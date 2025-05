Gaza / Israel: el cerco de la justicia internacional que se va estrechando poco a poco sobre Israel y… una Costa Rica omisa

«Cada día que pasa, la gente pierde a sus seres queridos, sus hogares y la esperanza de sobrevivir. Es una guerra de exterminio librada por etapas, al amparo del silencio internacional y en ausencia total de toda rendición de cuentas. Con cada llamada de ayuda, lo que queda de la fe de los gazatíes en la posible salvación del mundo se desmorona más frente a este infierno sin fin«.

Testimonio de un residente de Gaza, 18 de mayo del 2025. Extracto de «Testimonio de Abu Amir, 18 de mayo de 2025: escalada de masacres: Operación Gedeón». Mensajes de texto completos disponibles aquí.

«En Gaza no hay un día sin masacres, y no hay una noche sin tragedias. Y si el mundo no se moviliza ahora, lo que queda de este pueblo quedará sepultado en cenizas, mucho antes de que se anuncie la tregua o se divulgue el contenido del acuerdo. Gaza ahora sólo reclama su derecho a la vida. ¿Hay alguien que lo escuche? Alguien que impida la próxima masacre… ¿Antes de que se convirtiera en un mero encargo en un efímero noticiero televisivo?

Testimonio de un residente de Gaza, 7 de mayo del 2025. Extracto de «Testimonio de Abu Amir, 7 de mayo de 2025: Gaza arde ante el acuerdo». Mensajes de texto completos disponibles aquí.

«Lo que está sucediendo hoy en Gaza desafía toda descripción: es un infierno absoluto, un cataclismo que aplasta piedras y seres humanos, poniendo en peligro la esencia misma de la humanidad. Ya no se trata sólo de una agresión militar o un bloqueo Sin piedad, es una prueba monstruosa para la dignidad humana, un recordatorio gritando que el silencio global es complicidad en el crimen».

Testimonio de un residente de Gaza, 28 años de Abril 2025. Extracto de «Testimonio de Abu Amir», 28 de abril de 2025: Este Lo que está sucediendo hoy en Gaza es indescriptible». Mensajes de texto completos Disponible aquí.

«Todo lo que sucede parece No se trata de una cuestión de azar, sino de un plan sistemático claramente visible, en un Un claro intento de empujar a los habitantes al exilio, a aceptar lo que se está haciendo denomina proyectos de «migración voluntaria», es decir, una Desplazamiento forzado encubierto. Las políticas de hambruna, destrucción y destrucción son solo las herramientas de un plan más amplio para para vaciar Gaza de sus habitantes o para quebrar su voluntad. Lo que está en juego en Gaza no es solo un asedio o una agresión, sino un proceso de extinción de la vida y la presencia palestina».

Testimonio de un residente de Gaza, 12 de Abril 2025. Extracto del testimonio de Abu Amir, 12 de abril de 2025: Gaza bajo fuego: bombardeos y hambre despiadada». Mensajes de texto completos Disponible aquí.

A modo introductivo

Desde el mes de abril del 2024, en Naciones Unidas se lanzaron advertencias muy serias sobre la actitud destructora y vengativa de las principales autoridades militares y políticas de Israel en Gaza: véase comunicado oficial de Naciones Unidas.

Unas pocas semanas antes, el «escolasticidio» de Israel en Gaza había sido denunciado desde la misma sede de Naciones Unidas en Europa, en un comunicado oficial señalando que:

«Estos ataques no son incidentes aislados. Presentan un patrón sistemático de violencia destinado a desmantelar los cimientos mismos de la sociedad palestina»

Una advertencia hecha esta vez ante el mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, menos de 10 días después del 7 de octubre del 2023 por parte del representante de Palestina, merece una mención particular (en esta cita, la versión en inglés acompaña la versión en castellano):

«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Su masacre contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros / Lo que está sucediendo en Gaza no es una operación militar, es un asalto a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural o en el derecho internacional permite atacar a civiles y realizar ataques indiscriminados y bárbaros contra ellos» (Intervención del representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023 (véase acta S/PV/9439, en página 9 / Statement by the representative of Palestine to the United Nations Security Council, en su reunión celebrada el 16 de octubre de 2023 (véase el documento S/PV/9439, palabra literal, página 9).

Pese a esta muy tempranera advertencia, y a muchas otras posteriores hechas por parte de un sinnúmero de entidades, de Estados, y de expertos de Naciones Unidas, todas desoídas, resulta de interés observar cómo poco a poco los mecanismos internacionales para que Israel rinda cuenta a la justicia internacional de sus numerosas exacciones contra la población civil en Gaza se han ido activando.

Cabe indicar que estas incontables exacciones que derivan de instrucciones ejecutadas por jóvenes soldados israelíes, dejan una huella en lo más profundo de sus mentes, como lo detalla este artículo del TimesofIsrael del 19 de mayo del 2025, con más de una treintena de suicidios entre las filas de Israel registrados desde el 7 de octubre del 2023. Este otro reportaje de la cadena CNN de octubre del 2024 merece también ser mencionado y su lectura, muy recomendada (véase enlace). Se titula: «‘Salió de Gaza, pero Gaza no salió de él’: los soldados israelíes que regresan de la guerra luchan con el trauma y el suicidio«.

Foto de Gaza del 21 de mayo del 2025, extraída de artículo publicado en Israel por Magazine+972, cuya lectura completa se recomienda, titulado «Days of terror in Gaza ́s ? Bloque 76′».

Advertencias desoídas sobre las verdaderas intenciones de Israel en Gaza son igualmente enlistadas en esta muy completa entrevista (véase video) hecha en español al ex Alto Representante de la política exterior de la Unión Europea (UE) del pasado 22 de mayo: se trata de una entrevista que se recomienda escuchar, al conocerse de presiones muy variadas ejercidas sobre este alto funcionario de la UE, Que dejó su cargo hace cuatro meses.

