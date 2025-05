Presidente de Colombia afirma que tiene facultades para decretar consulta popular

Bogotá, 28 may (Sputnik).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó el martes que la ley faculta al Ejecutivo a convocar una consulta popular por decreto si el Senado no emite una resolución al respecto.

«La ley es clara en establecer explícitamente que, si el Senado no se pronuncia con un concepto favorable o no sobre la consulta popular, el presidente puede decretar la consulta. Al presidente elegido por los colombianos no se le puede quitar sus derechos legales y constitucionales», escribió el mandatario en la red social X.

Petro subrayó que la sociedad colombiana se ha manifestado masivamente en favor de una transformación hacia la justicia social, lo que constituye, según él, el mandato popular que lo llevó a la presidencia.

«Espero de las instituciones públicas abrirse a esta nueva fase de la historia de Colombia, que no es más que aplicar a fondo la Constitución de 1991», añadió.

Petro también llamó a la ciudadanía a ejercer sus derechos en paz durante el paro nacional de este miércoles y jueves, y pidió a las empresas permitir que los trabajadores se sumen libremente a la protesta sin represalias.

«Los negocios particulares deben dejar salir a las y los trabajadores que deseen libremente sumarse al paro. Y a los manifestantes: no agredir ni los bienes públicos, ni a la fuerza pública, que cuidará de sus derechos y de toda la ciudadanía», concluyó.

Esta publicación surge luego de que el presidente del Senado de Colombia, Efraín Cepeda, advirtiera que si Petro decreta la consulta sobre la reforma laboral sin la aprobación del Congreso, recurrirá a las instancias judiciales para impedirlo.

Más temprano, el Gobierno anunció que convocará a la consulta por decreto si no hay pronunciamiento del Senado antes del 1 de junio.

El Ejecutivo plantea someter a votación ciudadana 12 preguntas vinculadas a la reforma laboral, proyecto clave para el Gobierno, mientras crece el enfrentamiento entre el oficialismo y sectores conservadores del Legislativo que acusan al presidente de extralimitar sus funciones. (Sputnik)