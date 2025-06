La derrota de Francisco, la trampa de León

Los humanos de buena voluntad en general, y los cristianos aperturistas en particular, agradecemos al Padre por el servicio de Francisco y respiramos tranquilos porque el Espíritu Santo depositó las llaves de Pedro en las manos de León.

La partida de Francisco nos deja confundidos. Los católicos liberales sentimos que no pescamos nada luego de tener a uno de los nuestros al timón de la barca. Su papado parece diluirse en símbolos (la misma mitra que usaba en Buenos Aires, un sínodo muy lindo, el Martirium in odium fidei de Monseñor Romero, una mujer en una oficina en un piso muy alto de Roma). Luego de eso, los que demandamos más reformas eclesiales percibimos que no hubo avance.

Del otro lado de la cuadra, donde mis hermanos conservadores, el recuento de los daños es peor. Al Opus Dei se le retiró su exclusiva Prelatura Personal, así como las llaves y la caja chica del (lucrativo) santuario de Torreciudad, la tumba de san José María. Los Sodalicios fueron extintos por razones que omito. Grupos de sacerdotes oraban por su pronta muerte. El cardenal prefecto Re, ni siquiera mencionó su nombre en la misa de inicio del cónclave.

En este cónclave los italianos cesaropapistas impulsaron la candidatura del cardenal Parolin, pero perdieron de nuevo ante el candidato liberal. Se rumorea que el nuevo obispo de Roma no se autodenominó Francisco Segundo para no molestar a los conservadores, pero eligió un nombre de papa progresista.

La trampa de la moral sexual en el centro

Francisco deseaba alejarse de las discusiones sexuales y de género, que nunca formaron parte de su magisterio. Quizá sospechaba que con su ejemplo y con los avances tecnológicos, la humanidad alcanzaría el respeto de los derechos de mujeres y homosexuales. Pero la misoginia y homofobia son banderas exhibidas con impunidad en los centros de poder, el odio crece en bulos de internet y se asienta en el corazón de muchos hombres denominados cristianos.

Los conservadores desean que la discusión se mantenga empantanada en la pertinencia teológica del orden sacerdotal femenino; sin hacer casi nada por el acceso a la salud, educación y derechos básicos de las mujeres y familias.

Continúa la discusión sobre la apertura hacia la diversidad sexual (la política actual es tolerancia cero), ofreciendo la misma solución tautológica: “sed homosexuales, mas no lo practiquéis”. Dicha postura oficial es tan ignorada como la prohibición de anticonceptivos entre las parejas casadas, y la abstinencia del aborto entre las hijas de personas adineradas. Ni siquiera se menciona el tema de la homosexualidad dentro del clero, las religiosas y los bautizados. Todavía se rechaza la educación sexual y afectiva basada en evidencia científica y no en interferencia política. Falsos profetas le echan la culpa al “demonio de la homosexualidad” de los males de la Iglesia.

La trampa de los conservadores es distraer la discusión importante (los pobres, el medio ambiente, la falta de esperanza…) para mantenernos en discusiones de moral sexual del siglo pasado (si o no a los gays, al aborto, al divorcio…)

La derrota de la esperanza

La virtud teologal más despreciada, era la principal en el discurso de Francisco. Pero su discurso de esperanza no permeó adecuadamente a las raíces, los templos y grupos pastorales están más menguados de jóvenes, cada año se ordenan menos sacerdotes. Se retrasa la esperanza de una iglesia inclusiva, dinámica, cercana a los pobres. La encíclica Laudato Sí, coloca la casa común en el centro del discurso teológico. Pero la situación del medio ambiente no mejora, los negacionistas del problema se fortalecen, los empobrecidos y migrantes por el clima son millones.

Francisco no era teólogo como Rátzinger, ni pantócrator como Juan Pablo. No era gerente discretísimo como Pablo; ni titán santo reformador, como mi favorito, Juan. Francisco fue profeta. Lo cual es inesperado, porque tanto Trento como el Vaticano II callaron sobre la vocación de profecía, siempre inconveniente para quienes ostentan el poder.

“No extingáis el espíritu” (Cf. 1 Tes 5,26), fueron las penúltimas palabras que el apóstol escribió antes de su martirio, en su carta a sus amigos de Tesalónica. Demos gracias al Padre por el servicio de Francisco, y solicitémosle que no se extinga el espíritu de profecía en la Iglesia.

Y que sea María, madre adolescente inmigrante perseguida política, la que nos recuerde qué es la esperanza y dónde tiene su origen.

(*) Daniel Pacheco Hernández, Teólogo