Pese a estas presiones, poco a poco, gracias a gestiones diplomáticas realizadas por parte de Eslovenia, España, Irlanda y Noruega, algunos Estados europeos están observando que no pueden más seguir de brazos cruzados ante la destrucción metódica a la que Israel somete día tras día el territorio de Gaza. Temas como

– la suspensión de acuerdos comerciales con Israel;

– el embargo total sobre las exportaciones de armas destinadas a Israel;

– las sanciones de la UE contra organizaciones e individuos en Israel que fomentan la colonización ilegal del territorio palestino ocupado; y

– La activación de la justicia penal internacional para que, algún día, respondan ante ella los dirigentes y los mandos militares israelíes

están a la orden del día en varias capitales de Europa en esta segunda quincena de mayo del 2025.

Este reciente reportaje de la BBC (altamente recomendado debido a la calidad de las tomas y de los videos) sobre el bombardeo del hospital europeo de Gaza por parte de Israel el pasado 14 de mayo desmiente todas las afirmaciones de Israel según las cuales, los militares israelíes proceden a bombardeos cumpliendo con las obligaciones que les impone el derecho internacional humanitario. De paso, pone en evidencia el carácter totalmente falaz de lo que se lee en la intervención de la representante de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del pasado 13 de mayo. Su lectura (véase texto) confirma que que afirma Israel, lo repite Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad: ambos Estados coïnciden en absolutamente todos los aspectos relacionados a Gaza.

Desde finales de abril, e inicios de mayo del 2025: información sobre Gaza pocamente difundida

Este 21 de mayo, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó nuevamente una apelación presentada por Israel para restarle validez a dos órdenes de arresto contra dos de sus dirigentes (véase decisión del Fiscal).

Si nos devolvemos unas cuantas semanas más, pese a una actualidad internacional variada y diversa en los últimos días del mes de abril del 2025 y en las primeras semanas de mayo, (principalmente enfocada en cubrir el nivel de ocurrencias y de improvisación del nuevo ocupante de la Casa Blanca desde el 20 de enero del 2025), Se pudo también registrar, a finales del mes de abril, cómo la justicia internacional ha ido poco a poco estrechando su cerco sobre Israel. Se trata de un aspecto que, a diferencia de otros temas de La agenda mundial, ha sido muy escasamente reportado en los grandes medios de Prensa Internacionales así como nacionales, lo cual puede plantear algunas interrogantes muy válidas.

En el caso de Costa Rica, por ejemplo, las referencias inexistentes a estas importantes decisiones en la prensa nacional, así como la muy poca cobertura que se da al drama indecible que se vive en Gaza por parte de la población civil palestina, deberían llamar a reflexionar sobre algunas cosas a las que parecen prestarse los medios de comunicación. La ausencia de toda referencia a los 76 años de conmemoración de la Nakba por parte de muchas organizaciones en diversas partes del mundo el pasado 15 de mayo constituye otra omisión notoria en los medios informativos de Costa Rica: para quiénes, en Costa Rica, se interesan por conocer el significado de la palabra «Nakba» (que significa «catástrofe» en árabe), se recomienda visitar esta exposición realizada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York para los 75 años en el 2024 (véase enlace) y este enlace en castellano de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (más conocida por sus siglas en inglés UNRWA). Para quienes aman la cultura e historia y quisieran remontar bastante más el paso del tiempo en Gaza, una exposición en París del Institut du Monde Arabe, titulada «Treasures saved from Gaza: 5000 years of historye» (véase enlace) ofrece una pequeña muestra de los vestigios arqueológicos encontrados en el suelo gazatí.

Para volver un momento a Costa Rica, el título de este reportaje de la televisión costarricense de marzo del 2024 plantea otro tipo de interrogantes sobre el flujo de jóvenes israelíes, que desde las paradisiacas playas costarricenses, vuelan a Israel y de ahí pasan a combatir en Gaza en cuestión de muy pocos días. Después de cometer exacciones de todo tipo, ¿volverán estos jóvenes como si nada a turistear y a disfrutar de las maravillosas playas que ofrece Costa Rica? Recientemente, la justicia peruana fue activada en busca de un soldado israelí que se encuentra en el territorio peruano (véase nota de la Fundación Hind Rajab con fecha del 23 de mayo). En enero del 2025, un soldado israelí acusado de haber cometido crímenes en Gaza logró escapar in extremis de la justicia brasileña, gracias a «gestiones» de Israel que a la fecha no se han detallado mayormente (véase nota de prensa).

El informe de la situación imperante en Gaza elaborado por Naciones Unidas al 21 de mayo del 2025 (véase informe) detalla la tragedia de proporciones nunca antes observadas y la secuencia ininterrumpida de crímenes de guerra cometidos por soldados israelíes en estas tres primeras semanas del mes de mayo. La lectura del informe anterior, al 14 de mayo del 2025 (véase enlace) permite observar la destrucción contínua por parte de Israel en Gaza. A 48 horas de publicado, Chile, al igual que varios otros Estados, emitió una nueva enérgica condena al registrarse un centenar de muertos en solamente un día (véase comunicado oficial del 16 de mayo). No se registró ninguna reacción oficial por parte del aparato diplomático de Costa Rica.

En tres días, fueron 250 personas las que perdieron la vida, como se documenta en este artículo publicado en Israel el 16 de mayo. El 12 de mayo, Naciones Unidas alertó en este informe de un riesgo inminente de hambruna generalizada en Gaza, evaluando el impacto de la malnutrición en los más jóvenes habitantes de Gaza. Desde el 2 de marzo del 2025, miles de camiones con ayuda humanitaria, agua y alimentos, esperan ante la negativa de Israel de que puedan ingresar a Gaza. Este 14 de mayo, este artículo publicado en Israel y titulado «Render it unusable: Israel ́ mission of total urban destruction» desmenusa, a partir del relato de soldados y oficiales israelíes, el tipo de instrucciones recibidas en aras de proceder a la destrucción metódica de todo tipo de infraestructura en Gaza. Este 15 de mayo, la ONG Human Rights Watch publicó un informe contundente titulado: «Gaza: el último plan israelí se acerca al exterminio«. Finalmente este 19 de mayo, Canadá, Francia y Reino Unido condenaron de manera colectiva los recientes anuncios de Israel relativos a la expansión de sus operaciones militares en Gaza (véase comunicado conjunto), sin referirse – omisión más que notoria – a las exacciones cometidas por Israel con anterioridad a estos anuncios. En el comunicado colgado por las autoridades de Francia (véase texto) se indica que:

«No nos quedaremos de brazos cruzados mientras el gobierno de Netanyahu continúa con estas acciones escandalosas. Si Israel no pone fin a la nueva ofensiva militar y levanta sus restricciones a la ayuda humanitaria, tomaremos más medidas concretas en respuesta«.

