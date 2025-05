Sobre coaliciones y alianzas

Las Elecciones de 2026 están muy próximas y su trascendencia es monumental dada la fatal y peligrosa experiencia del actual gobierno.

Para muchos está claro que no es posible que ningún partido las gane si no acude a la ayuda de organizaciones sociales y otros partidos que ya han gobernado no importa si sus actuaciones gozan del apoyo del 100% de los ciudadanos.

Es preocupante que el Frente Amplio que ha tenido un excelente desempeño en la presente Asamblea Legislativa descarte una unión con el Partido Acción Ciudadana y con todas las agrupaciones políticas hoy representadas en la Asamblea Legislativa. ¿Pretende el Frente Amplio ganar las elecciones en solitario o se conforman con continuar siendo oposición por siempre?

Es tiempo de pensar en la Patria Primero que en vanidades personales o partidarias.

(*) Dr. Rodrigo Cabezas Moya, es Médico