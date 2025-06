Sondeos a pie de urna sitúan en empate técnico a los dos candidatos a presidir Polonia

Varsovia, 1 Jun. (EUROPA PRESS) – El candidato presidencial de la gobernante Coalición Cívica, Rafal Trzaskowski, y su rival, el euroescéptico Karol Nawrocki, han obtenido un apoyo muy cercano al 50 por ciento de votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales polacas celebrada este domingo, según las encuestas a pie de urna, por lo que habrá que esperar a los resultados oficiales para conocer al vencedor.

La encuesta a pie de urna de Ipsos para DLA, TVP, TVN24 y Polsat News da como ganador a Nawrocki, candidato del Partido Ley y Justicia (PiS), con un 50,7 por ciento de votos, frente al 49,3 del candidato de la Coalición Cívica, Trzaskowski, según la revisión del sondeo, que reduce de más menos 2 a más menos 1 el margen de error inicial.

En un primer momento Ipsos daba como ganador a Trzaskowski con un 50,3, por un 49,7 de Nawrocki. La segunda publicación se basa en resultados oficiales de un 50 por ciento de los distritos electorales seleccionados al azar. La empresa ha anunciado una tercera publicación sobre las 1.00 horas ya con un margen de error de 0,5 puntos y teniendo en cuenta el 90 por ciento de los distritos electorales.

Un segundo estudio de la empresa OGB para Republika TV da la victoria a Trzaskowski, aunque con un margen menor, 50,17 por ciento, frente al 49,83 por ciento de Nawrocki.

«¡Hemos ganado!», ha destacado el propio Trzaskowski nada más conocerse las primeras previsiones de los sondeos a pie de urna, según recoge ‘Gazeta Wyborcza’. «Tenemos que reconstruir la comunidad y lo primero y más importante será llegar a los que no me han votado (…). Os prometo solemnemente que no voy a dejaros atrás», «Voy a hacer todo lo posible para recuperar la capacidad de tener una conversación normal, en calma. Voy a ser el presidente de todas las polacas y todos los polacos», ha añadido.

Nawrocki ha asegurado por su parte que «vamos a ganar y a salvar Polonia». «No vamos a permitir que Donald Tusk gobierne mal, sin preocuparse de las finanzas públicas, que aleja nuestros grandes sueños y aspiraciones», ha argüido. «Tenemos que ganar esta noche y sabemos que vamos a ganar», ha remachado.

El líder del PiS de Nawrocki, Jaroslaw Kaczynski, ha reiterado que «vamos a ganar estas elecciones». «La medida de esta victoria está en la relación de fuerzas: grandes medios de comunicación, ventajas económicas, apoyo exterior y un Niágara de mentiras», ha argumentado.

«El camino por el que nos lleva hoy Donald Tusk es totalmente contrario a lo que necesita nuestro país. Va en contra de nuestros intereses», ha recalcado.

El estudio de Ipsos sitúa además la participación en el 71,7 por ciento, un dato histórico superior incluso al de las presidenciales de 1996, cuando votó el 68,23 por ciento del censo.

La Comisión Nacional Electoral (CNE) ha anunciado que los resultados oficiales definitivos no se conocerán hasta la mañana del lunes. El único dato oficial de la CNE hasta el momento es el de la participación hasta las 17.00 horas: un 52,1 por ciento, por encima del 50,69 por ciento de la primera vuelta.