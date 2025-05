Trump sobre Zelenski: «Todo lo que sale de su boca causa problemas, no me gusta»

Washington, 25 May (Sputnik).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter contra el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, en particular porque «causa problemas» con todo lo que dice, algo que -recalcó- no es de su agrado.

«Zelenski no hace ningún favor a su país hablando como habla. Todo lo que sale de su boca causa problemas, no me gusta, y será mejor que pare», escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social. «Esta es una guerra que nunca habría empezado si yo hubiera sido presidente», reiteró. En este contexto, el jefe de Estado de EE.UU. reiteró que este no es su conflicto, ya que fue desatado durante la Presidencia de su predecesor, Joe Biden. «Solo estoy ayudando a apagar los fuegos grandes y feos», añadió.

Moscú responde a Kiev

En su publicación, Trump también lanzó críticas contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, debido a que las Fuerzas Armadas del país habían lanzado ataques aéreos contra objetivos en Ucrania. Sin embargo, en los últimos días, el Ministerio de Defensa del país euroasiático ha informado que sus Fuerzas Armadas lanzaron un ataque masivo contra instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano que fabrica componentes de misiles, radioelectrónica, explosivos, combustible para cohetes y drones de ataque para el Ejército de Kiev.

La cartera militar también anunció que la madrugada del sábado Moscú efectuó un ataque en grupo con armas de precisión terrestres y vehículos aéreos no tripulados contra importantes objetivos militares de Ucrania.

Cabe destacar que el régimen de Kiev ha intensificado recientemente sus ataques, lanzando centenares de vehículos aéreos no tripulados contra varias regiones de Rusia, incluidas provincias fronterizas y la capital del país, Moscú, causando muertos y heridos entre la población civil.

Por su parte, el Ministerio ruso de Asuntos Exteriores también condenó a Kiev por sus ataques masivos, tildándolos de «terroristas». «Por supuesto, Rusia dará una respuesta adecuada a los ataques terroristas masivos del régimen de Kiev. A diferencia de la parte ucraniana, sólo se atacarán instalaciones militares y empresas del complejo militar-industrial», reza el comunicado del organismo. «Pero queremos subrayar que nuestro compromiso de principio con la búsqueda constructiva de una solución pacífica a través del diálogo permanece inalterado», enfatizó.

El jueves, Putin declaró que las Fuerzas Armadas de Ucrania seleccionan «métodos terroristas» contra civiles. «Por regla general, el enemigo elige objetivos sin importancia militar: objetos civiles y viviendas. Y los acontecimientos de hoy no hacen sino confirmar lo que acabo de decir. Durante las incursiones de drones en las acciones de los grupos de sabotaje y reconocimiento, se cazan transportes civiles, incluidas ambulancias y maquinaria agrícola», enfatizó.

Relaciones en crisis de Zelenski y Trump

La relación entre Trump y Zelenski alcanzó su punto de máxima tensión el pasado 28 de febrero, durante el acalorado enfrentamiento verbal que ambos protagonizaron en la Casa Blanca y que terminó con la salida de Zelenski del país norteamericano antes de lo esperado y la suspensión de la firma del acuerdo sobre las tierras raras de Ucrania.

Desde entonces, el presidente de EE.UU. ha criticado en retiradas ocasiones la política del líder del régimen ucraniano. Así, Trump cuestionó este martes las exigencias del líder del régimen de Kiev de imponer más sanciones contra Rusia, señalando que solo él mismo puede tomar esa decisión. «Bueno, esa determinación será mía. Esa no va a ser la determinación de nadie más», aseveró.

Este mes, el mandatario de la potencia norteamericana recordó su desencuentro con Zelenski y resaltó que el político ucraniano no le ponía las cosas fáciles. «Mire, tuve una sesión muy dura con Zelenski porque no me gustaba lo que decía, y no lo ponía fácil. Y yo siempre dije que él no tiene las cartas, y él no tiene las cartas, ya sabe, estoy siendo honesto. No tiene las cartas. Usted está enfrentándose a un Ejército masivo y usted está enfrentándose a alguien que es valiente, que tenía un gran equipo», manifestó. (Sputnik)