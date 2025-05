Productores de leche denuncian “indignante” flexibilización a favor de exportadores lácteos de EE. UU.

San José, 30 May (Elpaís.cr) — La Cámara Nacional de Productores de Leche (CNPL) manifestó su “sorpresa, preocupación e indignación” ante lo que calificó como una decisión unilateral del Gobierno de Costa Rica de flexibilizar los trámites de aprobación para la importación de productos lácteos provenientes de Estados Unidos.

Según la presidenta de la Cámara, Licda. Ivannia Quesada Villalobos, la medida fue adoptada sin previa consulta con el sector nacional ni información oficial previa, lo que ha generado un profundo malestar en los productores locales. “Nunca fuimos consultados ni informados al respecto”, aseguró Quesada en un pronunciamiento público.

La medida facilitaría el ingreso de productos lácteos estadounidenses al mercado costarricense, bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (RD-CAFTA). Esto se da en un contexto donde, según datos citados por la Cámara, las importaciones de quesos provenientes de EE. UU. han crecido un 143% en los últimos años, siendo el queso mozzarella el más favorecido con un aumento cercano al 300%. Además, la CNPL alertó sobre el ingreso creciente de “imitaciones de quesos”, cuyo volumen importado se ha incrementado en un 120%, y que podrían inducir a error a los consumidores por su presentación y etiquetado.

Señales de alarma en el sector

La CNPL no ocultó su preocupación por el impacto económico de esta apertura, en particular para el sector lácteo nacional que ya se encuentra en condiciones de competencia asimétrica frente a las grandes industrias internacionales. “Consideramos que las medidas sanitarias son eminentemente técnicas y no deberían de ser ‘moneda de cambio’ ante las presiones arancelarias que estamos enfrentando a nivel global”, manifestó Quesada.

El pronunciamiento también critica lo que consideran un deterioro del marco de seguridad jurídica y soberanía alimentaria del país. “Nunca en la historia reciente hemos sido víctimas de tal nivel de inseguridad jurídica y de decisiones que atentan en tal magnitud contra la producción nacional”, señaló la presidenta de la Cámara.

Contexto internacional adverso

El comunicado hace referencia al debilitamiento del sistema multilateral de comercio y a una creciente imposición de condiciones por parte de las grandes economías, especialmente Estados Unidos, en detrimento de los países con menor poder de negociación. “Vivimos un momento en el que el sistema multilateral de comercio internacional agoniza y los más fuertes imponen sus condiciones al resto de los países, violentando todas las normas comerciales que conocíamos y respetábamos”, denunció Quesada.

En este marco, la CNPL recordó que Costa Rica carece actualmente de herramientas eficaces para defenderse ante conflictos comerciales. Como ejemplo, citó el bloqueo comercial de Panamá contra productos costarricenses, el cual —según sostienen— ha puesto en evidencia la “debilidad estructural” del país para hacer valer sus derechos en el ámbito internacional.

Acuerdo Transpacífico: otra amenaza para el sector

La Cámara aprovechó el comunicado para reiterar su rechazo a la decisión del Gobierno de Costa Rica de adherirse al Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), una medida que, a juicio del sector lácteo, representa “la mayor amenaza” para la producción nacional.

“El anuncio [de flexibilización para EE. UU.], sumado a la decisión del gobierno de adherirse al Acuerdo Transpacífico, sólo lo podemos interpretar como una estrategia para destruir a la producción nacional”, concluyó la presidenta de la CNPL.

Llamado al Gobierno y a la sociedad

El sector lechero ha hecho reiterados llamados al Gobierno para que garantice condiciones equitativas de competencia, preserve las barreras sanitarias como herramienta legítima de protección a la salud pública y evite acuerdos que perjudiquen la estabilidad del agro costarricense.

Este último pronunciamiento agrega una nueva capa de tensión a la relación entre los productores nacionales y la actual administración, a la que acusan de tomar decisiones sin consultar a los sectores involucrados ni valorar el impacto social y económico que estas generan.

Hasta el cierre de esta nota, el Ministerio de Comercio Exterior no se había pronunciado públicamente sobre los señalamientos de la CNPL.