad, pero en ningún momento lograron superar a la voluntariosa defensa costarricense, que se partía el pecho en cada intervención. Zúñiga y Madriz desbarataban en la media cancha las incursiones soviéticas, empujando el juego hacia adelante. Gámez y Alvarito Murillo se encargaron de la distribución de balones; Feo Rojas, Alvarado y Tierra Acuña actuaban como peligrosos arietes”. La Liga jugó de tan buena manera, que a los 25 minutos Feo incluso estuvo muy cerca de concretar el segundo gol, al eludir a Yashin, pero dilapidó tan preciada oportunidad, con la cual quizás se hubiera asegurado el triunfo.

No obstante, los soviéticos atacaban con tal firmeza, que Chambers “se dio el gustazo de dejar el grito de gol sin salir de la boca de los rusos, cuando de la mera línea de cal sacó un tanto ya casi hecho”. Y, cuando faltaban apenas ocho minutos para la conclusión del partido, cayó el gol del empate, aunque “en condiciones reglamentarias muy discutibles”, pues Induni fue cargado por un adversario. En palabras del propio Induni para La Nación, “me agarraron por la cintura y me bajaron al zacate […]. Yo salté. Sentí que me jalaron para la tierra. Ellos juegan bien, especialmente el extremo izquierdo, pero ese empate fue de esa forma. Y, por lo tanto, ilegal”. En efecto, él se estiró para capturar un centro enviado por Gusarov desde la derecha y, cuando estaba por atrapar el balón, fue desbalanceado por Meskhi, quien de inmediato lo impulsó hacia los cordeles.

Cabe acotar que, aunque todos los medios de prensa resaltaron la irregularidad de ese gol, así como la responsabilidad en ello de Soto París —cuyos arbitrajes rara vez fueron del agrado de los liguistas—, éste de disculpó, indicando que no pudo ver bien la jugada, y que se dejó llevar por lo que abanderó uno de sus guardalíneas, que fueron Eladio Sibaja y Leonardo Ortiz.

Concluida esta faena, al día siguiente los soviéticos darían cuenta del Saprissa, mediante la paliza ya indicada. Cabe señalar que dicho equipo, cuyo entrenador era Alfredo (Chato) Piedra Mora, sufrió la ausencia del gran defensa Catato Cordero, pues se lesionó en el partido con la Liga. Aunque por la prensa se anunció que sería reforzado por Álvaro Grant MacDonald (Club Sport Herediano) y Tarsicio Guillén (Club Sport Cartaginés), más los ya citados Edgar Zúñiga y Álvaro Murillo, al final participaron solo MacDonald y Murillo, a quienes se sumaron el guardameta Emilio Sagot (Orión) y el defensa José Manuel (Manelo) Villalobos (Club Sport Herediano), este último en reemplazo de Catato. Es de admirar que Induni, Feo y Murillo jugaron dos partidos de tan alto calibre en menos de 48 horas, en una época en que los jugadores no eran profesionales.

Ahora bien, a propósito de la concurrencia al partido de la Liga, un hecho que llama mucho la atención es que Canal 7 (Teletica), la primera televisora que hubo en el país, y que fue fundada exactamente dos años antes —en mayo de 1960—, supuestamente ofreció pagar 30.000 colones por los derechos de filmación y transmisión del partido. Sería el primer intento que se hacía al respecto en el país, además de que deseaban estrenar una “unidad móvil de control remoto”, recién adquirida. Empero, en una carta remitida a La Nación, de manera inmediata el dueño de Teletica, René Picado Esquivel, aclaró que no fue él el interesado, sino unos empresarios independientes los que propusieron eso a la junta directiva del Orión Sociedad Anónima.

En todo caso, a pesar de tan atractiva y tentadora oferta, la respuesta del Orión fue negativa, ya que sus directivos consideraron que la afluencia de público al estadio podría disminuir mucho y, con ello, la recaudación. ¡Lástima, de veras! Porque, al margen de los aspectos económicos, hasta hoy hubiéramos tenido grabada la jugada completa, así como el instante en que Tierra enfrentó al casi mítico Yashin y culminó su proeza en las redes.

