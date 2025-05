Rodrigo Chaves se disculpa por calumnias a primera dama de Guatemala

San José, 28 may (Prensa Latina) El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, pidió hoy disculpas por declarar días atrás que la Primera Dama de Guatemala, Lucrecia Peinado, estaba exiliada en México por la persecución de la Fiscalía de su país.

El gobernante reaccionó así ante una consulta en la habitual conferencia de prensa de este miércoles por parte del periodista de Interferencia Radios UCR David Chavarría sobre sus palabras al respecto expresadas en el mismo escenario la semana pasada.

“Repito mis disculpas –declaró Chaves- a mi apreciadísimo amigo, presidente de Guatemala, don Bernardo Arévalo. Fue algo que no debía haber dicho. Está bien que me hayan contradicho y que hayan dicho que eso no es una realidad”.

El jefe de Estado rehusó a “referirme más al tema, y a revelar mis fuentes, ni a si estaban equivocadas o correctas. Simplemente extiendo una disculpa humilde y sincera al pueblo de Guatemala, pero especialmente a mi colega y amigo Bernardo Arevalo».

Las autoridades de Guatemala desmintieron el 22 de mayo las afirmaciones de Chaves mediante un comunicado de prensa y posteriores declaraciones, para aclarar que Peinado cumplía en México su agenda establecida, incluidas actividades oficiales y de carácter personal y familiar.

También, las redes sociales de la Primera Dama publicaron un vídeo que la muestra mientras visitaba la ciudad mexicana de San Luis Potosí, de donde es originario su abuelo Juan Peinado, con la intención –expresaron- “de reconectarse con la sabiduría y fortaleza de su ascendencia mexicana».