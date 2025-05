Tribunal remueve a jueza argentina de juicio sobre muerte de Maradona por irregularidades

Buenos Aires, 27 may (Sputnik).- La jueza argentina Julieta Makintach, acusada de participar en un documental sobre el juicio por la muerte del futbolista Diego Armando Maradona, fue removida del caso después de que tanto ella como los otros integrantes del tribunal aceptaran su recusación.

«El apartamiento de la doctora Makintach consta en el acta», anunció el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires (este), Maximiliano Savarino, antes de definir un cuarto intermedio (pausa) de dos horas para determinar la continuidad del juicio junto a las defensas y las querellas del proceso.

La magistrada, miembro del tribunal junto con Saverino y la vocal Verónica Di Tomasso, aseguró que no conocía el material del documental después de que uno de los fiscales, Patricio Ferrari, expusiera evidencias sobre la grabación del proyecto audiovisual y mostrara un adelanto del material grabado.

«Nunca vi este guion, no es mío, no me pertenece. Se habló de una entrevista. La última vez que yo hablé fue antes de entrar a este debate. Nunca más», aseguró la jueza al aceptar la recusación.

El escándalo surgió la semana pasada, cuando la jueza fue acusada de parcialidad y de haber autorizado el ingreso a la sala de audiencias de dos personas ajenas al proceso para filmar el contenido de las audiencias, lo cual está prohibido por el Código Procesal Penal.

Ese proyecto, llamado «Justicia Divina», iba a desarrollarse en seis capítulos de media hora, y ya contaba con un guion y un tráiler.

«Esta prueba es más que contundente y es grave lo que pasó», sostuvo el presidente del tribunal, que además aseguró que no había autorizado ninguna filmación y que tampoco conocía que hubiera una cámara oculta.

Julio Rivas, abogado de uno de los siete acusados en el juicio por el fallecimiento de Maradona, el neurocirujano Leopoldo Luque, refirió su angustia por el pedido de recusación que promovió contra Makintach y asumió que la magistrada ya tenía un veredicto.

«Quiero que usted se vaya de este tribunal, hubiese preferido que se excusara, hubiese esperado eso», afirmó durante su intervención.

En el mismo sentido se expresaron otros defensores de los acusados por el fallecimiento del astro futbolístico.

Los integrantes del tribunal deberán definir con las defensas y las querellas si seguirá el debate oral en este contexto, después de que el pasado martes se suspendiera el juicio durante una semana para que la justicia avanzara en la investigación.

Desde que comenzó el 11 de marzo, el juicio tuvo 19 audiencias por las que pasaron 44 testigos.

Los siete acusados en este juicio, todos profesionales de la salud que atendieron a Maradona en sus últimos momentos, enfrentan el delito de homicidio simple con dolo eventual, que en Argentina conlleva una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

Una octava acusada del fallecimiento del campeón mundial, Gisela Madrid, se someterá aparte a un juicio por jurados.

Maradona falleció el 25 noviembre de 2020 como consecuencia de un edema agudo pulmonar «secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada», según la autopsia.

Diecisiete de los 22 peritos que integraron una Junta Médica concluyeron que el deportista tenía múltiples patologías y que agonizó 12 horas antes de morir. (Sputnik)