Por cierto, se ignora la magnitud de la concurrencia y de la taquilla en ese partido, para el cual los socios del Orión disfrutaban de un 50% de descuento. No obstante, se sabe que en el partido de Saprissa la taquilla fue de 63.635 colones, que fueron pagados por 9508 personas. En realidad, esta cifra carece de valor comparativo pues, además de que los boletos costaban la mitad de los del partido de la Liga, a esta muchedumbre se sumó la desmesurada cifra de unos 4000 fanáticos que ingresaron de manera ilícita, “por encima de las tapias, aprovechando la oscuridad y la falta de rigor de las autoridades”. Esa cifra de “colados” me parece realmente exagerada, pero así lo consignó la prensa.

Para concluir lo referido a la selección soviética, antes de llegar a Chile hicieron una escala en Colombia, donde el jueves 24 por la noche se enfrentaron al América de Cali, nada menos que ante 32.000 espectadores. El resultado fue un empate sin goles, en medio de un lodazal, del cual se quejaron los visitantes, pues alegaron que en una gramilla como esa era imposible practicar el tipo de fútbol que los caracterizaba. Y, ya instalados en Chile, en la norteña ciudad de Arica ganarían 2×0 el partido inaugural contra Yugoeslavia, para después empatar 4×4 con Colombia e imponerse 2×1 ante Uruguay.

Lamentablemente para ellos, en cuartos de final Chile los derrotaría 2×1 y los eliminaría, de modo que ahí se esfumó toda su esperanza. El campeón sería Brasil, seguido por Checoslovaquia, Chile y Yugoeslavia.

Ahora bien, como saldo deportivo de su visita a Costa Rica, se cuenta con un valioso testimonio del entrenador Gavril Kachalin quien, al concluir el partido contra la Liga, expresó lo siguiente: “Sinceramente, estoy sorprendido del fútbol que aquí se juega. No me gusta mentir, y por eso digo que teníamos seguridad de que ganaríamos con cierta facilidad. Nunca había visto jugar a un equipo costarricense, pero consideraba que su fútbol no estaba a la altura de las grandes potencias. Pero después de lo que he visto, quedo convencido de que saben jugar, y dominan los sistemas defensivos con gran capacidad. Incluso llegaría a decir que me han gustado más que chilenos y uruguayos. Sobre todo ese arquero [Felipe Induni] que hoy jugó, que es maravilloso. En relación con mi equipo, creo que hoy jugó mal, pero más que todo debido al cansancio de la movilización aérea desde Moscú. Pero no quiero con esto restar mérito al empate, muy merecido, que han conseguido los futbolistas locales”. ¡Sobran las palabras!

Mi encuentro con Tierra

Hace 15 años, mientras hacía fila en el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, debido a un chequeo médico de mi esposa Elsa, tras un serio accidente doméstico, de súbito vi que en la misma fila había un individuo cuyo rostro me pareció conocido. Tan solo para confirmar, me le acerqué y le pregunté si él era Tierra Acuña, a lo que con gentileza me respondió que sí.

Aunque es común que la gente se queje de las largas filas que hay que hacer en los hospitales de la muy querida Caja Costarricense del Seguro Social —a la que, sin vergüenza alguna, numerosas empresas e incluso el propio gobierno le adeudan cifras multimillonarias—, en este caso la prolongada espera fue providencial para mí. A Tierra le pregunté por su hermano Asdrúbal (Langui), espigado, recio y elegante defensa de aquel Nicolás Marín que tanto significaba para nosotros, como visitantes diarios del querido barrio México.

