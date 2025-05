El Kremlin reacciona a las palabras de Trump de que Putin «está jugando con fuego»

Moscú, 28 May (Sputnik).- El asesor de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov, comentó este miércoles las palabras del mandatario estadounidense, Donald Trump, que dijo que su homólogo ruso, Vladímir Putin, «está jugando con fuego«.

«Trump ya ha dicho muchas cosas, nosotros, obviamente, lo leemos todo, lo monitoreamos, por así decirlo«, indicó el alto funcionario ruso en declaraciones al periodista Pavel Zarúbin.

Asimismo, Ushakov manifestó que Moscú se percata de que Trump no recibe información suficiente sobre todos los detalles de las hostilidades entre Rusia y Ucrania, como el creciente número de ataques terroristas masivos perpetrados por el régimen de Kiev contra ciudades rusas pacíficas.

«Trump únicamente sabe qué contramedidas estamos tomando. Además, no comprende del todo que estamos atacando exclusivamente instalaciones de infraestructura militar o instalaciones de complejos militares-industriales«, agregó.

¿Qué dijo Trump?

Este martes, el presidente estadounidense arremetió Vladímir Putin, afirmando que «está jugando con fuego». «De lo que no se da cuenta Vladímir Putin es de que, si no fuera por mí, a Rusia ya le habrían pasado muchas cosas realmente malas, y me refiero a realmente malas. Está jugando con fuego«, escribió en su cuenta de Truth Social.

Tras ello, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, dijo que las declaraciones de Trump sobre Rusia no deben interpretarse como si se sintiera frustrado. «Es la declaración de un hombre que ha liderado los esfuerzos por la paz en muchas regiones diferentes, estableciendo claramente y con completa transparencia su opinión sobre lo ocurrido», dijo. También subrayó que Rusia «debería tomarse en serio» sus palabras, al igual que lo hacen los estadounidenses. (Sputnik)