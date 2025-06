Definidos los cruces de octavos de final de las copas Libertadores y Sudamericana

Asunción, 2 jun (Xinhua) — En la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), ubicada en la ciudad paraguaya de Luque, se llevaron a cabo hoy los sorteos de los octavos de final de las copas Libertadores de América y Sudamericana, edición 2025.

La fase de octavos de final, de ambos certámenes continentales, se jugará con partidos de ida y vuelta entre las semanas del 12 y 21 de agosto, respectivamente. Los equipos que clasificaron como primeros de grupo definirán sus llaves jugando de local.

Previamente, se disputarán los partidos de playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana, también con partidos de ida y vuelta, entre los segundos de cada grupo y los que terminaron terceros en los grupos de Copa Libertadores.

Estos emparejamientos son: Alianza Lima de Perú vs. Gremio de Brasil, Universidad de Chile vs. Guaraní de Paraguay, Central Córdoba de Argentina vs. Cerro Largo de Uruguay, Bahía de Brasil vs. América de Cali de Colombia, Bolívar de Bolivia vs. Palestino de Chile, Atlético Bucaramanga de Colombia vs. Atlético Mineiro de Brasil, Independiente del Valle vs. Vasco Da Gama de Brasil y San Antonio Bulo Bulo de Bolivia vs. Once Caldas de Colombia.

Estos encuentros se jugarán en las semanas del 15 y 22 de julio, donde los equipos mencionados en segundo término definirán de local.

De acuerdo al sorteo de la Copa Libertadores de América, el torneo más importante a nivel de clubes del continente, por la fase de octavos de final se medirán los equipos de: Atlético Nacional de Colombia vs. Sao Paulo de Brasil, Botafogo de Brasil vs. Liga de Quito de Ecuador, Libertad de Paraguay vs. River Plate de Argentina y Universitario de Perú vs. Palmeiras de Brasil.

De igual forma, se enfrentarán los elencos de: Fortaleza de Brasil vs. Vélez Sarsfield de Argentina, Peñarol de Uruguay vs. Racing de Argentina, Cerro Porteño de Paraguay vs. Estudiantes de La Plata de Argentina y Flamengo de Brasil vs. Internacional de Porto Alegre, Brasil.

El ganador de cada una de las llaves, nombrada de forma correlativa, se enfrentarán entre sí en la fase de cuartos de final sin necesidad de sorteo.

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, segundo certamen en importancia a nivel de clubes, el sorteo determinó los siguientes cruces: ganador de Alianza Lima y Gremio vs. Universidad Católica de Ecuador, ganador de Universidad de Chile y Guaraní vs. Independiente de Argentina, ganador de Central Córdoba y Cerro Largo vs. Lanús de Argentina, y ganador de Bahía y América de Cali vs. Fluminense de Brasil.

Así también, se enfrentarán los equipos de: ganador de Bolívar y Palestino vs. Cienciano de Perú, ganador de Bucaramanga y Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz de Argentina, ganador de Independiente del Valle y Vasco Da Gama vs. Mushuc Runa de Ecuador, y ganador de San Antonio y Once Caldas vs. Huracán de Argentina.

De acuerdo al calendario de la Conmebol, los partidos de cuartos de final de ambos torneos se disputarán entre el 16 y 23 de septiembre, mientras que las semifinales tendrán lugar entre el 21 y 28 de octubre.

La gran final única de la Copa Libertadores de América se celebrará el 29 de noviembre en Lima, Perú, en tanto que el partido decisivo de la Copa Sudamericana se jugará el día 22 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.