Como corrolario a todo lo anterior, el «asedio contra niños» en Palestina por parte de Israel ha sido denunciado este 20 de mayo por parte de Naciones Unidas (véase comunicado oficial). Brasil exigió este 21 de mayo a Israel cesar su ofensiva en Gaza y levantar el bloqueo a la ayuda humanitaria en términos particularmente duros:

«Submetida há mais de dois meses a bloqueó completo, a Faixa enfrenta, ademais, risco iminente de fome generalizada. O Brasil expressa grave preocupação com a anunciada intenção israelense de permitir ingresso mínimo de alimentos e remédios em Gaza, recordando que o uso da fome como método constitui crime de guerra» (véase texto integral del comunicado oficial colgado por las autoridades diplomáticas brasileñas).

La relatora de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa externó este 23 de mayo duras críticas hacia Israel (véase comunicado oficial). En un comunicado de prensa del mismo 23 de mayo, el Secretario General de Naciones Unidas indicó que:

«Mientras tanto, la ofensiva militar israelí se está intensificando con niveles atroces de muerte y destrucción. En la actualidad, el 80% de Gaza ha sido designada como zona militarizada por Israel o como zona en la que se ha ordenado a la población que abandone el país. En otras palabras, cuatro quintas partes del territorio de Gaza son una zona de exclusión para el pueblo de Gaza. Y así, más allá de las preguntas sobre el número particular de camiones en un momento determinado, es importante mantenerse fijo en el panorama general. Y el panorama general es que sin un acceso rápido, fiable, seguro y sostenido a la ayuda, morirán más personas, y las consecuencias a largo plazo para toda la población serán profundas«.

De todo, este flujo constante de información producida en lo que va del único mes de mayo del 2025 sobre la catástrofe humanitaria absoluta que se vive en Gaza, ¿ningún rastro en los principales medios de prensa nacionales e internacionales que leen nuestros estimables lectores? ¿Cómo explicar esta omisión al ser la mayoría de estos textos colgados en comunicados de prensa desde la entidad que los elabora, que luego los circula en sus listas de contactos y en sus redes sociales?

Para los palestinos (así como para las personas que siguen de cerca lo que ocurre en el territorio palestino ocupado) es costumbre, y desde hace ya mucho tiempo, que un cerco informativo limita la circulación de la información en el mundo cuando se trata de críticas al insensato accionar de Israel en Palestina.

Este 21 de mayo este otro comunicado oficial de Naciones Unidas, igualmente pasado por alto por los principales medios de prensa nacionales e internacionales, sobre la situación de las mujeres y niñas en Gaza, señala de manera contundente, que:

«Señalaron que más de 28.000 mujeres y niñas han muerto, miles han resultado heridas y casi 1 millón han sido desplazadas. Cerca de 13.000 mujeres son ahora jefas de hogar solteras. Toda la población se enfrenta todavía a un riesgo crítico de hambruna. Cerca de 71.000 niños y 17.000 mujeres embarazadas y lactantes necesitarán tratamiento urgente para la desnutrición aguda en el futuro inmediato«.

Este 22 de mayo del 2025, se hizo pública una denuncia de empleados de una empresa que domina el mundo de la informática y de las tecnologías de la información a nivel mundial con relación a la suerte incierta de correos electrónicos conteniendo las palabras «Gaza«, «Palestina» o «genocidio» (véase artículo de prensa).

El fracaso militar de Israel en 19 meses de una insensata operación militar

El pasado 7 de mayo, se cumplieron 19 meses desde el 7 de octubre del 2023: con una estrategia militar israelí (bombardeos intensos sobre Gaza iniciados en la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 so pretexto de «erradicar al Hamás y recuperar a los rehenes israelíes«) que constituye un verdadero fracaso desde el punto de vista estratégico:

– los únicos rehenes israelíes liberados desde el 7 de octubre del 2023 lo fueron a raíz de un intercambio negociado de previo y pactado con el Hamás, al tiempo que;

– Pese a bajas sustanciales, el Hamás pareciera estar en capacidad de generar nuevos combatientes así como nuevos liderazgos en su seno, y logra mantener toda la logística que supone mantener a rehenes israelíes escondidos en alguna parte de Gaza y alimentarlos. Se trata de un aspecto que reconoció el mismo Secretario de Estado saliente norteamericano, durante su última semana en funciones a mediados de enero del 2025 (Nota 1).

Las condiciones físicas de un rehén israelí-norteamericano liberado el pasado 12 de mayo luego de negociaciones directas entre Estados Unidos y el Hamás (véase nota de prensa) después de 584 días de cautiverio, confirman la precitada logística, … y el precitado fracaso.

Nótese que muy tempranamente expertos advirtieron del carácter totalmente irrealista del objetivo militar israelí de «erradicar al Hamás» en Gaza: véase por ejemplo esta publicación hecha desde Barcelona en el mes de noviembre del 2023.

Si bien parte de la sociedad israelí sabe muy bien que esta ofensiva militar de Israel en Gaza responde a una estrategia de supervivencia política de su actual Primer Ministro (el cual se mantendrá en el poder en Israel mientras dirija un gabinete en guerra), resulta notorio que analistas y comentadores fuera de Israel continúen repitiendo que las justificaciones oficiales dadas por Israel son todas muy válidas.

Ante este fracaso rotundo de su estrategia, y ante la impunidad que pareciera estar dispuesta a garantizarse a sus máximas autoridades por parte de Estados que siguen supliendo de armas y municiones al ejército israelí, Israel ha anunciado el pasado 5 de mayo un recrudecimiento de su ofensiva militar en Gaza, provocando una condena generalizada por parte de la comunidad internacional: este nuevo plan prevé la ocupación de dos terceras partes de Gaza por parte de Israel y la concentración de toda la población civil de Gaza en un pequeño perímetro, con posteriormente la distribución de ayuda humanitaria a través de una entidad privada. Esta última, basada en Ginebra, ha sido objeto de una solicitud de investigación a Suiza por parte de la ONG Trial International el pasado 23 de mayo (véase comunicado) ante las numerosas dudas sobre la forma en que operará y su capacidad real para hacerlo de conformidad con los principios que rigen la distribución de la ayuda humanitaria.

