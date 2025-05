“Los derechos humanos sí tienen una posición política, no son acéfalos”

San José, 23 May (DNP).- El respeto a los derechos humanos debe estar presente en las agendas políticas de todas las naciones, aunque la tendencia global apunta más bien hacia una despolitización que afecta a las poblaciones que requieren esa protección.

Así lo indicó Rosy Laura Castellanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México y conferencista del XI Coloquio Latinoamericano y Caribeño de Educación en Derechos Humanos.

La actividad la organizó el Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela) de la Universidad Nacional (UNA) y la Red Latinoamericana y Caribeña en Educación en Derechos Humanos (RedLaCEDH).

Durante tres días (del 14 al 17 de mayo) y bajo el lema “la hora de la educación en derechos humanos: resistir, inspirar, transformar, aportes para fortalecer la cultura democrática en América Latina”, académicos de diversos países de la región se congregaron en la UNA en diversos talleres y conversatorios.

El acto de apertura se realizó en el auditorio Clodomiro Picado Twight con un llamado a colocar en la agenda pública el tema de los derechos humanos y focalizar los esfuerzos en la educación y la justicia curricular.

El tema se trató en momentos en que los gobiernos populistas, autocráticos y de extrema derecha, que avanzan en diversas regiones del mundo, están relegando a un segundo plano las políticas en materia de derechos humanos, con lo cual atentan contra la seguridad de millones de personas, como los migrantes, las mujeres, niños y niñas, y otras poblaciones marginadas.

Rosy Laura Castellanos hizo un llamado vehemente para devolver a los derechos humanos su papel central en la política. Para ello, indicó, “debemos creer en una paz efervescente, que discute con toda seriedad lo que ocurre en nuestros países. Se parte del hecho de que las violencias destruyen los lazos, la interdependencia y la corresponsabilidad social, los vínculos afectivos y las prácticas de pensamiento libre”.

Para la experta, es necesario “incomodar” al poder para recordar que detrás de un irrespeto sistemático a los derechos humanos hay víctimas. Apunta, de paso, al neoliberalismo que se ha enquistado como un modelo cultural que inunda a las grandes poblaciones. Esto lo manifestó en un auditorio repleto, que no cesó en aplausos abiertos a la memoria del recién fallecido José Mujica, expresidente de Uruguay, quien levantó la bandera en contra del consumismo desmedido.

Con voz firme, manifestó que las sociedades deben ser intolerantes ante el atropello, para recuperar el humanismo perdido, más aún ante una realidad donde los riesgos de la desigualdad, la pobreza y el embate del crimen organizado tienden a desconfigurar el tejido social.

Educar en DDHH

Previamente, había tomado la palabra Victoria Kandel, coordinadora de la RedLaCEDH, quien impartió la conferencia Hacia una justicia curricular.

En su exposición, manifestó que los derechos humanos son sensibles a los cambios que se producen en el contexto global y que fomentar la educación en este ámbito es abrir la llave hacia otros derechos. En esa línea, indicó los tres desafíos que encaran las sociedades hacia una justicia curricular en la región latinoamericana y caribeña.

El primero de ellos, más relacionado con una visión sociológica, es que el planeta vive tiempos donde la experiencia colectiva ahora la reemplaza el individualismo. “Debemos sentirnos parte de algo más grande en colectividad, porque de lo contrario, el individualismo va a seguir erosionando las redes solidarias”, apuntó.

El segundo desafío que mencionó la académica de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina, es que, aunque tradicionalmente se ha hablado de la universalización de los derechos humanos, se debe pensar en “clave latinoamericana y caribeña” para anclar las soluciones en las singularidades de cada región, con una “educación intercultural y decolonial”.

El tercer desafío apunta a la preservación misma de los derechos humanos: la democracia. La pérdida en la credibilidad en esta forma de gobierno (o forma de vida como ella misma denominó) representa un reto en sí mismo. Por ello, sugirió tres caminos que deberían emprenderse desde la educación: incluir en el currículo lo que hoy está excluido y que tiene relación con las humanidades, hacer a las personas parte de un proyecto o de una misión que las haga ser más inclusivas y solidarias y repensar la responsabilidad educativa en la reproducción histórica de las injusticias.

Coloquio necesario

Parafraseando a José Martí, la académica y coordinadora del coloquio, Evelyn Cerdas, señaló que “el mejor modo de defender nuestros derechos es conociéndolos bien”. Bajo esa premisa, delineó los seis ejes temáticos que se abordaron en el coloquio: la educación en derechos humanos y las problemáticas, las pedagogías de la memoria y resistencia a los proyectos negacionistas y autoritarios, las pedagogías de la educación: historia, identidad, sujetos y experiencias, así como el análisis de los movimientos sociales. Además, los aportes y la educación de la cultura para la paz y la movilidad humana en América Latina y el Caribe.

Sobre el contexto actual, la directora del Idela, Marybel Soto, indicó que “en pleno siglo XXI encaramos una realidad que sigue distando de ser halagüeña y donde la educación se vuelve más urgente que nunca, más si atestiguamos formas tan violentas de violencia como los femicidios, las desapariciones o las deportaciones o encarcelamientos de migrantes”.

Rosemary Hernández, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación (AICE) de la UNA, agregó que “se me escalofría no solo el cuerpo sino también el alma de pensar que haya personas en este momento, mientras hablamos de educación, que se les estén violentando sus derechos más fundamentales”. Sus palabras, en representación de la Rectoría, promovieron no solo a ondear la bandera en favor de los derechos humanos, sino que se convierta en un abrigo a quienes más lo demanden.