Como era de esperar, le manifesté mi admiración, al evocar el gol que le anotó a Yashin. En respuesta, con gran humildad empezó a narrarme algunos hechos alusivos a esa epopeya futbolística personal y colectiva, orgullo de Costa Rica. Pero lo que más me gustó y entusiasmó fue que me contó que un factor clave para el éxito logrado ese día fue que la Liga sabía que Yashin tenía su punto vulnerable, por lo que había que valerse de ese detalle para poder anotarle.

Muy interesado en este dato tan sorprendente, inesperado y revelador, le pregunté que cuál era esa falencia, ante lo cual empezó a relatarme en detalle que eso lo detectó el por entonces orionista y exsaprissista Álvaro Murillo. A este prodigioso jugador y auténtico caballero tuve la fortuna de verlo jugar, uno o dos partidos, muy poco antes de su retiro.

Álvaro era ingeniero civil, graduado en la Universidad de Costa Rica, algo excepcional en una época en que era insólito que un futbolista fuera profesional universitario. Para entonces trabajaba en el Instituto Nacional de Seguros —así me lo confirmó su hija María Gabriela Murillo Jenkins—, y fue enviado a Buenos Aires a fines de 1961, con tan buena fortuna que este viaje de trabajo coincidió con el encuentro amistoso entre las selecciones de Argentina y la URSS citado al inicio del presente artículo. Obviamente, aprovechó para ir a verlo, sin imaginar ni por asomo que al año siguiente le tocaría enfrentarse a tan poderosa selección, como refuerzo de la Liga.

Tierra me narró que, mientras disfrutaba del partido, Álvaro captó con perspicacia esa debilidad que padecía la selección soviética. Y se extendió en explicarme la manera en que fue astutamente capitalizada por la Liga en su partido en Costa Rica. Su descripción me pareció realmente fascinante y hasta conmovedora, sobre todo por ese sentido de solidaridad y generosidad de alguien que, como Álvaro, desarrolló casi toda su carrera en el Deportivo Saprissa, archirrival histórico de la Liga.

Concluida su explicación, le pregunté si tan valiosa información estaba publicada en algún medio escrito, y me dijo que no. Por tanto, le hice ver la importancia de rescatar su testimonio y que —como me gusta escribir—, si estaba de acuerdo, yo podría hacerlo. Asintió, y de inmediato pactamos una entrevista. Me dio sus teléfonos, para que lo contactara cuando quisiera. No había prisa alguna.

Debido a mis ocupaciones en asuntos urgentes, que incluían varios compromisos profesionales y académicos, le di largas al asunto, aunque siempre lo tuve pendiente. No obstante, unos tres años después me topé de nuevo a Tierra, esta vez en el centro comercial Paseo de las Flores. Charlamos brevemente, y le dije que no me había olvidado de ese compromiso que tenía con él. Sin embargo, la escritura de varios artículos académicos y libros que tenía programados y que urgían, más la pandemia debida al letal y muy temible virus SARS-CoV-2 —que obligó al enclaustramiento de la gente— me impidieron cualquier intento de entrevistarlo.

No fue sino a mediados de 2023 que decidí que ya no esperaría más, y empecé a hurgar en los periódicos de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, que hoy se puede consultar en línea, desde el hogar, gracias a la magnífica labor del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI). La idea era familiarizarme hasta las minucias con lo acaecido en el partido entre la Liga y los soviéticos, para después entrevistar a Tierra con mejor criterio, y poder plantearle preguntas más específicas y relevantes.

En realidad, avancé mucho en mis pesquisas, e incluso pronto empecé a escribir mi artículo. Avancé bastante rápido, y cuando me sentía preparado, lo llamé a sus dos teléfonos, pero no obtuve respuesta tras dos intentos. Di un tiempo y, en agosto de ese año, en la Feria del Libro, me encontré al amigo periodista y crítico de cine Roberto García Herrera —otrora cronista futbolero—, a quien le comenté acerca de mi artículo. Con gran gentileza y presteza, él me dio el teléfono de Guillermo Acuña González, hijo de Tierra, a quien llamé tiempo después.