El pasado 6 de mayo del 2025, la comunidad internacional en su conjunto condenó este nuevo plan de expansión militar en Gaza por parte de Israel adoptado 24 horas antes por sus máximas autoridades.

En América Latina, podemos citar la posición contundente de Chile, en términos que debieron inspirar a muchos otros Estados (véase comunicado oficial), así como los usados por una ONG de renombre mundial como Amnistía Internacional en su comunicado del 7 de mayo (véase texto integral). De igual manera se puede citar el comunicado del 7 de mayo emitido por Bolivia. En Europa, España condenó fuertemente este plan de expansión militar, conjuntamente con Islandia, Irlanda, Luxemburgo y Noruega (véase texto del comunicado conjunto colgado en el sitio oficial de la diplomacia española). El 16 de mayo, Sudáfrica condenó por enésima vez la masacre de más de 140 civiles en un solo día en Gaza por parte de Israel (véase comunicado de prensa) concluyendo su comunicado señalando que:

«La credibilidad del orden internacional depende de la aplicación sistemática del derecho internacional y de la rendición de cuentas por todas las violaciones, independientemente de quién las cometa».

El pasado 19 de mayo, fueron 23 Estados los que condenaron de manera vehemente a Israel por mantener el bloqueo a la ayuda humanitaria destinada a la población civil de Gaza, en situación de hambruna crítica (véase comunicado colgado por la diplomacia de Canadá).

La reacción del aparato diplomático costarricense

Este acápite será bastante modesto en su extensión con relación a los demás: en efecto, pese a los precitados pronunciamientos e informes sobre el drama indecible que se vive en Gaza y a los numerosos comunicados oficiales por parte de reconocidas ONG, de Estados, de expertos y del mismo Secretario General de Naciones Unidas, las autoridades diplomáticas costarricenses se han mantenido totalmente mudas durante todo el mes de mayo (al menos al momento de redactar Estas líneas – 25 de mayo).

El pasado 20 de mayo, en un acto oficial, Israel hizo entrega al Hospital de Niños de Costa Rica de equipos multiuso para insumos médicos (vése nota de la Caja Costarricense del Seguro Social). Con relación a los niños en Gaza, este informe de la UNICEF del 23 de mayo refiere a la muerte de 15.613 niños palestinos desde que Israel inició sus ataques sobre Gaza en la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.

Gaza, información y Hasbara

Más allá de la poca información que pareciera tener el Hospital de Niños de Costa Rica sobre la situación a la que somete Israel los niños palestinos en Gaza, lo cierto es que esta cifra dada a conocer por la UNICEF da cuenta de la insensatez del accionar militar israelí en Gaza.

Desde el punto de vista del manejo de la información, no sería la primera vez (ni la última…) que información que circula sobre lo que ocurre en Gaza y sobre Israel, es ssimplese omitida, O bien es presentada de una manera bastante cuestionable por parte de algunas salas de redacción.

A ese respecto, los palestinos, así como los muchos simpatizantes de la causa palestina en Costa Rica y en todo el mundo, bien lo saben y ello desde mucho antes del 7 de octubre del 2023.

Ahora bien, el tratamiento de la información sobre Israel y Gaza ha sufrido no obstante desde esta fecha un notable giro, con lo que Podríamos denominar un verdadero cerco informativo al que se han prestado muchas direcciones de redacciones de medios de prensa y una desinformación campante en aras de manipular a La opinión pública: al respecto, remitimos a nuestros estimables lectores a un libro reciente Publicado por uno de los más renombrados expertos en asuntos internacionales en Francia, titulado de manera bastante oportuna:

«Licencia para matar. Gaza: genocidio, negación y Hasbara» (veasis abrazado).

Para quienes posiblemente descubran en Costa Rica el uso de este término hebreo por primera vez en una publicación, la palabra Hasbara designa un Conjunto de redes que, desde la Diplomacia Israelí, Busca Orientar a la Opinión pública y descalificar la crítica contra Israel, todo ello en procura de obtener una percepción siempre positiva en el exterior de las acciones que lleva Israel (Nota 2).

De manera muy precisa, una publicación que se encuentra disponible en línea y titulada «Israel ́s Hasbara Toolkit» (75 páginas, editada en el Reino Unido), detalla el abanico de expresiones y juegos semánticos a aplicar en muy diversos ámbitos: los especialistas en derecho Internacional reconocerán con mucha facilidad el juego semántico extremadamente persistente que se ha aplicado a su disciplina en innumerables artículos y columnas publicadas en Costa Rica, así como en muchas otras partes del mundo, desde el 7 de octubre del 2023 (pp. 56-58). En esta conferencia del fundador de Médicos sin Fronteras realizada el 16 de mayo del 2025 en Francia (muy recomendada), se explicitan los mecanismos usados en la prensa gala e internacional para maquillar las exacciones de todo tipo a las que se presta el ejército israelí.

Nótese que hace ya más de 10 años que fueron claramente identificados estos mismos juegos semánticos, con la finalidad de maquillar las exacciones del ejército israelí observadas en Gaza durante su ofensiva militar terrestre: véase listado de expresiones y vocablos en este artículo publicado en el 2014 por Open Democracy. Tras aquella ofensiva de Israel en Gaza de julio/agosto del 2014 (70 muertos del lado israelí, entre ellos 67 soldados últimos durante la ofensiva terrestre), se registró la muerte de 2 251 personas del lado palestino, entre ellos 551 niños (véase enlace para acceder al informe elaborado por Naciones Unidas y su resumen). Los observadores recordarán cómo en el 2014 todo el aparato diplomático de Israel y sus círculos de influencia descalificaron las cifras de muertes y heridos en Gaza proporcionadas por el Hamás, cifras que … fueron corroboradas y confirmadas por una comisión de investigación de Naciones Unidas, autora de los precitados informes, unos meses después. La misma confirmación posterior por parte de una comisión de investigación de las cifras inicialmente dadas a conocer por el Hamás relativas a las víctimas mortales palestinas se observó con ocasión de la mortífera campaña de bombardeos de Israel sobre Gaza en el 2009 (Note 3).

