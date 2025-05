El vínculo inseparable del capitalismo con la guerra

La guerra se convierte en una actividad característica de la humanidad desde que ésta se ha dividido en clases sociales. De hecho, las causas económicas siempre han estado en la raíz de la guerra. Pero sólo con el capitalismo plenamente desarrollado surgieron las guerras mundiales, ligadas a la globalización del capital, y a la creación de armas de destrucción masiva, debido al enorme gasto en investigación y nuevas tecnologías.

La guerra es ante todo un motor de la economía capitalista en sus momentos de crisis estructural y cuando se pone en tela de juicio la jerarquía de poder en la que se basa a nivel internacional. En tiempos de crisis, el gasto militar y la inmensa destrucción causada por el uso de armas modernas vienen rápidamente en ayuda de las ganancias.

No es casualidad, de hecho, que en el momento actual, caracterizado por una crisis que afecta a las zonas de mayor desarrollo tradicional del capitalismo, EE.UU., Europa Occidental y Japón, estemos asistiendo a un aumento del gasto militar.

En Estados Unidos, los recortes al gasto del gobierno federal, que ya han provocado el despido de miles de empleados públicos, debían extenderse al gasto militar, que en cinco años se habría reducido en aproximadamente un tercio: de 968 mil millones de dólares en 2024 a 600 mil millones en 2030. Sin embargo, la administración Trump ha dado marcha atrás y el gasto militar previsto para 2026 crecerá a 1,010 mil millones, incluyendo la modernización nuclear, el Golden Dome, el escudo espacial y antimisiles, y la expansión de las fuerzas navales [i] .

El gasto militar también está creciendo en Europa. La Comisión Europea ha puesto en marcha un plan de rearme por valor de 800.000 millones de euros repartidos en cuatro años. Hasta hace poco, la OTAN exigía a sus estados miembros que alcanzaran un gasto de al menos el 2% del PIB, aunque algunos estados importantes no alcanzaron ese nivel, entre ellos Italia y Alemania.

Hoy, mientras Italia ha declarado que alcanzará el 2% en 2025, el secretario general de la OTAN, el holandés Mark Rutte, propone llevar el nivel mínimo de gasto al 5% del PIB (3,5% del gasto militar real y 1,5% asignado a la ciberseguridad) [ii] .

Un aumento al 3,5% supone un gasto adicional de 33.000 millones para Italia. El país que más se está rearmando es Alemania, que, en recesión desde hace dos años y con su aparato industrial en dificultades, ha aumentado su presupuesto de defensa de 52.000 millones de euros en 2024 a 60.000 millones en 2025 y prevé gastar cientos de miles de millones en los próximos años.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha declarado que convertirá a su ejército en “la fuerza armada convencional más poderosa de Europa” [iii] . Mientras tanto, entre el 10 y el 11 de julio se celebrará en Roma una conferencia para la reconstrucción de Ucrania, que reportará enormes beneficios a las empresas europeas implicadas.

Pero volvamos a la conexión entre capital, gasto militar y guerra. El modo de producción capitalista se caracteriza por la acumulación ampliada, es decir, por la acumulación cada vez mayor, en cada ciclo económico, de capital en forma de medios de producción y fuerza de trabajo.

El problema es que en esta acumulación continua se produce el llamado aumento de la composición orgánica del capital. Esto significa que la parte del capital invertida en medios de producción aumenta proporcionalmente más que la invertida en fuerza de trabajo, porque el capitalista tiende a sustituir a los trabajadores por máquinas cada vez más eficientes.

Como sólo la fuerza de trabajo determina la creación de plusvalía, es decir, la ganancia, y la tasa de ganancia se calcula poniendo la plusvalía obtenida en el numerador y el capital total invertido en el denominador, se genera una disminución de la tasa de ganancia. Marx llama a esta tendencia, específica del capital, la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia [iv] .

Como la producción capitalista está impulsada por la búsqueda del máximo beneficio, la caída de la tasa de beneficio determina la contracción de las inversiones, la subutilización de las plantas y, por tanto, las crisis que cíclicamente afligen al capitalismo.

Marx dice también que esta ley se ve contrastada por algunos factores antagónicos que determinan su naturaleza tendencial. Entre estos factores están: el aumento del grado de explotación del trabajo, la reducción de los salarios, la existencia de una reserva de desempleados a la que recurrir y, sobre todo, la expansión exterior del capital.

