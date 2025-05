Argentina destierra a sus investigadores por el desfinanciamiento de la ciencia

Buenos Aires, 31 may (Sputnik).- «Un ataque sin precedentes ha sumergido nuestra ciencia nacional en la oscuridad y el silencio. Pero no estamos derrotados, la resistencia vive». Así comienza un vídeo realizado por científicos argentinos con la estética de la historieta «El Eternauta» para alertar sobre el vaciamiento del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

De la mano de esta convocatoria, miles de trabajadores, investigadores y científicos en todo el país se enfundaron máscaras y trajes de buzo, inspirados en el cómic del guionista argentino Héctor Oesterheld, y se movilizaron el miércoles en todo el país para denunciar la desinversión que condena al sector, al punto de que se han paralizado casi todos los programas del Conicet.

«No hay un precedente de esta magnitud, no», reconoce a la Agencia Sputnik Óscar Alpa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las 61 universidades nacionales del país, de 14 casas de estudio e institutos provinciales, y representa al 80 por ciento de los estudiantes universitarios de la nación sudamericana.

El recorte en los fondos que decidió la actual gestión para tener superávit y desacelerar el ritmo de la inflación, sus dos prioridades, «está afectando tanto al sistema científico puro, que siempre fue el Conicet, como a la Agencia I+D+i, (Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación), que permitía fuentes de financiamiento en Argentina de distintos proyectos y que también han desaparecido», destacó el rector de la Universidad Nacional de La Pampa.

El financiamiento de todo el sistema universitario se hundió 33 por ciento en los últimos quince meses, cuando comenzó el Gobierno del presidente Javier Milei, precisó Alpa. Esta falta de inversión recayó sobre el presupuesto del Conicet, considerada la institución científica más prestigiosa de América Latina.

El presupuesto de este organismo se desmoronó 17,8 por ciento en 2024, que continuó este año con un derrumbe de 21,6 por ciento, lo que ha llevado a que el desplome total sea del 36 por ciento en términos reales.

Desde que asumió la actual gestión en diciembre de 2023, fueron congeladas las designaciones de quienes ya habían sido seleccionados para ingresar a la carrera de investigador científico del Conicet, tras haber superado un concurso público.

El Ejecutivo de Milei también desmanteló dos programas fundamentales para equipar y construir laboratorios, Construir Ciencia y Equipar Ciencia.

«Esto es una crisis que produce que se estén empezando a ir nuestros investigadores de Argentina», constató el rector universitario. «Lo comparo con los discursos sobre atraer inversiones extranjeras, cuando dicen que no vienen por las condiciones de futuro que le puede brindar al país. A los investigadores se les transmite que no va a haber inversión en investigación, ciencia y técnica. No ven futuro y están empezando a emigrar», afirmó.

A la par que los laboratorios de las universidades y del sistema científico argentino no pueden sostenerse, se están viendo impactados por el ajuste en centros tan reconocidos en el país como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), o el Instituto Nacional de Tecnología Industria (INTI).

El INTA es una institución que se encuentra «en riesgo» debido al propósito del Gobierno de despedir a 1.500 de sus empleados y vender sus terrenos, advirtió su presidente, Ariel Pereda.

El titular de este organismo acusó al Gobierno de ejecutar un «cientificidio» y además tildó de mentiroso al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que menospreció las funciones del ente al asegurar que eran «cajas» (para recibir dinero).

Ante el «ataque continuo del Gobierno al sistema científico», que aportó satélites y tecnología nuclear integrada en temas aplicados, el presidente del CIN vislumbró «un horizonte muy oscuro».

«Realmente los investigadores, aquellos jóvenes que tienen un futuro hacia adelante y una carrera de investigación que recién comienza, son los primeros que buscan esta migración, y es lo peor que uno pierde, porque vamos a tardar más de diez años hasta que formemos nuevos investigadores», lamentó.

Éxodo involuntario

Valeria, que prefiere mantener en reserva su apellido, es una de las científicas que está siendo expulsada del Conicet, muy a su pesar. Con un doctorado en Farmacia Bioquímica, esta bióloga de 38 años empezó a trabajar en su proyecto original de postdoctorado sobre oncología molecular, pero lo tuvo que abandonar por falta de fondos.

