Sheinbaum no descarta convocar movilizaciones para evitar el impuesto EEUU a remesas mexicanas

México 25 May. (EUROPA PRESS) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que, «de ser necesario», convocará a los mexicanos a las calles en protesta por la imposición de un nuevo impuesto del 3,5 por ciento a las remesas de dinero mexicanas procedentes de Estados Unidos, una tasa que se encuentra actualmente en discusión en el Congreso estadounidense.

«(Los migrantes) no solo sostienen la economía de México, sino también sostienen la economía de Estados Unidos. Que se oiga bien y que se oiga fuerte: Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por las y los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera», ha sostenido la mandataria mexicana en declaraciones en un acto desde la ciudad de San Luis Potosí recogidas por el diario mexicano ‘El Universal’.

Asimismo, la presidenta ha sostenido que no descarta movilizaciones para que no «haya impuestos a las remesas de (sus) paisanos de Estados Unidos a México», como ya ha recordado que hizo para que mandaran cartas a los senadores estadounidenses cuando se anunció la medida que finalmente ha pasado de ser de un 5 por ciento al 3,5 que se debate actualmente.

«Nosotros dijimos claramente que no estamos de acuerdo con eso, porque nuestros hermanos que están allá trabajan duro y pagan sus impuestos, y es injusto que además haya un impuesto por el dinero que le mandan a su familia. Eso no debe ser así», ha mencionado Sheinbaum.

De igual manera, ha resaltado la «discriminación» que sufren los mexicanos residentes en Estados Unidos, que ha cifrado en unos 40 millones, calificándolos de «héroes y heroínas» que continúan ayudando a México desde el país norteamericano.