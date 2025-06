Los bocones están de moda

Columna Poliédrica

Estamos viviendo, nuevamente, una época en que a los bocones se les da preponderancia y tribuna. Se trata de personajes estridentes, no hablan sino que gritan, al punto que su conducta se acerca a la ofensa; el problema es que ese tipo de forma de dirigirse a los demás, está siendo considerado como lo correcto, al punto que se le ofrece espacios en medios de comunicación porque luego se puede vender el exabrupto como algo novedoso.

Antes se admiraba a la persona reflexiva, ponderada y con una forma respetuosa de dirigirse a sus interlocutores. No es la primera vez que ese tipo de persona queda opacado por los gritos, las amenazas y las puestas en escena de este tipo de personajes; es lamentable que hayamos vuelto a este tipo de contextos y que se le otorgue tribuna pública, un día sí y otro también, a quienes se caracterizan por vociferar más que argumentar, por emitir falacias en lugar de argumentos lógicamente coherentes.

El personaje más evidente de este tipo de conducta es, ni más ni menos, que el Presidente de la República. Ya no solo se le puede ver en esa postura todos los miércoles desde Casa Presidencial, sino que ahora tiene esa conducta cuando visita las comunidades, prácticamente, no como Presidente sino como si fuera un candidato presidencial; esta se trata de una situación absolutamente inédita en los últimos cuarenta años o más, es decir, se trata de un escenario que procura desdibujar los límites entre lo institucional y lo propagandístico.

Y como no podía ser de otra manera, sus acólitos en el gobierno imitan a su máximo sacerdote. Es patético observar a hombres y mujeres vinculados al gobierno asumir posturas similares, con la diferencia que en cualquier momento son objeto de exhibición pública y pueden ser removidos por parte de la persona a la que emulan; no obstante, pareciera, que este tipo de conducta está de moda y a un buen porcentaje de los habitantes les hace gracia los bocones, los gritones, lo que pretenden imponer su criterio aunque la razón no les asista.

Y es que este tipo de estridencias son promovidas desde las más diversas actividades, como es el caso del fútbol. Al ser una actividad en la que el común denominador de las personas se sienten autorizados para emitir criterio, está claro que si los periodistas deportivos ensalzan a ese tipo de personajes, hay una probabilidad muy grande que se tome como el modelo a seguir para lograr el éxito, especialmente, cuando el bocón logra un campeonato o un título deportivo; y es que, desgraciadamente, en no pocas ocasiones, el vociferante logra sus objetivos, ya que retórica y desempeño no siempre están reñidos, por ejemplo, recordemos al Mohamed Alí y sus puestas en escena previo, durante y después de sus combates de boxeo.

En nuestro medio, aparte de lo gubernamental y deportivo, también encontramos a personajes cuyo narcisismo los lleva a buscar los reflectores y a expresarse de esta forma chabacana. Hay desde los que salen con escobas y gritando, espero que no de la misma manera a como se dirige a un tribunal en un juicio, hasta los que se presentan como expertos y que opinan de absolutamente todos los temas con un desprecio absoluto por el conocimiento técnico que puedan tener sus interlocutores; en otras palabras, hay un presupuesto que gravita en la actitud asumida por estos y otros bocones, a saber: que todos los interlocutores son ignorantes y que se les puede convencer, o al menos opacar, vociferando todo tipo de enunciados que no son verdad y tampoco soportan el análisis lógico de lo que dicen.

Los bocones están de moda, como lo estuvieron en los años 20 y 30 del siglo pasado. Los peligros y posibles efectos de este tipo de manifestaciones están a la vista para el que quiera ver, no así para los que desdeñan la historia, siendo estos personajes los principales detractores del conocimiento histórico que, casi siempre, lo utilizan como propaganda para sus objetivos.

El que quiera ver que vea y el que no, que se atenga a las consecuencias.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot