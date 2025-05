Verdad, tergiversación y medios de comunicación

La verdad es una palabra que como todas puede ser definida desde diferentes puntos y significados dependiendo de los elementos que la involucren. Todos los seres humanos quisieran saber qué es la verdad y la respuesta a ello se ha intentado siempre por teóricos de la semántica, filósofos, teólogos y teóricos de la lógica, sin una respuesta única, como es de esperar.

Si vamos a nuestra propia experiencia podemos, al instante, concluir que lo que para unos es verdad no tiene que ser, necesariamente, verdad para otros. Lo que nos lleva a la paradoja de que la verdad de unos es la falsedad para los otros. Y esto es algo que depende mucho del nivel de formación de cada quien, de la manipulación a que hayamos sido sometidos por los medios de comunicación (en el sentido más amplio), y de los condicionamiento mentales propios.

El problema actual, cuando la experiencia nos demuestra que las diferentes ideologías políticas existentes y que han existido han tergiversado la verdad, y entre ellas la histórica, se hace cada vez más difícil saber cuál es la verdad que puede uno aceptar.

La palabra «tergiversación» proviene del latín tergiversatio, -onis, y se define comúnmente como la acción y efecto de tergiversar. Sin embargo, este significado, aunque correcto, resulta insuficiente para comprender la complejidad y las implicaciones de este término.

Profundizando en su etimología, encontramos que tergiversatio se compone de tergum (espalda) y versare (volver, girar). Literalmente, significa «volver la espalda», lo que nos da una idea de su significado primigenio: apartarse de la verdad, dar la espalda a lo recto, retorcer o distorsionar algo para presentarlo de una manera diferente a la real.

La tergiversación se utiliza en diversos contextos, y su significado puede matizarse según la situación. Algunos ejemplos son: Tergiversación de la información: Manipular datos, noticias o hechos para presentar una versión distorsionada de la realidad. Esto puede hacerse omitiendo información clave, exagerando ciertos aspectos, o presentando información falsa como verdadera. Tergiversación de las palabras: Sacar de contexto las declaraciones de alguien para que parezcan decir algo diferente a lo que realmente quisieron expresar. Tergiversación de la historia: Reinterpretar eventos históricos para adaptarlos a una determinada ideología o narrativa, ocultando o distorsionando hechos relevantes. Tergiversación en el ámbito jurídico: Presentar pruebas o argumentos falsos o distorsionados para influir en la decisión de un juez o tribunal.

Aunque la palabra en sí misma proviene del latín, la acción de tergiversar ha existido desde tiempos inmemoriales. A lo largo de la historia, se han utilizado diferentes formas de tergiversación para manipular la opinión pública, justificar acciones, o desacreditar a oponentes. Desde la propaganda política hasta la reescritura de la historia, la tergiversación ha jugado un papel importante en la configuración de las sociedades.

En la actualidad, con la proliferación de la información a través de internet y las redes sociales, la tergiversación se ha convertido en un fenómeno aún más extendido y preocupante. La facilidad con la que se puede manipular y difundir información falsa o distorsionada representa un desafío para la veracidad y la objetividad.

La tergiversación de la verdad en los medios electrónicos, o la manipulación de la información, se refiere a la distorsión o falsificación de la verdad con el fin de influir en la opinión pública o de debilitar la confianza en la autenticidad de la información. En los medios electrónicos, esto puede manifestarse a través de diversas estrategias, como la promoción de falsas noticias, la creación de «influenciadores» falsos, la utilización de «trolls» y la distribución exponencial de contenidos engañosos.

Entre estas tácticas destacan las falacias lógicas y la propaganda, que a menudo implican la supresión de información o de otros puntos de vista a través de su distorsión, induciendo a otras personas o grupos de personas a que dejen de escuchar algunos argumentos o, simplemente, desviando su atención a otra temática o a otro asunto.

La manipulación de los medios de comunicación se usa en las relaciones públicas, la propaganda, el mercadeo, etc., y aunque el objetivo que se persigue es diferente en cada ámbito, las técnicas empleadas suelen ser muy parecidas. Así, muchos de los métodos modernos de manipulación de los medios de comunicación se centran en formas de distracción, basadas en el supuesto de que el público tiene una capacidad de atención reducida, pudiendo resultar un método asociado con el poder blando o el poder inteligente.