Lamentablemente, según me comentó Guillermo, en tiempos recientes su padre había empezado a sufrir problemas de memoria, asociados con la edad; ahora está a cerca de llegar a los 84 años. Aunque le gustó mi proyecto de artículo y accedió a que lo entrevistara, después convinimos en que no era prudente hacerlo. Asimismo, me comentó que él, quien es sociólogo, profesor en la Universidad Nacional (UNA) y poeta, había escrito un extenso y hermoso poema alusivo al gol de su padre a Yashin, intitulado Al fondo del corazón (2017), el cual fue publicado como un pequeño libro, en Guatemala; tuvo la amabilidad de compartirlo conmigo, y realmente me gustaron mucho las imágenes ahí plasmadas, por su belleza estética.

La verdad es que, al fin de cuentas, las preguntas no eran muchas, y acordamos que yo se las enviaría para que, en ratos de lucidez, Tierra pudiera responderlas, sin presión alguna. Pero lo cierto es que, de tanto conversarlo con su padre, Guillermo prácticamente las sabía todas, lo cual agilizó las cosas.

Para mí, la interrogante esencial se refería a la falencia de Yashin detectada por Álvaro Murillo en Buenos Aires, pues no pude retener en su totalidad los detalles que Tierra me narró el día de nuestro primer encuentro.

En efecto, mientras Álvaro disfrutaba del partido, con perspicacia se percató de que Yashin solía salirse del área pequeña con frecuencia para, con los pies, y no con las manos, iniciar jugadas a partir de la retaguardia. Por tanto, cuando fue convocado como refuerzo de la Liga, Álvaro comunicó este dato o “volado” al técnico Viso y a sus compañeros, visualizando que ese podría ser su “talón de Aquiles”. Y lo sería.

De hecho, fue con esta idea en mente que Viso planificó el partido, con tan buena fortuna que al minuto 41 confluyeron las condiciones idóneas para implementar lo que habían concebido, y anotar un sorpresivo y sorprendente gol a los soviéticos. Por cierto, aunque Tierra era zurdo, ¡zurdísimo!, en esa ocasión debió recurrir a su otra pierna pues, en la maniobra de rematar quiso caerse y, al desbalancearse, apenas atinó a impulsar con la derecha, de manera suave pero suficiente para colocar el balón fuera del alcance de Yashin.

Graderías rugientes y jubilosas. Yashin cabizbajo. Tierra eufórico. Imparable, el balón se aproxima al umbral del marco. Con pulso firme, Inocente Artavia presiona el disparador de su cámara y plasma ese instante para la historia.

Al respecto, la foto del gol es elocuente, pues se observa cuán alejado estaba Yashin de su arco, ya que, una vez recibido el pase de Feo, Tierra aprovechó el espacio que había entre el defensa central Maslyonkin y su portero para sosegar al huidizo balón y enviarlo dócilmente al fondo de los cordeles. O, mejor aún, para consagrarlo en el decantado lenguaje lírico con el que su hijo Guillermo culmina su poema, “Hay fotografías / que superan la ficción / y por eso no existen: // el héroe de negro vencido / grita improperios / a su celador, // el ariete / ve lentamente / el balón entrar / al marco. / / La certeza / del obús, / un círculo / que no cerrará jamás”.

En estos momentos, al terminar de escribir estas palabras, que esperaron 15 años para cristalizar en el presente artículo —y cuando estoy cerca de alcanzar los 73 años de edad—, percibo que lo que late en mí, agradecido y emocionado, no es el de un viejo, sino el mismo alborozado corazón de un niño que hace 63 años, sin ser liguista entonces, tanto celebrara aquella anotación de Tierra Acuña.

Y no es para menos, porque con este inverosímil gol Tierra inscribió con letras doradas e indelebles su nombre y el de la Liga Deportiva Alajuelense en los anales históricos del fútbol nacional y mundial.

(*) Luko Hilje

