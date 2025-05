El regalo inesperado de Trump a China: un acercamiento pragmático con América Latina

Montevideo (Mesa Américas), 27 may (Sputnik).- En su intento por reafirmar el poder económico de EEUU, el presidente Donald Trump podría estar logrando lo contrario: abrirle aún más la puerta a China en América Latina, coincidieron en diálogo con la Agencia Sputnik varios analistas y dirigentes políticos.

La renovada estrategia proteccionista de Trump, basada en aranceles unilaterales y presión bilateral, podría convertirse en un regalo inesperado para Pekín, ya que varios países de la región se ven impulsados a apostar por una relación pragmática con el gigante asiático, agregaron los expertos.

En este contexto, América Latina podría intensificar su vínculo con China, tanto por necesidad como por oportunidad, consideró Patricio Giusto, doctorando en Estudios Internacionales, para quien la región se encuentra ante un escenario propicio para profundizar su integración con la potencia asiática.

«Desde hace dos décadas venimos viendo una relación creciente entre China y América Latina, por una complementariedad económica natural que es inigualable. Por supuesto que lo que está sucediendo con EEUU, estas políticas de extorsión económica, de unilateralismo, de imposición de aranceles, hace que algunos países hoy más que nunca miren a China como el socio más confiable y más preferente en términos económicos», explicó a esta agencia Giusto, director del Observatorio Sino-Argentino y la consultora Diagnóstico Político.

En la misma sintonía, el expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998) dijo a la Agencia Sputnik que la IV Reunión Ministerial del Foro CELAC–China, que acogió Pekín el 13 de mayo, es una «respuesta clara» a las medidas impulsadas por EEUU y demuestra que Latinoamérica está abierta a diversificar sus alianzas.

Samper aclaró que este acercamiento no busca «desafiar a EEUU», sino que es una necesidad estratégica: las medidas de Trump empujan a la región a «pensar en un mundo multipolar y en relaciones que no sean «hegemónicas ni ideológicas».

«Ojalá en China se consideren estos aspectos, porque el país asiático sí que tiene mucho que enseñarnos en materia de una política basada en amigos y no en intereses», agregó el exmandatario.

A su vez, el vicecanciller colombiano Mauricio Jaramillo dijo a la Agencia Sputnik que una de las prioridades de su país como presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) es «reforzar el papel de la proyección extrarregional con China».

En otras palabras, el vicecanciller precisó que se quiso «mandar una señal de que las relaciones entre China y América Latina» están en un «excelente momento», pero negó que tal decisión sea en respuesta a la posición de EEUU.

«La relación de China con América Latina es una relación de larga data. China hoy es la principal socia comercial de varios países de América Latina, segunda o tercera en otros casos», añadió.

La reunión China-Celac contó con la presencia inédita de los presidentes de Luiz Inacio Lula da Silva (Brasil), Gabriel Boric (Chile) y Gustavo Petro (Colombia), además del anfitrión, Xi Jinping, en una cita donde el vicecanciller chino Miao Deyu dijo que Latinoamérica y el Caribe están construyendo «su propio hogar y no son el patio trasero de nadie».

La mirada de los productores

Mientras los líderes políticos y analistas ven en China una oportunidad estratégica para América Latina, los productores agropecuarios observan el escenario con cautela, dijo a la Agencia Sputnik el vicepresidente de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), Jorge Andrés Rodríguez.

El referente gremial de los productores del Mercado Común del Sur (Mercosur) señaló que más allá del contexto actual, la FARM no pierde de vista las chances de fortalecer vínculos tanto con China como con EEUU.

Consultado sobre si las medidas impulsadas por Trump podrían reforzar todavía más el intercambio comercial del bloque con China, Rodríguez aseguró que «no está claro que sea así».

«El sector agropecuario se ha visto un poco beneficiado por los precios de la carne y los granos. El problema es que como toda guerra comercial, es de corto plazo, (entonces) no podemos establecer relaciones de larga duración y eso es lo que pone en riesgo de armar negocio o cadena de valores en función de estas situaciones porque pueden cambiar de un día para el otro», indicó.

Sobre el futuro, Rodríguez consideró que el camino está en seguir abriendo puertas y fortalecer la presencia en Asia.

Los casos

Uno de los casos paradigmáticos es el de Brasil, que mantiene un amplio superávit comercial con China y ahora vislumbra mayores oportunidades de exportar soja, carne y hierro.

Para Giusto, quien tiene un master en Estudios sobre China por la Zhejiang University, este camino será seguido por la mayoría de los países latinoamericanos, salvo «raras excepciones».

«Argentina es el único país de la región que combina un déficit comercial con China y un alineamiento casi total con EEUU, lo que lo convierte en un caso único y contradictorio dentro de la región», añadió quien además es docente de la Universidad Católica de Argentina y profesor visitante en la Zhejiang University.

Señaló que, fuera de la región, hay algún país europeo con una posición «excepcional antichina», pero «en realidad el grueso del mundo ve esta situación como una oportunidad, en muchos casos más por necesidad que por convicción».

Consultado sobre el impacto concreto de las medidas estadounidenses en América Latina, Giusto se mostró cauto.

«Esto recién empieza. Hay otros países que también están de manera bilateral con EEUU negociando, en principio ha sido un impacto moderado, obviamente que nos afecta a todos, pero en función de que se vayan negociando excepciones y otro tipo de acuerdos, es muy probable que sea un impacto más bien limitado. El principal afectado de todo esto y el principal objetivo es y seguirá siendo China», añadió.

Oportunidades

Por su parte, Samper rechazó que la relación con China se reduzca a una cuestión comercial.

«Hay temas estratégicos donde China puede aportar muchísimo: la transición energética, las tecnologías limpias, la protección de la biodiversidad o el uso productivo de la inteligencia artificial. China ha abierto posibilidades de acceso gratuito a plataformas de IA (inteligencia artficial) que América Latina podría usar para crear cadenas de valor con sus propias empresas», señaló.

En la misma sintonía, Giusto identificó tres sectores estratégicos en los que la cooperación entre América Latina y China podría intensificarse aún más: el agroexportador, la energía y la minería.

«La región tiene un enorme potencial que China necesita. Brasil y Argentina son grandes proveedores, y aunque Argentina tenga un comercio desequilibrado, las oportunidades están intactas. En minería, países como Chile, Brasil y también Argentina han atraído crecientes inversiones chinas, sobre todo en litio, cobre y oro», afirmó.

En este escenario, la política no necesariamente acompaña a la economía. Según Giusto, «el fortalecimiento de la relación con China será principalmente pragmático y económico. No implica un alineamiento político automático, ni que el soft power chino aumente significativamente en la región».

Para Giusto, el giro proteccionista de EEUU puede resultar ser un regalo inesperado para China.

«Esta situación no se habría dado si Trump no volvía al poder. Ahora China tiene una oportunidad estratégica para fortalecer sus lazos comerciales con América Latina, y dependerá de la inteligencia política de los países de la región aprovecharla», explicó.

A su vez, advirtió que en el Mercosur existe una falta de coordinación.

«China tiene muy claro lo que quiere y no pasa lo mismo de nuestro lado. No le estamos sacando el provecho necesario a estos foros. Mientras tanto, EEUU va a seguir aumentando la presión en los temas que no quiere que cooperemos con China», concluyó. (Sputnik)