Esta última consiste en la tendencia a conquistar nuevos mercados para la exportación de mercancías y sobre todo de capitales excedentes, que se invierten en países donde la acumulación está menos avanzada y los salarios son más bajos y donde, por tanto, la tasa de ganancia es más alta.

De esta tendencia se derivan dos consecuencias: la creación del mercado mundial y la afirmación del imperialismo como tendencia de los Estados capitalistas más avanzados y como factor de desarrollo del militarismo y de la guerra.

La globalización, tanto la que se produjo entre finales del siglo XIX y principios del XX como la que se ha desarrollado desde los años 1990 hasta hoy, es por tanto resultado, como dice David Harvey, del “arreglo espacial”, es decir, del ajuste en el espacio de la acumulación capitalista [v] .

Sin embargo, como hemos visto a lo largo del siglo XX y en esta primera parte del XXI, la globalización no ha podido solucionar la sobreacumulación de capital, es decir, el exceso de capital invertido en los medios de producción.

La sobreacumulación se produce cuando hay demasiado capital invertido, lo cual es “demasiado” en el sentido de que la nueva inversión no produce el beneficio esperado por los capitalistas. En este caso las inversiones disminuyen, dando lugar a la crisis. Es, por tanto, la sobreacumulación de capital la que está en la base de las crisis cíclicas y de la sobreproducción de bienes.

En este punto, la única manera de que el capital resuelva la sobreacumulación y reanude el ciclo de acumulación es la destrucción del propio capital. Sólo la destrucción física del capital acumulado en forma de bienes, medios de producción e infraestructura puede resolver el problema. En parte, esta destrucción física ocurre a través de la muerte de empresas más débiles o su absorción por otras más fuertes, la llamada centralización del capital.

Pero cuando la sobreacumulación es realmente excesiva y persiste, aunque se hayan utilizado todos los factores antagónicos a la caída de la tasa de ganancia, sólo hay un camino para resolverla: la guerra.

Es la guerra moderna, con sus enormes gastos militares, la que proporciona un mercado adicional y rentable para las empresas capitalistas y, sobre todo, con la inmensa destrucción que produce, la que elimina el exceso de capital y, gracias a la reconstrucción, restablece las condiciones para el reinicio de la acumulación.

Como escribieron dos economistas estadounidenses, Paul A. Baran y Paul M. Sweezy, en su obra El Capital Monopoly , las guerras representan un poderoso estímulo externo para superar las depresiones económicas: «Nadie en su sano juicio afirmaría que sin guerras la historia económica del siglo XX habría sido la que ha sido. Por lo tanto, debemos incorporar las guerras a nuestro esquema explicativo; para ello, proponemos considerarlas, junto con las innovaciones revolucionarias, como estímulos externos de importancia fundamental». [tú]

Podemos ver cómo la acción regenerativa de la guerra y del gasto militar ha actuado durante el último siglo y sigue actuando sobre la economía del estado más importante del mundo, EEUU, a pesar de que las dos guerras más devastadoras que haya conocido la humanidad no se hayan librado en su territorio.

Por esto Baran y Sweezy afirman que “sin la Primera Guerra Mundial, la década de 1910-20 habría pasado a la historia de Estados Unidos como un período de extraordinaria depresión”. [vii] Pero, después del período de desarrollo de la década de 1920, a partir de 1929, se produjo en todo el mundo avanzado lo que se ha llamado la Gran Depresión, la crisis más importante del modo de producción capitalista.

En Estados Unidos, el presidente Roosevelt lanzó el New Deal, un plan de gasto público para estimular la demanda agregada y la producción. Sin embargo, la salida de la crisis no se debió al New Deal, ya que, tras una breve recuperación, en 1938 la economía estadounidense volvió a caer en recesión.

La Gran Depresión sólo se solucionó gracias al enorme gasto provocado por el rearme militar y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Fueron estos gastos y la inmensa destrucción de capital los que resolvieron definitivamente la crisis y determinaron el desarrollo del modo de producción capitalista durante treinta años después de la guerra.

De hecho, la reconstrucción, financiada por el capital excedente de Estados Unidos a través del Plan Marshall, dio un poderoso impulso a la acumulación, especialmente en los países que habían perdido la guerra, Alemania, Italia y Japón, en cuyo territorio se había concentrado la mayor destrucción.

En Estados Unidos, habiéndose convertido en la potencia hegemónica mundial y por lo tanto requiriendo grandes fuerzas armadas, el gasto militar no disminuyó después del final de la Segunda Guerra Mundial.