Con relación a los recursos asignados a la Hasbara, en esta nota del medio israelí TimesofIsrael del 29 de diciembre del 2024, se lee que:

«Con el nuevo presupuesto, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibir 150 millones de dólares, además de lo que obtiene por sus actividades existentes, por lo que se conoce oficialmente como diplomacia pública, o hasbara en hebreo. Esa suma es más de 20 veces lo que normalmente se ha asignado a esos esfuerzos en los últimos años«.

Ahora bien, el generoso presupuesto asignado a la Hasbara para este 2025 y la estrategia de comunicación bastante efectiva de Israel que podemos observar son una cosa. Pero otra bastante distinta lo es el cerco de la justicia internacional, como titulado de Manera muy oportuna en el título de esta conferencia realizada el pasado 6 de mayo en el seno de la Universidad de Costa Rica / UCR): «Gaza – Israel: del cerco informativo al cerco de la justicia internacional» (veanse voladora de La Actividad y el Video disponible en YouTube desde hace pocos días).

Este verdadero cerco en materia de información puede, a modo De ejemplo reciente, explicar que este importante comunicado de prensa de varios Relatores y expertos en materia de derechos humanos de Naciones Unidas del 7 de mayo del 2025 (véase texto) No haya sido mayormente referenciado en los principales medios de prensa costarricenses (ni en las grandes agencias de noticia internacionales), y ello pese a su título particularmente llamativo: «End unfolding genocidio o ver cómo acaba con la vida en Gaza: expertos de la ONU dicen que los Estados elección«. Una suerte similar se puede registrar de otro comunicado de prensa del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos at persona (texto vese). Al igual que este otro comunicado elaborado esta vez por los integrantes del Comité para la Eliminación de todas formas de Discriminación (CERD Committee), uno de los 11 órganos de tratado con los que cuenta el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, con fecha del 8 de mayo del 2025 sobre Gaza.

Foto Extraída de artículo de prensa titulado «‘Se está muriendo delante de mis ojos’. Los niños de Gaza hambrientos bajo el asedio israelí», Revista +972, edición del 8 de mayo del 2025, cuya lectura completa se recomienda.

Un fin de mes de abril particularmente cargado para Israel

En un artículo anterior titulado «El cerco de la justicia que se cierra sobre Israel» (publicado en LaRevista.cr, en su edición del 3 de mayo) analizábamos el alance de dos decisiones de la Sala de Apelaciones de la ICC de La Haya del 24 de abril del 2025:

– en la primera de ellas, los cinco jueces de esta Sala rechazaron suspender las órdenes de arresto contra dirigentes israelíes (su actual Primer Ministro y su ahora ex ministro de defensa), al tiempo que;

– En otra decisión, mantuvieron ambas órdenes de arresto y aceptaron parte de la apelación presentada por Israel contra esta misma decisión de la Sala Preliminar.

Se trata de las respuestas de la Sala de Apelaciones a un Voluminoso arsenal de argumentos supuestamente jurídicos que presentó Israel a los jueces de la ICC en aras de intentar librarse de una u otra manera de ambas órdenes de arresto. Por más voluminoso y creativo, el precitado Arsenal no surtió mayores efectos: En efecto, ambas órdenes de arresto se mantienen Jurídicamente vigentes, como muy bien se concluye en este artículo (uno de los Pocos publicados sobre este tema), editado en el sitio jurídico especializado de Opinio Juris (Nota 4).

El pasado 5 de mayo, el Fiscal de la ICCI tomó nota de las indicaciones dadas por la Sala de Apelaciones en una decisión (véase texto) tampoco mayormente referida en medios de prensa. De igual manera lo fue (ausencia de referencia en la prensa) esta decisión (véase texto) de la Sala de lo Preliminar de la ICC del 14 de mayo que rechaza los alegatos de Israel que consideró de recibo la Sala de Apelaciones. De igual manera, el antes mencionado rechazo por parte del Fiscal de la ICC a las nuevas apelaciones de Israel con fecha del 21 de mayo (véase texto).

Otra jurisdicción internacional también situada en La Haya, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) realizó entre el 28 de abril y el 2 de mayo pasado las audiencias públicas en La Haya, en el marco esta vez del procedimiento consultivo sobre las obligaciones que tiene Israel en Gaza que derivan de su calidad de Estado Miembro de Naciones Unidas.

Un procedimiento similar anterior concluyó con, el 19 de julio del 2024, una histórica decisión de la CIJ sobre el carácter totalmente Ilegal de la colonización y de la ocupación del territorio palestino ocupado (mensaje de texto en francés e inglés): cabe recordar desde ya que Costa Rica votó en contra de esta solicitud al juez internacional cuando se votó en el seno de la Asamblea General en diciembre del 2022, si dar ningún tipo de explicaciones; y que, al votarse una resolución de la misma Asamblea acogiendo el contenido de la opinión consultiva en septiembre del 2024, Costa Rica se abstuvo (sin nuevamente dar ninguna explicación en Nueva York ante los demás delegados).

La justificación de este extraño voto de Costa Rica en cambio apareció posteriormente en un comunicado oficial colgado por el aparato diplomático Costarricense, Invocando razones de índole… comercial. ¿Como así? Pues, como se lee: véase al respecto una nota nuestra publicada, en su acápite «Algunas breves acotaciones con respecto a la ‘justificación’ aportada oficialmente por la diplomacia costarricense» (Nota 5). De manera a no causar mayor sonrojo a nuestros estimables Lectores al ya provocado, evitaremos reproducir estas acotaciones en la presente oportunidad.

