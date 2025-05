Diario israelí publica el plan Witkoff para una tregua inicial de 60 días en Gaza

Tel Aviv, 30 may (Sputnik).- El periódico The Times of Israel publicó este viernes el plan íntegro del enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, para una tregua inicial de 60 días entre Israel y Hamás con vistas a un acuerdo sobre el cese de hostilidades permanente en la Franja de Gaza.

Dicho documento prevé la liberación escalonada de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, el retiro parcial de tropas israelíes y un aumento significativo de la ayuda humanitaria, mientras se negocia un alto el fuego permanente.

Durante la primera semana de la tregua, Hamás liberaría a 10 rehenes vivos y entregaría los restos de 18 fallecidos, en dos tandas iguales los días 1 y 7; a cambio, Israel liberaría a 125 palestinos condenados a cadena perpetua, más 1.111 gazatíes detenidos tras el ataque del 7 de octubre de 2023 y los cuerpos de otros 180. Estos intercambios se realizarían de forma simultánea y discreta, sin ceremonias públicas.

Paralelamente, Israel se comprometería a suspender sus operaciones ofensivas y permitiría el ingreso inmediato de ayuda humanitaria a Gaza, para su distribución a través de organismos como la ONU y la Media Luna Roja. Los vuelos militares y de vigilancia sobre Gaza se reducirían a 10 horas diarias, o a 12 horas en los días de intercambio de rehenes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciarían un repliegue gradual desde Gaza: en un principio, desde el norte del enclave y el corredor de Netzarim, tras la primera liberación de rehenes, y luego desde el sur, tras la segunda fase. Los detalles finales de la retirada se definirían en negociaciones técnicas.

Desde el primer día de la tregua empezarían las conversaciones para un cese de hostilidades permanente, incluida la discusión de temas clave como la liberación de los rehenes restantes, el retiro total de tropas israelíes, los acuerdos de seguridad a largo plazo y el futuro político de Gaza. El enviado especial estadounidense Steve Witkoff actuaría como mediador en estas negociaciones, que serían supervisadas por EEUU, Egipto y Catar como países garantes.

La tregua inicial podría extenderse siempre y cuando ambas partes actúen de buena fe y no consigan llegar a un acuerdo definitivo dentro del plazo de 60 días.

El jueves, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el plan de Witkoff cuenta con la aprobación de Israel y fue enviado a Hamás. (Sputnik)