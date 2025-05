El Stuttgart celebra con aficionados la victoria en la Copa Alemana

Stuttgart (Alemania), 25 may (dpa) – El Stuttgart regresó hoy a la ciudad natal del club del sudoeste de Alemania para celebrar con los aficionados la victoria en la Copa Alemana, tras derrotar al Bielefeld por 4-2 en la final disputada en Berlín.

El Stuttgart se alzó el sábado por la noche en el Estadio Olímpico de la capital alemana con su primer título importante desde 2007 y su primera Copa desde 1997.

El entrenador, Sebastian Hoeness, y el capitán Atakan Karazor, así como sus compañeros de equipo, posaron para las fotos con el trofeo junto a la tripulación del vuelo y el personal del aeropuerto de Stuttgart al aterrizar.

A continuación, el equipo se dirigió al ayuntamiento, donde los jugadores fueron recibidos por el alcalde Frank Nopper y firmaron en el libro de oro de la ciudad. Más tarde iniciaron un desfile cuyo punto final fue gran fiesta en el centro de la ciudad.

Después del partido del sábado, el centrocampista Angelo Stiller declaró no estar preocupado por su lesión en el tobillo y añadió que aún no piensa en la Liga de Naciones con la selección nacional.

«No es importante», respondió a los periodistas cuando le preguntaron por el tobillo tras dar dos asistencias en partido del sábado por la noche contra el Bielefeld, de tercera división.

Stiller era duda para la final de la Copa tras sufrir una pequeña lesión en los ligamentos en el partido de la Bundesliga contra el Augsburgo el 11 de mayo.

Sin embargo, se encontraba en condiciones de jugar y fue titular contra el Bielefeld. «Sabíamos que si podía jugar, lo haría bien», declaró el entrenador del Stuttgart, Sebastian Hoeness.

No obstante, el centrocampista admitió que le costó un poco al principio.

«La primera parte fue buena, estaba claro que quería jugar. Una final de Copa siempre es algo especial», comentó el jugador. «A partir del minuto 60, cuando empezó a ser más exigente físicamente, lo noté. Quería salir, pero ya no era posible. Pero no importa, lo principal es que ganamos», añadió.

Stiller fue incluido en la convocatoria del seleccionador Julian Nagelsmann para la Final Four de la Liga de Naciones, que se disputará del 4 al 8 de junio en su país, en la que Alemania se enfrentará a Portugal en semifinales.

No está claro si podrá jugar, pero eso no le preocupa por el momento. «No lo sé todavía. No pienso en eso ahora mismo.

Quiero celebrar y eso es suficiente», señaló Stiller.

Cuando se le preguntó si tenía alguna bebida preferida, Stiller respondió inicialmente: «Prefiero no revelarlo», pero luego dijo que el digestivo alemán Jägermeister es su opción favorita. «Ahora empieza la fiesta», dijo antes de subir al autobús para reunirse con sus compañeros en la celebración posterior al partido.