Volviendo al procedimiento consultivo de la CIJ actualmente en trámite sobre las obligaciones de Israel como Estado miembro de Naciones Unidas y su insensato accionar en Gaza, se trata de un procedimiento que se originó en una propuesta de Noruega en octubre del 2024. Es de recalcar que nunca en la historia se había observado a un Estado destruir intencionalmente desde la tarde / noche del 7 de octubre del 2023 a toda una Población civil y a sus fuentes de supervivencia (agua, cultivos, inmuebles, Red Eléctrica, Red Educativa, Red Hospitalaria, Patrimonio Cultural), así como bombardear material, infraestructura, vehículos de Naciones Unidas desplegados En diversas partes de un territorio, y atacar deliberadamente escuelas y oficinas en las que trabajan funcionarios de Naciones Unidas. El saldo de funcionarios de Naciones Unidas mortalmente heridos en esos ataques reiterados realizados por Israel en Gaza es de 284 víctimas mortales (véase nota de Prensa del 20 de marzo del 2025).

Se puede entonces destacar que en esos últimos días del mes de abril y primeros de mayo del 2025, La Haya fue el escenario de un ejercicio en el que Naciones Unidas, unos 40 Estados y otras tres organizaciones internacionales tuvieron la oportunidad de hacer ver a los jueces de la ICJ importancia que revisten las reglas jurídicas que obligan a todo Estado Miembro de Naciones Unidas y de detallar ante la máxima instancia jurisdiccional la lista de obligaciones jurídicas que Israel ha violado: por parte de América Latina, participaron por orden de aparición ante los jueces de la ICJ (véase programa): Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, México y Panamá. Resulta de interés indicar que por parte de la región arábica, participaron además de Palestina, también seis Estados, a saber (por orden de aparición ante la ICJ): Egipto, Argelia, Arabia Saudita, Jordania, Catar y Túnez.

Este procedimiento consultivo permitió además que los Estados y las organizaciones internacionales le recordaran a los jueces de la CIJ el irrespeto recurrente y manifiesto que Israel tenido con respecto a las diversas ordenanzas tomadas por la misma CIJ, en el marco de la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza el 29 de diciembre del 2023 (véase texto de dicha demanda, acompañada de una solicitud urgente de medidas provisionales). Estas ordenanzas del juez internacional de La Haya intentaban frenar a Israel en su insensata destrucción de Gaza y fueron tomadas entre enero y mayo del 2024: se trata de cuatro ordenanzas en total, incluyendo la que fue dictaminada en mayo del 2024 y que tuvimos la ocasión de analizar (Nota 6).

La ausencia de Israel en La Haya, ¿simple detalle de ¿Forma?

La larga lista de Estados y organizaciones internacionales (40 Estados y tres organizaciones internacionales además de Naciones Unidas) invitados a dirigirse a los 15 integrantes de la ICJ que figuran en las primeras 8 páginas de los verbatim del primer día de audiencias (véase enlace de audiencias por la mañana y por la tarde) no incluido en Israel.

Si bien para algunos comentaristas, se trata de un pequeño detalle de forma, esta omisión de Israel viene a confirmar los límites del Cerco informativo que se puede observar con relación al tratamiento de la información sobre lo que ocurre en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023: la narrativa de Israel (y la de sus aliados) que tiende a justificar legalmente el actuar de Israel en Gaza y en el resto del territorio palestino ocupado con base en consideraciones y «argumentos» legales Desplegada desde su aparato diplomático no resiste un debate ante jueces internacional. Ya se había tenido la oportunidad de señalar una omisión muy similar en el marco del procedimiento consultivo anterior de la CIJ que Concluyó el 19 de julio del 2024, con un total de cinco modestas páginas enviadas por Israel para su defensa ante los jueces de la CIJ sobre el carácter supuestamente legal de la colonización y de la ocupación del territorio palestino (Nota 7).

De manera a ilustrar a nuestros estimables lectores el abismo existente entre, por una parte, el discurso oficial de Israel (y de sus círculos de influencia y numerosos relevos) y por otra parte, la realidad del derecho internacional público, cabe mencionar lo señalado por la CIJ desde el mes de julio del 2004: en esa oportunidad, la CIJ le indicó claramente a Israel (y a sus aliados) que El argumento de la legítima defensa no aplica cuando se trata de responder a ataques originientes de un territorio que Israel ocupa.

El texto oficial de la opinión consultiva de la CIJ sobre el Muro construido en el territorio Palestino (disponible en inglés y en inglés) refutado a un argumento legal que, en francés, «es irrelevante» / y en inglés «has no relevance» (parte final del párrafo 139). Dejamos a cada uno de nuestros estimables lectores proceder a su debida traducción al idioma de Cervantes.

Es de precisar que esta decisión de la ICJ del mes de julio del 2004 se tomó con 14 votos contra uno, al sentirse el juez norteamericano obligado a separarse del Criterio de sus 14 homólogos: véase párrafo 163 dispositivo final de la opinión consultiva.

Tratándose de un argumento descartado por la justicia Internacional desde hace más de 20 años, volvemos a dejar como pequeña tarea a cada uno/una de nuestros estimables lectores de Costa Rica revisar por sí mismo cuántos analistas, columnistas y «expertos» Costarricenses han invocado el derecho a la legítima defensa para justificar la respuesta de Israel al ataque perpetrado por el Hamás el 7 de octubre del 2023. El mismo tipo de ejercicio se puede recomendar, claro está, fuera de Costa Rica, incluyendo las columnas de los principales medios de prensa europeos, norteamericanos y canadienses. Con ocasión de un artículo publicado En mayo del 2024 por un colega en el prestigioso sitio jurídico especializado europeo de EJIL-Talk, nos permitimos hacerle la siguiente pregunta En la sección de comentarios (sin lograr contestación alguna de su parte):

«En estas condiciones, ¿por qué lo que se ha considerado como un argumento jurídico que «no tiene relevancia» por la CIJ en 2004 (2024) se considere que «tiene relevancia»?»

Estados Unidos e Israel: una alianza a toda prueba con En la mira ahora… una relatora de Naciones Unidas

Resulta oportuno indicar que, paralelamente a la dura Campaña desplegada por el aparato diplomático norteamericano contra órganos de Naciones Unidas cuando critican a Israel, se dio a conocer este muy detallado informe de Human Rights Watch sobre la política draconiana de represión contra profesores y académicos críticos de Israel en los campus universitarios norteamericanos, Observada desde el 20 de enero del 2025.

