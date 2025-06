Claro, no todo va bien

De cal y de arena

Obviamente, NO TODO VA BIEN. Nadie lo ha dicho, aunque todos lo desearíamos; ni el gobierno. Y si el diario La Nación, en el Día de la Libertad de Prensa, ha querido embromar con la construcción de la imagen de una vocación en la administración Chaves por hacer circular la especie de que todo va bien, la broma le ha salido cara al diario pues más bien ha traído al escenario esa propensión de muchos actores periodísticos a conducirse en sentido contrario al que imponen las reglas deontológicas de la profesión. Así, en lugar de una gracia les ha salido un sapo.

Yo no estoy para defender al presidente Chaves; allá él. Pero tampoco para callar ante la maniobra de La Nación (repetida y alabada en otros medios) de hacer flotar en el ambiente la intriga de que todo lo que no está bien es asunto del que debe responder su culpable: Chaves. Y al menos en el campo del periodismo, donde bien vale la pena centrar la atención por lo que está ocurriendo allí, son los medios los que deben plantearse cómo y por qué hay mucha cosa que confirman que NO TODO VA BIEN.

Bien lo subraya Tano Pandolfo “Premio Nacional de Periodismo Pio Víquez” semanas atrás en el Semanario Universidad: “Lamentablemente estamos en el hundimiento absoluto del periodismo”.

Tras ese titular TODO VA BIEN, La Nación se jacta de “nuestro compromiso con la libertad de expresión y la veracidad”. Pero lo que en ella ocurre y también en más de uno de los medios que bien ganada tiene su pertenencia al grupo de la “prensa canalla”, es todo un atropello a uno de los principios fundamentales de la deontología del periodismo: el fairness brilla por su ausencia. Así lo dijo tiempo atrás la presidenta del Colegio de Periodistas, Yanancy Noriega.

NO TODO VA BIEN, claro está. Es el caso de uno de los preceptos asentados en la Declaración de Chapultepec al precisar los ineludibles compromisos fundamentales del periodismo: “La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales”. Precisión, imparcialidad, equidad… grandes ausentes de nuestra práctica periodística, una laguna que confirma que NO TODO VA BIEN. Lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, en una posición que ha compartido igualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Así como la libertad para publicar está garantizada por la Constitución de los Estados Unidos, la libertad para que los particulares impidan que otros tengan acceso a publicar sus opiniones no lo está”.

Héctor Faundez Ledezma, toda una autoridad en los pasillos de la CIDH, escribió: “La circunstancia de que los medios de comunicación estén concentrados en pocas manos distorsiona el derecho a la información, permite a quienes tienen el control de los medios manipular y moldear la opinión pública en función de sus intereses, e impide que el público pueda contribuir de manera significativa al debate público.”

Para bien de la gestión de la cosa pública no solo el presidente Chaves debe tener en sus posiciones y manifestaciones que NO TODO VA BIEN. Eso también incumbe a los medios de comunicación, a los periodistas, a los formadores de opinión que de igual manera han de partir de que NO TODO VA BIEN.

Quizás no tan ambiciosos como sería pretender que TODO VAYA BIEN, pero sí racionalmente prudentes en la pretensión. Contar con que otra suerte corra el ejercicio del periodismo con la marca indeleble del fairness (diríamos en español equilibrio y equidad). Recalco yo la necesidad de que no se repitan los cuadros que describe doña Gloria Bejarano de Calderón en “Sin Derecho a la Ley”: “Qué pasa cuando es un medio de comunicación el que incita y promueve entre su audiencia el linchamiento mediático y hasta físico de una persona… Durante todo el proceso nos vimos en permanente desventaja frente a medios como La Nación y Canal 7, que hacían despliegue de todo aquello que podía perjudicarnos, las notas eran morbosas, amarillistas, y en muchos casos, alteraban la verdad mezclando hechos, sembrando dudas y dejando nebulosas con el fin de que fuera la población la que supusiera situaciones y hechos que nunca se dieron”.

En sus Memorias el ex presidente Rodríguez Echeverría repasa aquellas oscuras páginas del periodismo tendencioso reñido con las normas deontológicas de la profesión, situaciones en que a cierta prensa se le facilitaban documentos para presionar a los jueces en el dictado de resoluciones, en lo que don Miguel Ángel califica violaciones al 295 del Código de Procedimientos Civiles con características de ”desparpajo» y de “descarado contubernio” del Ministerio Público con ciertos medios de comunicación. Evidentemente, esos que reúnen todos los pecados para calificar como miembros de la “prensa canalla” son los primeros obligados a cambiar de conducta y hacer que NO TODO ESTÉ BIEN PERO SÍ MEJOR DE LO QUE SE PERCIBE.

(*) Lic. Álvaro Madrigal, Abogado y Periodista