LG se une a APPLE TV+ para brindar una oferta única por tiempo limitado

San José, 2 Jun (DNP).- LG Electronics (LG) ofrecerá tres meses de acceso ilimitado a Apple Originals y mucho más por solo 1,99 dólares al mes a los usuarios de Smart TV LG que cumplan con ciertos requisitos en 93 países. La oferta ya está disponible dentro de la app Apple TV de los Smart TV LG 4K y 8K compatibles (modelos de 2018 y posteriores), junto con los modelos de pantalla lifestyle StanbyME, StanbyME 2, StanbyME Go, los monitores inteligentes LG MyView y los proyectores LG CineBeam. Esta oferta por tiempo limitado estará vigente hasta el 7 de julio de 2025.

Apple TV+, reconocida por sus premiadas series dramáticas y de comedia, largometrajes, documentales innovadores y entretenimiento infantil y familiar, ofrece tres meses de acceso ilimitado a Apple Originals y mucho más por solo 1,99 dólares al mes. Esto incluye el fenómeno cultural Severance, éxitos de ciencia ficción como Silo, aclamadas comedias como The Studio, convincentes dramas como The Morning Show y Your Friends & Neighbors, y películas de éxito mundial como The Gorge, Los instigadores, Wolfs, The Family Plan y muchas más. Apple TV+ también ofrece series galardonadas para niños y familias, como Jane y Stillwater, y los queridos originales de Peanuts.

Los televisores de LG, líderes del sector, incorporan Dolby Vision y Dolby Atmos para ofrecer un entretenimiento en casa excepcional, y los usuarios de Smart TVs de LG ya pueden disfrutar de Apple TV+ en 4K con Dolby Vision y Dolby Atmos. Los televisores premium de la compañía son compatibles con Dolby Vision y Filmmaker Mode, una experiencia cinematográfica disponible con títulos de Apple TV+ masterizados en Dolby Vision.

LG se ha comprometido a elevar la experiencia visual a un nuevo nivel, ofreciendo una amplia gama de contenidos y servicios, una calidad de imagen líder en su clase y un sonido envolvente. Los usuarios de Smart TVs de LG pueden aprovechar sin esfuerzo todo el conjunto de contenidos y servicios que ofrecen los Smart TVs de LG con la plataforma webOS, versátil y fácil de usar.