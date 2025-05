Cómo Costa Rica está siendo arrastrada al desastre: ¿Cuál es la alternativa?

La situación política costarricense ya entró en una crisis institucional y de crispación social, con consecuencias devastadoras para el país, tanto para el presente como para los años porvenir. La crisis ya no está en la fase de gestación; la misma se encuentra en la etapa de ebullición, previa a la explosión.

Típicamente, los cambios radicales de una nación son provocados por una revolución ideológica y militar sangrienta que quita a una dictadura y pone a otra, igual o peor de perversa y depredadora que la anterior. Por otra parte, en la actualidad, la idea de hacer cambios para transformar al estado está siendo impulsada por líderes populistas autoritarios, quienes luego se adueñan del poder y usan las instituciones del estado para silenciar, reprimir y encarcelar a los ciudadanos que no comulgan con sus ideas y métodos. Esta no es la manera costarricense de hacer las cosas. Por lo tanto, ni el modelo de Maduro ni el de Bukele son las opciones. Ambas son igual de perversas, aunque se diga otra cosa.

Todo líder político que concentra el poder en sí mismo y que cancela las otras instituciones del estado, que hacen balance y que garantizan la democracia funcional, es una bomba de tiempo, a corto o a mediano plazo –no importa lo que diga su propaganda o las supuestas mejoras que muestre. Simplemente, esta no es la manera ni la ruta costarricense. Para repetir el concepto: la idea misma de eliminar el equilibrio de fuerzas en el gobierno de un estado y concentrar el poder en un caudillo absolutista es inherentemente perversa y ajena a la tradición democrática costarricense, aunque esa corriente autoritaria sea la tendencia en el mundo hoy.

Lo triste del caso es que los abanderados de la demolición del estado institucional y democrático costarricense tienen razón en muchos de los reclamos que hacen. Por ejemplo, el aparato estatal, con sus instituciones clave, es viejo, lento e inoperante. Fue hecho para una época que ya no existe. También es cierto que los partidos políticos tradicionales han nombrado funcionarios en instituciones del Estado con miras a favorecer sus causas partidistas o a su clientela política. Estos y otros reclamos deben ser oídos y resueltos.

Con eso y todo, en este punto cabe la pregunta: pero para resolver el problema arriba descrito, ¿es necesario instalar en el pueblo la idea de una movilización violenta que desmantele los poderes de la república para entregar el poder absoluto a la figura del presidente? La respuesta es un no rotundo. Esa no es la ruta a seguir.

Pero, ¿cómo llega un país a una crisis semejante a la costarricense? Sobre esta pregunta, la sociología y los estudios culturales ofrecen buenas herramientas de análisis. A continuación, les presento un modelo que describe las fases básicas que conducen a las crisis en las organizaciones y en las naciones.

La primera etapa es la crisis de relevancia. En este punto, los miembros de la sociedad se preguntan si las doctrinas, ideologías, estrategias o modelos de gobierno son relevantes para tratar y para solucionar adecuadamente los retos y oportunidades de la realidad presente y futura. El gobierno y su aparato estatal son percibidos como inoperantes y como un estorbo para el funcionamiento dinámico y eficiente de la sociedad.

La segunda es la fase de crisis de confusión y desajuste cultural. Cuando ni la tradición ni los sistemas presentes ayudan a resolver ni los retos estructurales del grupo ni la desintegración del yo que está experimentando la persona, la misma o el colectivo, entran en una etapa de desorientación y desajuste cultural e intelectual. Se preguntan: ¿qué está funcionando mal? ¿Debo seguir manteniendo los dogmas de mi religión y las ideologías clásicas, o las estructuras, recetas y sistemas políticos convencionales o debo rechazarlos y reemplazarlos por otros? Es una etapa liminal o intermedia de incertidumbre. Lo que se haga o no se haga en esta fase será decisivo para lo que sucederá en la etapa siguiente.

La tercera es la etapa del caos. Si la confusión y el malestar extremo del grupo avanzan hacia el caos, el mismo puede escalar hacia la violencia sangrienta, al terrorismo, a revoluciones, a golpes de estado o guerra civil. En este último escenario, lo que queda es devastación, ruina y muerte; entrando así a una cuarta fase de reconstrucción y reorientación.

Pero también, las sociedades sabias pueden pasar de la etapa dos a una de transformación social intencional y dirigida, en vez de caos, golpe de estado y guerra civil.

¿En cuál de esas etapas está la sociedad costarricense? Cada uno podrá contestar esta pregunta de diferente manera. Con todo, la impresión es que esta sociedad ya ha entrado a la etapa del caos. En esta fase, los argumentos racionales ya no cuentan. Ya no interesa la verdad ni el debate sensato. A estas alturas del juego, no se busca la verdad, sino la polarización y el choque intencional. Lo que interesa es instalar en la mente de los ciudadanos que la única opción es la rebelión y el levantamiento social. Y hay que decir que esta es una opción válida, cuando ya no queda ninguna otra alternativa. Pero este no es el caso de Costa Rica. Con la reserva de tradición democrática que tiene este país, debe existir una vía real para hacer los cambios profundos requeridos para el bien de la patria.

En este escrito, no se está cuestionando la necesidad de hacer cambios profundos en el aparato estatal para agilizar su funcionamiento para que cumpla su razón de ser: servir al pueblo de manera pronta y eficaz. La preocupación que se plantea es sobre el método autoritario y la retórica divisiva y violenta. También es penoso que los otros partidos políticos no representen una opción verdadera, libre de reduccionismos ideológicos y de un plan alternativo serio, como respuesta al discurso autoritario y populista.

Solo una tercera alternativa será la solución. Una alternativa que esté más allá de la narrativa populista y absolutista y de los partidos políticos presentes. Una nueva opción que surja de ciudadanos y ciudadanas de buena voluntad. Un nuevo movimiento cívico, pacífico y democrático, pero comprometido con llevar a cabo todos los cambios profundos que el Estado y la patria necesitan para responder a las necesidades de la ciudadanía y a los desafíos y oportunidades del mundo contemporáneo. Una tercera alternativa cívica y política, libre de dogmatismos, revanchismos y de estrecheces ideológicas. Una alternativa sensata y racional. Si no se hace esto, se cierne sobre esta nación una catástrofe política y social de dimensiones devastadoras e inimaginables. Solo miremos los ejemplos en nuestro continente. Esta nación merece un mejor presente y futuro. Y tiene el talento humano y los recursos para forjar ese futuro mejor. Pero, ahora, no va en el rumbo correcto. Se trata de una formidable y ejemplar nación, que una vez fue llamada la Suiza de las Américas.

(*) Dr. Guillermo Flores, Profesor de teología y estudios culturales