En días recientes las autoridades migratorias de Estados Unidos han anunciado incluso que sus funcionarios revisaran contenidos «antisemitas» En redes sociales ante de otorgar visas de ingreso al territorio norteamericano (véase nota oficial del USCIS del 11 de abril del 2025). El comunicado oficial del 15 de abril del 2025 de la Misión Permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas cuestionando a la Relatora Especial sobre los derechos del pueblo palestino de Naciones Unidas, Francesca Albanese (véase texto) pone en evidencia la exacta coincidencia de criterio existente entre Estados Unidos e Israel (un comunicado oficial que, dicho sea de paso, no impresionó mayormente a Francesca Albanese, como lo evidencia esta reciente entrevista de la cadena Al Jazeera del 4 de mayo).

Resulta de interés precisar que la petición reciente de remover a Francesca Albanese por parte de Estados Unidos se generó desde el mismo Comité de Asuntos Exteriores de su Congreso (véase enlace). El simple hecho que Estados Unidos e Israel, así como sus aliados y numerosos Círculos de influencia, desplegaran todo la batería de presiones diplomáticas y mediáticas contra esta jurista italiana realza su labor y la calidad de sus informes sobre la situación en Gaza, en particular dos de ellos presentados en el 2024 en Naciones Unidas, y que nos permitimos referenciar. Su difusión y su lectura son Altamente recomendadas, para entender la lógica destructora de los mandos Militares israelíes en Gaza:

– marzo del 2024: «Anatomía de un genocidio«, informa A/HRC/55/73 disponible en la red, cuyo texto completo está Disponible aquí.

– octubre del 2024: «El genocidio como borrado colonial«, informe A/79/384, cuyo texto completo está disponible aquí.

En esta otra entrevista en un medio digital en Francia del 10 de abril (vease enlaced), el misma Francesca Albanese explicó el alcance de su labor y la profunda molestia que ha causado en algunos círculos en Estados Unidos y en Israel (y en sus relevos en Europa).

No está de más recordar que el actual mandatario Norteamericano confía ciegamente en las informaciones con las que le provee Israel: durante su primer mandato, optó el 8 de mayo del 2018 por retirar a Estados Unidos del denominado «pacto nuclear» sellado en julio del 2015 entre Irán y la comunidad internacional, luego de casi 20 años de intensas negociaciones. La decisión unilateral de Estados Unidos se basó en «informes de inteligencia» de Israel sobre El programa iraní, dadas a conocer a finales del mes de abril del 2018 (vease artículo de prensa del New York Times). Cansado conclusiones a las que llegó Estados Unidos fueron formalmente desmentidas por la Agencia Internacional de la Energía Atómica (OIEA) de Naciones Unidas, al sostener que Irán sí estaba cumpliendo a cabalidad con todo lo pactado en el 2015 con la comunidad internacional, tal y como tuvimos la oportunidad de plantearlo en un texto titulado precisamente: «Informantes malinformados? OIEA desmiente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear» (Nota 8).

El pasado 5 de mayo se inició la discusión en el Congreso Norteamericano de una polémica ley que busca ahora penalizar fuertemente a quiénes en Estados Unidos fomenten el boicot en contra de Israel (véase nota de prensa).

Vociferaciones y gesticulaciones habituales de Israel

Cabe desde ya precisar que, así como las máximas autoridades de Israel Tildaron de «antisemitas» en Los Jueces de la CPI en noviembre del 2024 (véase nota de prensa), y pidieron al Secretario General de Naciones Unidas que renunciara a su Puesto en octubre del 2023 al indicar el contexto en el que se enmarcó el ataque del 7 de octubre (véase nota de Prensa), en el mes de enero del 2024 consideraron una primera ordenanza dictaminada por la CIJ totalmente sesgada en razón, según ellas, del «antisemitismo» de algunos de sus integrantes (véase nota de The Guardián).

Se trata de una reacción iracunda de las máximas autoridades de Israel cada vez que su diplomacia fracasa, y que ya no impresiona mayormente, salvo en el caso de algunos pequeños círculos políticos que gravitan alrededor de la Casa Blanca en Estados Unidos y de otros círculos activos en algunas capitales: nos permitimos aquí remitir nuevamente a la precitada publicación en línea titulada «Israel ́s Hasbara Toolkit» (75 páginas, editada en el Reino Unido) que detalla El tipo de expresiones y de juegos semánticos a usar para descalificar y desacreditar la crítica contra Israel (para los especialistas en derecho internacional, se recomienda en particular la lectura de las pp. 56-58).

Más allá, en las esferas gubernamentales israelíes y en Sus círculos afines, de la facilidad con la que se usa el término de «antisemita» o «antisemitismo«, es muy probable que Israel sea objeto de decisiones particularmente adversas por parte de la justicia internacional, sea la CPI, mar la CIJ: en efecto, la actitud desafiante de Israel hacia la justicia internacional de La Haya y las Reiteradas vociferaciones y gesticulaciones de sus máximos dirigentes en contra De ambas jurisdicciones, no pueden sino contribuir a que los jueces de ambas jurisdicciones, opten por tomar decisiones particularmente ejemplarizantes en el futuro. En particular, dado el irrespeto absoluto a las reglas que imperan En el ordenamiento jurídico internacional por parte de las máximas autoridades Israelíes desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 contra la población Palestina.

Volviendo a la justicia penal internacional y a los efectos de las órdenes de arresto emitidas por la ICC, para las ceremonias oficiales en Roma con ocasión de los funerales de Su Santidad el Papa Francisco de este 26 de abril, el Primer Ministro de Israel optó por no viajar a la ciudad en la que se creó la ICC (jurisdicción penal internacional creada por el Estatuto de Roma, adoptado en julio de 1998).

A modo de conclusión

Sin lugar a dudas, conforme avanza el tiempo, el cerco de la justicia internacional se ha ido cerrando paulatinamente sobre Israel como raramente observado contra un Estado y contra sus dirigentes: de alguna manera, y pese a todos sus esfuerzos en materia de comunicación, Israel se está convirtiendo en un verdadero Estado paria en el seno de la comunidad internacional. Se trata de una situación muy similar a la que conoció Sudáfrica mientras mantuvo un régimen de apartheid.

El plan anunciado el 5 de mayo por parte de Israel de ocupar y controlar las 2/3 partes de Gaza ha sido acompañado de una destrucción sistemática de ciudades como Rafah o Haniunis, y queda clara la intención de concentrar a los sobrevivientes en una pequeña parte del Sur de Gaza.