De la misma manera que a la actual gestión no le tembló la mano al cerrar el Instituto Nacional del Cáncer, cuyas funciones pasó a absorber el Ministerio de Salud, también han sido clausurados muchos programas que trabajaban con pacientes con cáncer y hacían trabajos paliativos.

Sin posibilidad de seguir con su proyecto, Valeria se unió al de una compañera. «Como becaria postdoctoral en el Conicet yo ganaba 950.000 pesos (782 dólares al cambio oficial), con un sueldo congelado desde hacía un año y trabajando muchas horas, porque mucha gente renunció, entonces cada vez más trabajo recaía sobre nosotros», refirió.

Esta científica trabajó también como docente de nivel medio, «pero la realidad es que estaba sobrecapacitada, con un montón de conocimiento que quería aplicar en un laboratorio o como docente de universidad», expresó.

Consciente de que quienes terminaron su postdoctorado y debían haber sido efectivizados en el Conicet en 2024 para hacer la carrera de investigación no han ingresado todavía, Valeria tiene pensado «renunciar en el corto plazo y buscar otra investigación en otro país, u otro trabajo en sector privado».

«El problema principal es que se forman investigadores científicos en universidades públicas con la plata de los impuestos de todos argentinos, y no tenemos una salida laboral y un futuro: nos empujan a llevar ese conocimiento a otro país, y eso es lo más injusto», evaluó.

Sin investigación nacional, «no habrá soberanía, y dependerá de que otros países busquen soluciones para los argentinos, si los encuentran», advirtió esta científica. «En eso, el Gobierno nacional siempre fue claro con su postura: no le interesa la soberanía nacional».

Dimisiones continuas

El Conicet prescindió en 2024 de 1.291 trabajadores, el 46 por ciento de los cuales eran becarios doctorales y postdoctorales, de acuerdo a un informe elaborado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Las dimisiones en la carrera de investigador científico y tecnológico del Conicet aumentaron a su vez 24 por ciento, porcentaje que se eleva al 46 por ciento en el caso de los administrativos, en un «recorte sin precedentes», sostiene el estudio.

«Se suceden varias cosas: se paralizaron los subsidios a los proyectos de investigación en ciencia y tecnología que eran administrados por la Agencia I+D+i, y que tenía fondos internacionales para ese fin», reseñó la secretaria general en capital de ATE Conicet, Sol Martínez.

El 70 por ciento de los trabajadores, sean becarios, investigadores postdoctorales, personal de apoyo o administrativo, cobra un sueldo inferior a 1,2 millones de pesos (987 dólares), por debajo de la línea de la pobreza.

«Hay trabas burocráticas, por falta de auditoría de tal o cual cosa, pero lo cierto es que es una decisión política no seguir financiando proyectos», asumió la referente gremial. «Frente a este panorama, las renuncias se están dando con una gran asiduidad. Se van al exterior, al sector privado, y los que no tienen posibilidad, hacen horas extras en el sector privado o para plataformas».

Los investigadores de ciencias sociales y humanas son los que menos financiamiento reciben de un Gobierno «que habla de ideología de género y ataca estudios orientados a lo social o al desarrollo educativo».

Los científicos que provienen de las ciencias exactas y médicas, que son la mayoría, son los que requieren mayor financiamiento y por lo tanto son los primeros obligados a expatriarse.

«Tienen mayores ofertas del sector privado y de organismos internacionales, no solo de Europa, de Francia, España o Alemania, sino también de Brasil, México y Colombia», precisó la referente gremial.

Varios sectores en Argentina se encuentran en conflicto por el ajuste fiscal de la actual gestión y la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos, en un país que acumula una inflación de 47,3 por ciento interanual.

A la habitual protesta de jubilados que tiene lugar cada miércoles por los recortes en sus haberes y que coincidió con la manifestación de los científicos del Conicet, se sumó el jueves un paro y movilización de prestadores de servicios de discapacidad, apoyados por las familias, mientras médicos residentes de uno de los centros pediátricos más emblemáticos de Argentina, el Hospital Garrahan, hicieron paro y marcharon también en un ambiente de descontento que abarca cada vez a más colectivos. (Sputnik)