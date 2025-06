Gobierno boliviano acusa a seguidores de Evo Morales de intentar boicotear comicios

Santa Cruz (Bolivia), 2 jun (Sputnik).- El Gobierno boliviano aseguró este lunes que los bloqueos de rutas encabezados por seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) buscan boicotear las elecciones generales del 17 de agosto, debido a que el exmandatario fue inhabilitado por la justicia para competir nuevamente por la Presidencia.

«El bloqueo tiene solamente la finalidad de boicotear las elecciones de este año en el país y para que la candidatura de una persona -Evo Morales-, que está inhabilitada y que no tiene partido político, se anteponga ante todo el sistema jurídico nacional», criticó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, en conferencia de prensa.

El secretario de Estado agregó que la Policía no va a «permitir que se quiera secuestrar y tener de rehén» a ciudades enteras por «intenciones electorales personales».

Organizaciones afines a Morales convocaron este lunes a bloquear carreteras y protestar en La Paz contra el alza del precio de la canasta básica de alimentos, la escasez de combustibles y la falta de divisas para las transacciones comerciales.

El vocero de la organización política Evo es Pueblo, Omar Ramírez, aseguró a la Agencia Sputnik, que ya no insistirán en la candidatura de Morales, pero continuarán exigiendo la renuncia del presidente Luis Arce.

«Las organizaciones sociales demandan que Luis Arce se vaya porque no tiene un plan económico, ni propuesta para enfrentar esta crisis económica… Ya no estamos en movilización para que inscriban o no a Evo Morales, ya es un tema pasado, ya es otra fase, y eso ya es irrelevante para nosotros», explicó el también dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb).

El exmandatario insiste en que está habilitado para postularse como candidato a presidente, pero no cuenta con una organización política legal y el Tribunal Constitucional determinó que ningún boliviano puede ir a la reelección continua o discontinua más de una vez.

La conflictividad se agudiza en Bolivia, debido a la cercanía de las elecciones generales.

Todo apunta a que la izquierda comparecerá dividida en tres frentes políticos: el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), que lleva como candidato al ministro de Gobernación, Eduardo del Castillo; el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), que postula a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, y el bloque encabezado por el senador Andrónico Rodríguez, que está en búsqueda de un partido debido a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), anuló el lema Movimiento Tercer Sistema.

Por la oposición de derecha, los candidatos con mayores posibilidades son el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga (2001-2002) con el partido Libre; el empresario Samuel Doria Medina de Frente Unidad; el alcalde de Cochabamba (centro), Manfred Reyes Villas, de Autonomía Para Bolivia-Súmate; el economista Jaime Dunn por Nueva Generación Patriótica, y el exlegislador Rodrigo Paz bajo el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

El TSE terminará de definir el 6 de junio a los candidatos habilitados para competir. (Sputnik)