La mayor parte del aumento del gasto gubernamental se debió al gasto militar, que pasó del 1% al 10% del producto nacional bruto. «Alrededor de seis o siete millones de trabajadores», escriben Baran y Sweezy, «más del 9 % de la fuerza laboral depende del gasto militar para su empleo.

Si estos volvieran a las proporciones que tenían antes de la Segunda Guerra Mundial, la economía nacional volvería a las condiciones de profunda depresión, prevalecientes en la década de 1930-1940, con tasas de desempleo superiores al 15 %». [viii] Y además: “En 1939, el 17,9% de la fuerza laboral estaba desempleada y se puede suponer que aproximadamente el 1,4% del resto estaba empleada en la producción de bienes y servicios de defensa.

En otras palabras, un 18% de la fuerza laboral estaba desempleada o empleada en actividades dependientes del gasto militar. En 1961 (…) las cifras correspondientes fueron un 6,7% de desempleados y un 9,4% de empleados dependientes del gasto militar, es decir, un total de aproximadamente el 16%. (…) De ello se desprende que una reducción del presupuesto militar a las proporciones de 1939 devolvería el desempleo a las proporciones de ese año”. [ix]

En este punto surge la pregunta: ¿podría el gasto público civil ser tan eficaz como el gasto público militar para contrarrestar las crisis? Y si es así, ¿por qué el gasto militar no se sustituye por gasto civil?

La respuesta es que esto no es posible en la sociedad del capitalismo monopolista, donde la oligarquía gobernante se opone a un mayor aumento del gasto civil, como ocurrió durante el New Deal en un momento en que el desempleo todavía alcanzaba al 15% de la fuerza laboral.

La razón es que el aumento del gasto público civil afecta los intereses de la oligarquía capitalista. De hecho, el gasto público civil es combatido «cada vez que determina una situación de competencia con la iniciativa privada» [x] . Esto es evidente, por ejemplo, en el gasto público en salud que aleja a los clientes de la atención médica privada y en la construcción de viviendas, donde la edificación masiva de viviendas públicas quitaría oportunidades de ganancias a los promotores privados.

Por el contrario, no hay competencia con las empresas privadas en el ámbito militar y, de hecho, el gasto militar va directamente a las empresas privadas del sector, que a menudo también tienen una rama civil que puede beneficiarse de la financiación proporcionada a la rama militar, como en el caso de Boeing, que produce aviones tanto militares como civiles.

El papel especial del gasto militar y de la guerra en la economía estadounidense siguió siendo evidente incluso después de 1961, año al que se refieren los datos citados por Sweezy y Baran. De hecho, si observamos la evolución de los beneficios de las empresas no financieras estadounidenses entre 1929 y 2008, observamos que los picos en el crecimiento del beneficio neto después de impuestos como porcentaje de los costes del stock neto de capital fijo se producen en conjunción con las guerras que Estados Unidos ha librado, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y la contra Irak y Afganistán [xi] .

Pero incluso en tiempos de relativa paz, el gasto militar aumenta, como está sucediendo ahora. De hecho, en la economía y la estructura de clases sociales de los EE.UU. se ha formado el «complejo militar-industrial», tal como lo definió en 1961 el presidente Eisenhower, el entrelazamiento de intereses entre la industria bélica, las altas jerarquías de las Fuerzas Armadas y los miembros del Congreso, que influye en las decisiones económicas y políticas del país.

Una demostración reciente de la influencia del complejo militar-industrial es el aumento del gasto militar para 2026 hasta 1,010 billones de dólares a pesar de que Trump había anunciado previamente una reducción de un tercio del gasto para 2030. Además, en los últimos diez años, entre 2014 y 2024, el gasto militar a precios constantes de EE. UU. ha pasado de 833,7 billones de dólares a 968,3 billones, con un aumento del 16,1% [xii] .

La influencia del Estado, a través de la guerra y los gastos de guerra, sobre la acumulación capitalista no es un hecho reciente, pero es también la causa de la acumulación originaria del capital, tal como la define Marx en el primer libro de El Capital [xiii] . La acumulación originaria, de la que surgió el modo de producción capitalista entre finales de la Edad Media y principios de la era moderna, se basa en el sistema colonial y en la deuda pública.