Más extraño aún puede entonces resultar que, a inicios del mes de abril del 2025, y como si nada estuviera discutiéndose ni tramitándose contra Israel en las dos máximas jurisdicciones internacionales situadas en La Haya, Costa Rica informara de la culminación muy próxima de las negociaciones de un tratado de libre comercio (TLC) con Israel (véase nota de prensa de ElObservadorcr); esta información hace eco a este otro comunicado oficial de Costa Rica del mes de octubre del 2024, cuyo título refiere al hecho que Costa Rica e Israel están «enrumbados«. Como si, para los actuales jerarcas de Costa Rica, así como para una buena parte del sector productivo costarricense … nada de particularmente grave pasara en Gaza.

Mientras que Estados de América Latina y de diversas partes del mundo y órganos de Naciones Unidas han denunciado la total insensatez del accionar de Israel en Gaza en este mes de mayo del 2025, resulta más que notorio el profundo silencio de las máximas autoridades diplomáticas costarricenses.

– – Notas – –

Nota 1: El 15 de enero del 2025, en esta declaración del aún jefe de la diplomacia norteamericana, se puso en evidencia el fracaso de la estrategia de Israel en Gaza desde la perspectiva estrictamente militar: véase nota del Timesof Israel titulada «Blinken: evaluamos que Hamas ha reclutado casi tantos combatientes nuevos como los que perdió«. Nuestros estimables lectores podrán por sí mismos percatarse de la pobre difusión en grandes medios de prensa internacionales de esta declaración del Secretario de Estado saliente, dada a conocer en sus últimos días como jefe de la diplomacia norteamericana: el haberla expuesta públicamente mucho más tempranamente hubiese posiblemente movido a Estados Unidos a revisar su posición, dado que desde el inicio de la operación militar de Israel en Gaza fueron varias, las voces alertando sobre el hecho que el Hamás se vería reforzado con cada ataque indiscriminado y desproporcional de Israel en contra de la población civil palestina.

Nota 2: Sobre la Hasbara, Vease este artículo de prensa reciente publicado en Francia en el periódico Libération al respecto así como este artículo en español publicado por una universidad en Colombia, y este análisis similar escrito en inglés. Para artículos de corte más académico, remitimos a este muy detallado editado en el año 2016: AOURAGH M., «Hasbara 2.0 Israel ́s Public Diplomacy in the Digital Era«, University of Westminster, 2016, 28 páginas. Texto completo disponible aquí; así como, más reciente (2020) JEDRZEJEWESKA. K., «Hasbara: diplomacia pública con características israelíes«, Torun International Studies, Vol. 13, 2020, Núm.1, pp. 105-118. Textto integral disponible aquí.

Nota 3: En el año 2009, la ofensiva militar llevada a cabo en Gaza entre el 28 de diciembre de 2008 y el 17 de enero de 2009 por parte Israel (véase enlace), se saldó con la muerte de 13 israelíes y la de aproximadamente 1 400 palestinos (véase la sección «casualties» en los párrafos 352-364 de este informe de Naciones Unidas). Uno de los pocos foros en Costa Rica para analizar esta mortífera acción de la aviación israelí en Gaza acaecida a finales del 2008 e inicios del 2009 se realizó en la UCR: véase enlace.

Nota 4: Véase las conclusiones a las que se se llega en: HELLER K.J., «La Cámara de Apelaciones decide Apelaciones de Israel – y negarse a suspender las órdenes de arresto«, Opinio Juris, edición del 25 de abril del 2025. Mensajes de texto completos disponibles aquí.

Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Gaza/Israel: a propósito de la reciente solicitud de intervención de Bolivia ante la CIJ, edición del 9 de octubre del 2024. Texto disponible aquí.

Nota 6: Vease BOEGLIN N., «Gaza / Israel: Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordena a Israel suspender inmediato su ofensiva en Rafah y abrir Gaza a investigación por parte de agencias de Naciones Unidas«, 24 de mayo del 2024. Mensaje de texto Disponible aquí.

Nota 7: En aquella oportunidad, nos permitimos señalar que en julio del 2024, al darse a conocer la opinión consultiva de la CIJ sobre la colonización y la ocupación ilegal del territorio Palestino Ocupado que:

«Al respecto, las 292 páginas del escrito de Palestina (véase texto en francés y en inglés) contrastan con las módicas 5 páginas remitidas en su momento por Israel (véase Enviar mensajes de texto en francés en inglés).

Con respecto a Israel, cabe indicar que, pese a poder hacerlo, Israel optó por no participar luego en las audiencias orales, un detalle que la jueza oriunda de Estados Unidos en la ICJ consideró necesario señalar en su declaración separada (vease texto), Al precisar que:

«4. Eso también es lamentable que Israel no haya participado de manera significativa en estos procedimientos consultivos. Israel presentó una declaración escrita de cinco páginas a la Tribunal, junto con anexos. Optó por no participar en la reunión oral procedimiento, a pesar de que, hasta la incoación del mismo, la El Tribunal había reservado tres horas para que Israel presentara sus opiniones, las mismas tiempo asignado al Estado observador de Palestina, y seis veces el tiempo cantidad asignada a cualquier otro participante. Este es un procedimiento consultivo, y ningún Estado está obligado a participar, incluido Israel. El de Israel sin embargo, la participación en el juicio oral habría beneficiado al Tribunal de Justicia. A la inversa, la falta de participación de un Estado no puede impedir que la Corte cumplir con sus responsabilidades en respuesta a una solicitud de asesoramiento» «. Véase BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y Colonización ilegal israelí del territorio Palestino: Apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 19 por Julio del 2024. Texto disponible aquí.

Nota 8: Véase BOEGLIN N., «Informantes malinformados? OIEA desmiente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear«, Sitio jurídico de Derechoaldia.com, edición del 13 de mayo de 2018, Texto integral disponible aquí.

– – –

Material adicional (audio): enlace al audio de la emisión radial «Consulta Legal«, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), emisión del 22 de mayo del 2025, titulada «Gaza / Israel: del cerco informativo al cerco de la justicia internacional«.

(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Contacto: nboeglin(a)gmail.com