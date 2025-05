Trump defiende su orden contra la matriculación extranjera en Harvard porque sus países «no pagan nada»

Washington, 25 May. (EUROPA PRESS) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reivindicado este domingo su decisión, ahora mismo disputada en los tribunales, de prohibir la matriculación de alumnos extranjeros en la Universidad de Harvard porque entiende que el Gobierno norteamericano tiene derecho a investigar a estos alumnos y cree que sus países de origen no aportan a su educación.

«Me pregunto por qué Harvard no cuenta que casi un 31 por ciento de sus estudiantes proceden de tierras extranjeras y que esos países, alguno de los cuales no son nada amigos de Estados Unidos, no pagan nada de la educación de sus estudiantes, ni tienen intención de hacerlo», ha escrito Trump en su plataforma Truth Social.

Trump ha insistido en que el Gobierno «quiere saber quienes son estos estudiantes extranjeros» — su Administración ha denunciado que las universidades son caldo de cultivo de grupos antisemitas y de propagandistas de las milicias palestinas — antes de añadir que es «una petición razonable porque Harvard recibe miles de millones de dólares».

Sin embargo, el presidente ha acusado a la universidad de no haberse comportado «con mucha transparencia, precisamente».

Harvard acabó presentando el viernes una demanda y una moción para suspender la orden de la Casa Blanca a las pocas horas de que Trump anunciara su decisión.

Tras asegurar que siempre ha respondido a las peticiones de Washington «como lo exige la ley», la Universidad acabó solicitando a un tribunal del distrito de Massachusetts que declarara la inconstitucionalidad de la orden de la Administración Trump al representar una violación de la Primera Enmienda y de la cláusula del debido proceso legal.

La magistrada, Allison Burroughs, acabó fallando a favor de la universidad.