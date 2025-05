Niños cubanos bajo el asedio de Estados Unidos

La Habana, 30 may (Xinhua) — Con la proximidad del Día Internacional del Niño, en muchos países los pequeños piden deseos y reciben muchos regalos que, a menudo, provienen de otros lugares del mundo. En Cuba, sin embargo, algunos deseos infantiles no pueden cumplirse debido al embargo impuesto por Estados Unidos, algo que me llena de tristeza.

Cerca del 90 por ciento de la población de Cuba ha nacido y vivido bajo el entramado de sanciones que representa el bloqueo aplicado por Estados Unidos contra la isla caribeña desde hace más de seis décadas.

Por supuesto que, si eres cubano, no importa en qué fecha hayas nacido para sufrir los efectos de ese bloqueo, pero los niños quizás sean los más afectados desde que el Gobierno de John F. Kennedy declaró un embargo total al comercio con Cuba en febrero de 1962.

Con el paso de los años, la Casa Blanca ha ido engrosando esa medida inicial para apretar el cerco alrededor de la isla con la intención de «provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno», como proclamó el memorando elaborado en 1960 por el entonces subsecretario de Estado asistente para Asuntos Interamericanos, Lester D. Mallory.

Para tener solo una idea, baste saber que, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, el actual presidente estadounidense, Donald Trump, dictó 243 nuevas medidas para recrudecer el bloqueo a Cuba solamente durante su primer mandato (2017-2021).

Todas esas sanciones siguen vigentes actualmente.

Los niños, que junto a los ancianos son los más vulnerables de una sociedad y por ende los más protegidos, sufren las mismas vicisitudes cotidianas que sus padres, a las que hay que sumar problemas como la falta de materiales docentes o dificultades para adquirir sus uniformes escolares.

Pero la situación se agrava en las aproximadamente 350 escuelas que atienden y educan a más de 35.600 infantes con necesidades especiales, quienes reciben una atención diferenciada por parte del Gobierno.

Esa voluntad gubernamental, sin embargo, choca a diario con la hostilidad de la Casa Blanca que impide, dificulta y encarece el acceso a materiales específicos para la enseñanza, además de medicinas necesarias para terapias que, generalmente, son a muy largo plazo.

Las carencias son también apreciables en las 15 escuelas para ciegos y débiles visuales que existen en el país y que han tenido que importar desde lejanos mercados las máquinas y el papel del sistema braille que utilizan.

También resultan casi inaccesibles los oclusores oculares o las lentes y cristales de alta graduación, fabricados por compañías estadounidenses, necesarios en la isla para los miopes profundos.

La falta de lupas para los niños de baja visión y de luminarias para las mesas plegables que ocupa cada uno de ellos también son barreras para la salud y el desarrollo docente de esos escolares.

«El bloqueo siempre ha perjudicado la enseñanza especial, aunque ahora mucho más. Los maestros inventan, buscan alternativas, se entregan a esa labor con una dedicación inmensa y logran resultados. ¿Se imagina con los recursos ideales cuánto más pudieran hacer?», explicó a una radio local Nieves Puig, cuyo hijo Ezequiel es débil visual.

Con esa opinión coincide Beatriz Roque, directora nacional de Educación Especial, para quien el bloqueo tiene un impacto mucho más complejo, porque las necesidades educativas especiales, cuando se asocian a discapacidades, comprometen no solo el desempeño intelectual, sino también emocional y social.

«El bloqueo no es solo la imposibilidad de acceder a un producto, sino todas las limitaciones asociadas a la ausencia de ese insumo», afirmó Roque.

La docente ofreció su testimonio en el informe titulado «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba» que presentó el país caribeño el pasado mes de octubre a la Organización de Naciones Unidas para exigir una nueva condena internacional a la crueldad de Washington contra la isla.

El texto, que de manera anual presenta La Habana, responde a un proyecto de resolución que se discute a finales de cada año en la Asamblea General de la ONU.

El más reciente informe cubano, discutido y aprobado en octubre, denunció que, desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024, el bloqueo causó daños y perjuicios materiales a Cuba calculados en 5.056 millones de dólares, un incremento de casi 200 millones de dólares con respecto al período anterior.

«A precios corrientes, los daños acumulados del bloqueo en estas seis décadas ascienden a la cifra astronómica de 164.141 millones de dólares», señaló el texto.

Sin embargo, teniendo en cuenta la devaluación actual del dólar ante el oro, esa cifra de perjuicios subiría a más de 1 billón 499.710 millones de dólares.

El Gobierno cubano recopila ahora datos para el informe que presentará ante las Naciones Unidas a finales de 2025. Y que, seguro, reflejará las graves afectaciones a la Enseñanza Especial.

Desde 1992, la Asamblea General de la ONU respalda de manera abrumadora la resolución presentada por Cuba, que el pasado año fue aprobada por 187 países, con la abstención de Moldavia y el voto en contra de Estados Unidos e Israel.

Con motivo del Día Internacional del Niño, quiero expresar mi deseo para que todos los niños cubanos, que son los niños de mi patria, nazcan y crezcan sin tener que soportar las consecuencias de sanciones injustas. Y que todos los niños del mundo puedan crecer sanos y felices.