La manipulación de masas con medios digitales se entiende como cualquier estrategia que tenga como fin generar comportamientos, reacciones y posturas en masa por medio de la utilización de medios de comunicación digitales como Facebook, Instagram, Twitter etc.

Los medios digitales se han convertido con el auge de la tecnología y la accesibilidad al internet en el medio más apropiado para alcanzar grandes números de personas, que constantemente interactúan con estos medios, entregando información que facilita la minería de datos y con el procesamiento de estos lograr un posterior control de estas masas por medio de una perfilación de comportamiento que permite enfocar estrategias publicitarias o de contenido que generen relaciones específicas.

Se supone que los medios de comunicación mantienen informada a la sociedad en general acerca de los sucesos nacionales e internacionales. Quizá la noticia es el medio de información más conocido por las personas, aunque la información que transmite sucesos también se presenta en otro tipo de recursos como la propaganda y los materiales gráficos.

Quienes elaboran y dan a conocer estos acontecimientos son profesionales del periodismo. Ellos ponen (o deberían poner) todo su esfuerzo en desarrollar una investigación que, a través del empleo de fuentes verídicas, permite a la gente conocer la situación política, social, económica y cultural de una región, ciudad o país. Sin embargo, introducir datos erróneos sobre el acontecer es una práctica de la cual no siempre se está exento debido a factores como la rapidez con la cual se deben redactar las noticias, pues las cadenas de medios libran una lucha constante por ser las primeras en darlas a conocer. En otros casos, quienes elaboran la información pueden haber sido coaccionados para manipularla y que así los lectores tengan una idea falsa o equivocada de situaciones que no siempre conviene hacer del conocimiento público. La manipulación es, lamentablemente, una de las prácticas con las que los medios, gobiernos y otras entidades de poder procuran el control de la sociedad.

Hace ya unos dos años escribí lo siguiente: la objetividad, la información cierta, no existe ya, todo se ha convertido en el producto de la manipulación de aquellos que poseen el poder y la influencia suficiente (política, económica o de otro tipo) para tergiversar, deformar la realidad, a fin de presentar a los ciudadanos pedestres y sencillos como Usted y como yo, de tal forma las cosas, para que se amolden a sus intereses, ya que el ciudadano generalmente no tiene los medios para distinguir críticamente qué es cierto y qué no lo es. Y el resultado termina siendo el esperado por ellos: infundir el miedo o la confusión en nosotros, a fin de que nos pleguemos hacia los intereses de aquellos que pueden retorcer a su hechos, realidades y hasta opiniones.

Y es tal la deformación mental que causan estos hechos, que muchas veces resultan en el caldo de cultivo para reacciones fanáticas, arropadas con un velo de pensamiento político. Si no, vea Usted la forma y manera en que en los mismos medios que permiten realizar comentarios a los lectores, se cargan de expresiones no basadas en argumentos serios, profundos y válidos, sino en el derrame de bilis de algún afiebrado cualquiera. Típico de esto que le digo consiste en atacar al que escribe, y no al contenido que expresa.

Nos estamos acercando rápidamente al tiempo en que los ciudadanos tendremos que decidir quiénes tendrán la responsabilidad de la conducción del Estado, al menos en los Poderes Ejecutivos y Legislativo, y por ello nos estamos acechando con la misma velocidad al auge de la tergiversación, la mentira y hasta la calumnia a través de todos los medios de comunicación, y especialmente en los electrónicos. Por ello, habrá que tomar en consideración con sumo cuidado qué nos dicen, de qué nos quieren convencer, o peor aún, cómo nos quieren engañar.

No será la verdad la que reine en las próximas campañas políticas, mucho será tergiversado en los medios de comunicación de todo tipo, y más difícil aún será poder discernir correctamente, para no ser engañados. Cada quien, lamentablemente, tendrá su propia verdad, basada en su propia ignorancia de los hechos y en la influencia recibida, o debería decir mejor: padecida.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría