Corte Suprema de Justicia de Colombia avala extradición a EEUU de disidente de las FARC

Bogotá, 28 may (Sputnik).- La Corte Suprema de Justicia de Colombia avaló este miércoles la extradición a EEUU de Willinton Henao Gutiérrez, alias ‘El Mocho Olmedo’, supuesto integrante del Frente 33 de las disidencias de las FARC, requerido en ese país por delitos de narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir.

«Las consideraciones expuestas en precedencia permiten tener por acreditadas las exigencias legales para conceptuar, de manera FAVORABLE, a la solicitud de extradición formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país contra», señaló el alto tribunal en el fallo.

La corte constató que los delitos por los que Henao es requerido no tienen connotación política, ocurrieron fuera del país y están previstos en el código penal colombiano, por lo que se cumplen los requisitos constitucionales para la extradición.

«El requerido hizo parte de una organización criminal dedicada al envío de estupefacientes desde Colombia y con destino a EEUU», detalló.

EEUU presentó una acusación formal contra Henao el 15 de febrero de 2023.

Según el documento, entre septiembre de 2021 y agosto de 2022 participó en reuniones y transacciones de cocaína, incluyendo el envío de cinco kilogramos a modo de muestra y la recepción de 740.000 dólares en una operación encubierta.

«Henao tiene una causa penal en su contra por la Corte Distrital del Distrito Sur de Florida por los delitos de tráfico de drogas ilícitas, lavado de activos y concierto para delinquir, conductas que también se encuentran tipificadas como delito en nuestro código penal», señaló el tribunal.

Henao sería copropietario de un laboratorio de cocaína y está implicado en el lavado del dinero producto del narcotráfico.

Su defensa alegó su papel como negociador en la mesa de diálogos con el Gobierno y denunció falta de garantías para un juicio justo en EEUU.

Sin embargo, la Corte Suprema concluyó que no se trataba de un excombatiente acogido al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, por lo que no aplica la garantía de no extradición prevista para las antiguas FARC (Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia). (Sputnik)