A través de la expansión colonial, basada en la violencia y por tanto en la guerra armada, las riquezas americanas son saqueadas y llevadas a Europa, donde constituyen la base de la acumulación. La deuda pública, que determina la posibilidad ulterior de inversión rentable del dinero y del crecimiento del capital bancario, representa una invención italiana, debido a la necesidad de financiar la guerra permanente en la que estaban envueltas las ciudades-estado italianas.

La deuda pública será cada vez más importante y necesaria para los primeros estados nacionales europeos debido a las guerras y al colonialismo, que llevaron al aumento exponencial del gasto militar, también debido a la invención de la pólvora y por tanto a la introducción de artillería y fortificaciones modernas y costosas [xiv] .

La deuda pública, a través de la guerra y el gasto militar, todavía hoy está vinculada a la acumulación de capital. Lo vemos hoy en Europa, cuando la Comisión Europea ha decidido suspender las restricciones presupuestarias que, según los tratados europeos, imponen para limitar el déficit público al 3%, garantizando la posibilidad de ampliarlo en un 1,5% adicional al año para el gasto militar.

Esto es especialmente cierto en Alemania, el país que había sido el abanderado más agresivo de la austeridad presupuestaria y había impedido cualquier desviación de las restricciones presupuestarias durante la devastadora crisis de la deuda griega.

En Alemania, la disposición constitucional que imponía un límite del 0,35% del PIB al déficit estructural del Estado federal fue recientemente derogada apresuradamente por una mayoría de dos tercios del Parlamento saliente, ya que el nuevo Parlamento, con una gran presencia de diputados de AfD y Die Linke, se habría opuesto. Así, mientras que para la sanidad, la educación, las pensiones y el gasto social en general no se puede incurrir en deuda adicional, para el gasto militar sí se puede.

Esto es, por tanto, una confirmación más de lo que decíamos más arriba: el gasto militar es ideal para el capital. Por una parte, porque en este campo la iniciativa pública no es competitiva con la iniciativa privada y, por otra, porque subvenciona la industria bélica que opera en condiciones de cuasi monopolio y con precios elevados, fácilmente aceptados por los oficiales de las Fuerzas Armadas que luego encuentran colocación, al jubilarse, en esa misma industria bélica.

Como escribieron Baran y Sweezy, la base de todo esto es el estado de estancamiento perpetuo en el que se encuentra la economía moderna: el capital monopolista es incapaz de salir de situaciones de estancamiento sin estímulos externos. Y el estímulo externo más importante es el gasto militar y la guerra con la destrucción que conlleva.

Por esta razón, la única manera de acabar con la guerra es superar el modo de producción capitalista por un nuevo modo de producción que no se centre en la búsqueda del máximo beneficio, sino en la satisfacción de las necesidades individuales y sociales.

Notas

[i] Marco Valsania, “El primer presupuesto de la Maga: recortes al gasto social, más dinero para armas”, Il Sole 24 ore , 3 de mayo de 2025.

[ii] Gianni Trovati, “Defensa, 33 mil millones de gasto adicional por año para nuevos objetivos de la OTAN”, Il Sole 24 ore , 17 de mayo de 2025.

[iii] Gianluca Di Donfrancesco, “Merz: <<Alemania tendrá el ejército más fuerte de Europa>>”, Il Sole 24 ore , 15 de mayo de 2025

[iv] Karl Marx , El Capital, Libro III, Sección Tercera: Ley de la tendencia a la baja de la tasa de ganancia , Newton & Compton Editori, Roma 1996.

[v] David Harvey, “Globalización y la “solución espacial”, Geographische revue , 2/2001.

[vi] PA Baran, PM Sweezy, Capital Monopoly. Ensayo sobre la estructura económica y social americana , editorial Einaudi, Turín 1968, p. 188.

[vii] Ídem , pág. 197.

[viii] Ídem, pág. 130 .

[ix] Ídem , págs. 149-150.

[x] Ídem , pág. 140.

[xi] Andrew Kliman, La destrucción del capital y la crisis económica actual , 2009. http://gesd.free.fr/kliman91.pdf

[xii] Sipri, Base de datos de gastos militares.

[xiii] Marx, op.cit., Libro I, Capítulo veinticuatro. La llamada acumulación original .

[xiv] Giovanni Arrighi, El largo siglo XX. Dinero, poder y los orígenes de nuestro tiempo , Il Saggiatore, Milán 2003, pp. 143-151.

(*) Domenico Moro, Sociólogo italiano